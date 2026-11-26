वाराणसी में दिखेगी तमिल संस्कृति की झलक: 'काशी-तमिल संगमम 5.0' के लिए कन्याकुमारी-बनारस स्पेशल ट्रेन रवाना
तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन से कन्याकुमारी-बनारस विशेष ट्रेन (06041) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
Published : November 26, 2026 at 8:44 PM IST
चेन्नई: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और तमिलनाडु के बीच के सांस्कृतिक बंधन को मजबूत करने के लिए 'काशी तमिल संगमम 5.0' कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए 207 छात्र प्रतिनिधियों का पहला दल तमिलनाडु से बनारस के लिए रवाना हो चुका है. गुरुवार को तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन से कन्याकुमारी-बनारस विशेष ट्रेन (06041) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
यह ट्रेन 27 नवंबर को काशी पहुंचेगी. राज्यपाल ने छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत की और काशी के साथ तमिलनाडु के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित करने तथा और मजबूत बनाने की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए उन्हें बधाई दी. इस अवसर पर उनके साथ उनकी पत्नी, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटि और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (CICT) के निदेशक डॉ. चंद्रशेखर भी उपस्थित थे.
चेन्नई एग्मोर में आयोजित इस कार्यक्रम में दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक (ADRM) आई. सेंथिल कुमार, दक्षिण रेलवे के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों, तथा आईआरसीटीसी (IRCTC) और आईआईटी-मद्रास के अधिकारियों ने भाग लिया.
'काशी तमिल संगमम 5.0' में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए दक्षिण रेलवे ने बनारस को कन्याकुमारी, एमजीआर चेन्नई सेंट्रल और कोयंबटूर से जोड़ने वाली सात जोड़ी विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है. ये सेवाएं आयोजन के दौरान दक्षिणी क्षेत्र और बनारस के बीच अतिरिक्त रेल संपर्क प्रदान करती हैं.
विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र प्रतिनिधियों ने इस पहल से जुड़ने पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि वे काशी तमिल संगमम से मिलने वाले सीखने के अनुभव के प्रति बेहद उत्साहित हैं. वाराणसी में अपने प्रवास के दौरान छात्र तमिलनाडु की समृद्ध परंपरा और संस्कृति- जैसे विल्लुपट्टू (Villupaatu), भरतनाट्यम, लोक नृत्य और कलियाट्टम आदि को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे.
क्या है काशी तमिल संगमम 5.0
'काशी तमिल संगमम' भारत सरकार की एक पहल है, जिसे "आजादी का अमृत महोत्सव" के हिस्से के रूप में विविध संस्कृतियों के बीच आपसी जुड़ाव की भावना को बनाए रखने, पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है. महीने भर चलने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जाता है.
इसका उद्देश्य हमारी साझा विरासत की समझ विकसित करना और दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को गहरा करना है. यह आयोजन 2022 में शुरू हुआ था, और इस वर्ष इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम 'आइए तिरुक्कुरल सीखें' (Let’s learn Thirukkural) पर केंद्रित है. अधिक जानकारी के लिए देखें: https://kashitamil.iitm.ac.in/
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