ETV Bharat / bharat

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

दोनों ही संगीत वैदिक काल से: उनका कहना है कि हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत दोनों की जड़ें प्राचीन वैदिक काल से ही हैं. जहां सामवेद ने प्रारंभिक भारतीय संगीत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, विशिष्ट रागात्मक स्वरूपों में गाए गए भजनों ने बाद में राग और ताल के विकास की नींव रखी. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव से, दोनों परंपराओं के बीच भिन्नता 13वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुई. मुगल शासन की स्थापना के कारण भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर फ़ारसी, अफ़ग़ान और मुग़ल प्रभाव का गहरा प्रभाव पड़ा. इसने नए संगीत तत्वों और वाद्ययंत्रों को जन्म दिया, जिससे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ. भारत का दक्षिणी भाग जो इन आक्रमणों से काफी हद तक अछूता रहा, अपनी संगीत विरासत के प्रति अधिक रूढ़िवादी बना था. कर्नाटक संगीत हिंदू मंदिरों और दरबारों में विकसित होता रहा और प्राचीन परंपराओं में जीवंत रहा. इसकी छाप बाद में उत्तर के संगीत खासतौर पर एमपी और यूपी में दिखाई देती है.

कब से शुरू हुआ ये रिश्ता: उत्तर से दक्षिण के बीच संगीत का रिश्ता नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है. ये रिश्ता आदि शंकराचार्य की दक्षिण से काशी यात्रा के बाद भक्ति काल के समय से काशी के मंदिरों में पद, कविताओं और भजनों के रूप में विकसित हुआ. इस बारे में काशी के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत परिवार के डॉ प्रितेश आचार्य बताते हैं कि संगीत की विधा को भारत में दो रूप में ज्यादा पहचान मिली. इसमें कर्नाटक संगीत और दूसरा हिंदुस्तानी संगीत मुख्य हिंदुस्तानी संगीत के शास्त्रीय रूप को मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार और तमाम उत्तर भारत के क्षेत्र अलग विशेषताओं के रूप में जाना जाता है. संगीत के दो स्वरूपों ने प्रेरित किया: हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत एक ही मूल के होने के बाद भी अपनी अनूठी विशेषताओं वाली अलग-अलग परंपराओं के रूप में अपनी अलग पहचान बनाते गए. तात्कालिकता और प्रवाह पर ज़ोर देने वाला हिंदुस्तानी संगीत और अपनी संरक्षित रचनाओं और जटिल लय के साथ लोगों को जोड़ने वाला कर्नाटक संगीत, दोनों ही समृद्ध संगीत की पहचान है. संगीत का यह दो स्वरूप दुनिया भर के संगीतकारों और श्रोताओं को प्रेरित और प्रभावित करता है.

वाराणसी: कहते हैं संगीत क्षेत्रों की संस्कृतियों को भी जोड़ता है. इसका बड़ा उदाहरण है उत्तर और दक्षिण का संगीत. संगीत के क्षेत्र में हमेशा से ही दक्षिण और उत्तर एक दूसरे के पूरक रहे हैं. संगीत ने इस रिश्ते को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि भक्ति काल से लेकर अब तक कई विधाओ में दोनों राज्यों को करीब लाया है. यह संगीत काशी के मंदिरों से दक्षिण के मठों तक आदान प्रदान के जरिए पहुंचा है. हम इसे भारत का पहला संगीत एक्सजेंच भी कह सकते हैं. काशी में आयोजित होने वाले तमिल संगमम में इसकी झलक भी देखने को मिलती है. इस बार काशी 2 दिसंबर से चौथे ‘संगमम’ में फिर एकता और विविधता के धागे पिरोने जा रही है. इसी मौके पर हम 8 कड़ियों की एक विशेष श्रृंखला शुरू कर रहे हैं. प्रस्तुत है पहला भाग.

इस बारे में काशी में लगभग 6 पीढ़ियों से रहते हुए संगीत कि विरासत संजोए हुए प्रो के शशि कुमार का कहना है कि हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत दोनों ही राग की अवधारणा पर आधारित हैं. दक्षिण भारत के संगीत से जुड़े विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के प्रोफेसर कहते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत में, राग अधिक प्रवाहपूर्ण होते हैं. उत्तर का यह संगीत रागों के प्रदर्शन में अलाप से शुरू होता है. इसके बाद जोड़ और झाला जैसे अधिक संरचित हिस्से आते हैं और लय संग इसका समापन होता है. दक्षिण में रागों की संरचना थोड़ी टफ है. वहां के संगीत में रचनाएं प्रायः पहले से लिखी होती हैं.

साउथ की नृत्यांगनाओं ने भी उत्तर के संगीत को दिया बढ़ावा. (etv bharat)

उत्तर और दक्षिण की संगीत संरचना: दक्षिण के संगीत में रागों के लिए समय-समय की अवधारणा पर कम ज़ोर दिया जाता है. उत्तर के संगीत में ताल के चक्रीय पैटर्न होते हैं. इनमें आमतौर पर तीन ताल (16 ताल), एकताल (12 ताल) और झप ताल (10 ताल) शामिल हैं. दक्षिण में तालों के चक्रीय पैटर्न का प्रयोग होता है. आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ ताल हैं, आदि ताल (8 ताल), रूपक ताल (6 ताल), और मिश्र चापु (7 ताल) शामिल है.

तीसरा काशी तमिल संगमम. (etv bharat gfx)

दक्षिण के संगीत की प्रमुख शैली: प्रो कुमार ने बताया कि दक्षिण की सबसे प्रमुख शैली, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री जैसे महान संगीतकारों की रचनाएं है. एक प्रतिष्ठित संत और संगीतकार, पुरंदर दास ने पूरे भारत में यात्राओं संग पवित्र तीर्थस्थलों के दर्शन किए और देवताओं की स्तुति में कृतियां भक्ति गीत के रूप में रचीं. अपनी यात्राओं के दौरान वह देश के विभिन्न हिस्सों में गए, जिनमें हम्पी, तिरुमला और पंडारपुर शामिल हैं जहां उन्होंने भक्ति और आध्यात्मिकता का संदेश फैलाते हुए गीतों की रचना और गायन किया.

उत्तर और दक्षिण के वाद्ययंत्रों में कई समानताएं. (etv bharat gfx)

पुरंदर दास की यात्राओं ने कर्नाटक संगीत और भक्ति आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने काशी विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी सहित तमाम देव और शिव मंदिरों के लिए भक्ति रचना लिखी और उसको गायन के रूप में पेश किया. इसने दक्षिण के संगीत को उत्तर के संगीत से जोड़ने का काम किया.

चौथा काशी तमिल संगमम दो दिसंबर से होगा शुरू. (etv bharat gfx)

मुथुस्वामी का अहम योगदान: इसके बाद एक प्रतिष्ठित कर्नाटक संगीतज्ञ मुथुस्वामी दीक्षितार ने उत्तर भारत की यात्रा की. यहां वह काशी क्षेत्र की संगीत परंपराओं से प्रभावित हुए. इस यात्रा का उनकी रचनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदुस्तानी संगीत के तत्वों को शामिल किया. उनकी उत्तर भारत यात्रा में नए रागों का समावेश किया. उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदुस्तानी संगीत के नए रागों और संगीत तत्वों को शामिल करते हुए नए राग बनाये. इसमें उत्तर और दक्षिण की झलक साफ दिखती थी.

काशी में उत्तर और दक्षिण के संगीत की अनोखी झलक नजर आती है. (etv bharat)

शैलियों के इस मिश्रण के परिणामस्वरूप अनूठी रचनाएं सामने आईं, जिन्होंने दीक्षितार की कर्नाटक संगीत पर महारत को प्रदर्शित किया. उनकी रचनाओं में श्री राम नीपाई (राग: श्री, बालगोपाल (राग: भैरवी) ने उत्तर और दक्षिण की समृद्ध परंपरा को नया रूप दिया. मुथुस्वामी दीक्षितार की उत्तर भारत यात्रा ने उनकी संगीत शैली को और समृद्ध किया और दक्षिण संगीत की विविधता और समृद्धि में योगदान दिया.

संगीतकार त्यागराज का बड़ा योगदान: दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले एक उल्लेखनीय उत्तर भारतीय संगीतकार त्यागराज के समकालीन थे, लेकिन स्वामी हरिदास या तानसेन संग उस वक्त तानरस खान भी ऐसे संगीतकार थे, जो उत्तर भारतीय संगीतकार होने के बाद भी दक्षिण भारत की यात्रा पर गए और वहां के संगीत को उत्तर के संगीत में शामिल किया. इसके अलावा गुलाम अली खान नाथद्वारी घराने उत्तर से होने के बाद दक्षिण भारत गए और दोनों राज्यो के कंपोजिशन बनाये. स्वाति तिरुनल राम वर्मा जो दक्षिण भारतीय राजा थे और वह उत्तर भारतीय संगीत से प्रभावित हुए और उन्होंने उत्तर भारत के संगीतकारों को आमंत्रित कर दोनों राज्यों की मित्रता संगीत के जरिए बढ़ाई. उत्तर भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अब्दुल करीम खान ने उत्तर की गायकी को दक्षिण भारतीय संगीतकारों संग जुगलबंदी कर गाया.

क्लासिकल म्यूजिक के केंद्र हैं ये राज्य: उन्होंने बताया कि केरल कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में साउथ लैंग्वेज है. मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगू उस प्रांत के जितने भी क्लासिकल म्यूजिक हैं, उनको हम साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या कर्नाटक संगीत के नाम से जानते हैं, जो बची हुई जगह है, जिसमे कर्नाटक के आगे गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी और अफगानिस्तान तक हिंदुस्तानी संगीत का रीजन बना हुआ है.

संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र साउथ में ही मिले: पहले पाकिस्तान भी इसी में शामिल था. हमारे पास जितने भी ग्रंथ हैं. संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र इस तरह के जितने भी संगीत के ग्रंथ हैं, वह साउथ में ही मिले हैं त्रिवेंद्रम में. उस वक्त राजा महाराजाओं ने अपने समय में इन्हें लिखवा कर उसे सुरक्षित रखा और उस वक्त साउथ में लिखी गई संगीत ग्रंथो की प्रतियों को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जाता था.





संगीत और सुरों का अंदाज अलग: वहां का संगीत अंदाज अलग है. वहां के स्वर लगाने का अंदाज अलग है और यहां के कर लगाने का अंदाज अलग है जितने भी म्यूजिशियन है. हमारे लिए काशी सेंटर के रूप में काम करता है, क्योंकि 17वीं शताब्दी में मुथू स्वामी दीक्षित यहां आए. वह हनुमान घाट में रहते हुए अपने कंपोजिशन तैयार किया. उन्होंने चिदंबर योगी दीक्षा लेने के बाद काशी में रहते हुए दोनों राज्यों के संगीत को एक अलग पहचान दी.







चेन्नई के म्यूजिम में रखी 17वीं शताब्दी की वीणा: एक बार मुथू स्वामी दीक्षित काशी में गंगा स्नान करने गए और गंगा स्नान में उन्हें एक वीणा मिली. 17वीं शताब्दी की वह वीणा आज भी चेन्नई के म्यूजियम में रखी है. वह वीणा एकदम अलग है, क्योंकि वीणा का जो फेस होता है, वह डाउन होता है, लेकिन इस वीणा का फेस उल्टा है, फेस ऑपोजिट साइज है ड्रैगन फेस के रूप में. यह वीणा अपने आप में बेहद अलग है. उस वक्त ध्रुपद संगीत उन्होंने सुना था, जिसे सुनने के बाद उन्होंने एक कंपोजिशन तैयार किया जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक शास्त्री संगीत का मिश्रण था.

आज भी राग और अलाप एक्सचेंज हैं: उन्होंने बताया की इस बारे में बहुत से रिकॉर्ड नहीं रख सकते, लेकिन उस वक्त दक्षिण के लोग यहां आते थे और यहां के लोग वहां जाते थे. दोनों एक दूसरे के राग और अलाप एक्सचेंज करते थे. जैसे हंसक ध्वनि वहां से यहां आई और उसमें चेंज किया. वहां सरस्वती राग है वाचस्पति राग है, जिनको यहां पर यूज किया जाता है. यहां मालकोंस है, वहां हिंडोलम है, जो अलग है लेकिन अंदाज एक है. यहां का पीलू राग वहां देशी राग है. यहां का भैरवी वहां का सिंघु भैरवी है 14 वीं शताब्दी में पुरंदरदास जी ने इसका यूज अपनी रचनाओं में किया था.





मंदिरों से भी भजनों का आदान प्रदान: प्रोफेसर कुमार ने बताया कि जितने भी दास संत हुए वह दक्षिण भारत से काशी आए और उत्तर से बहुत से संगीतकार यहां से गए संत गए. जिन्होंने मंदिरों में पद और भजन के जरिए संगीत का आदान-प्रदान किया.

वाद्य यंत्रों में समानता

उत्तर दक्षिण सितार वीणा सरोद वायलिन तबला मृदंगम बांसुरी बांसुरी संतूर नादस्वरम

ये भी पढ़ेंः रेशमी धागों से चमकी कानपुर के 600 किसानों की किस्मत, 3 कस्बों में रफ्तार पर दौड़ी जिंदगी, गुजरात-बनारस के आर्डर बरसा रहे पैसा

ये भी पढ़ेंः जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़