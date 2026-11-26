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वाराणसी में दिखेगी तमिल संस्कृति की झलक: 'काशी-तमिल संगमम 5.0' के लिए कन्याकुमारी-बनारस स्पेशल ट्रेन रवाना

चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर व अन्य. ( ETV Bharat )

चेन्नई: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और तमिलनाडु के बीच के सांस्कृतिक बंधन को मजबूत करने के लिए 'काशी तमिल संगमम 5.0' कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए 207 छात्र प्रतिनिधियों का पहला दल तमिलनाडु से बनारस के लिए रवाना हो चुका है. गुरुवार को तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन से कन्याकुमारी-बनारस विशेष ट्रेन (06041) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

यह ट्रेन 27 नवंबर को काशी पहुंचेगी. राज्यपाल ने छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत की और काशी के साथ तमिलनाडु के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित करने तथा और मजबूत बनाने की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए उन्हें बधाई दी. इस अवसर पर उनके साथ उनकी पत्नी, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटि और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (CICT) के निदेशक डॉ. चंद्रशेखर भी उपस्थित थे.