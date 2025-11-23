ETV Bharat / bharat

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

काशी तमिल संगमम में उत्तर-दक्षिण के स्वाद का भी होगा अद्भुत मिलन, सैकड़ों वर्ष पुरानी दुकानों पर उमड़ेगी भीड़, पढ़िए खास रिपोर्ट.

स्वाद का संगम
स्वाद का संगम (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 3:41 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : कहते हैं स्वाद लोगों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है. यह लोगों के बीच समुदाय और जुड़ाव की भावना पैदा करता है. स्वाद केवल एक शारीरिक अनुभव नहीं है, यह एक सांस्कृतिक गतिविधि भी है. ये लोगों की परंपराओं, इतिहास, सामूहिक रिश्तों अनुभवों से जोड़ती है. रिश्ता उत्तर से दक्षिण का जो स्वाद के जरिए अपनी संस्कृति के साथ अपने रिश्तों को एक माला में पिरोने का काम कर रहा है. काशी में 2 दिसंबर में आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम में उत्तर-दक्षिण के स्वाद का भी अद्भुत मिलन देखने को मिलेगा. पेश है ईटीवी भारत की विशेष श्रृंखला का दूसरा भाग...

दो राज्यों का कॉम्बिनेशन: बनारस और स्वाद दोनों एक ही हैं, क्योंकि बनारस में आपको वैसे तो जिंदगी का हर स्वाद चखने को मिलेगा, लेकिन खाने पीने के मामले में बनारस का कोई जोड़ नहीं है. बनारस पर जायकों का एक बड़ा मैन्यू मिल जाएगा. बनारस की जायके सिर्फ कुछ स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को भी जोड़ते हैं. यहां दो राज्यों के ऐसे कॉम्बिनेशन का है, जो स्वाद में भिन्न है, लेकिन इनके जायके उत्तर से दक्षिण के संस्कृति के साथ अपने रिश्तों को एक माला में पिरोने का काम कर रहा है.

काशी-तमिल का स्वाद (Video Credit; ETV Bharat)

दक्षिण भारत में बढ़ी कचौड़ी-जलेबी की डिमांड : उत्तर भारत में तमाम शहरों में सुबह का नाश्ता कचौड़ी जलेबी ही है. कहीं जलेबी के साथ दही तो कहीं रबड़ी पड़ोसी जाती है, हर का अपना अलग-अलग अंदाज है. कचौड़ी भी आम नहीं होती, दिखने में तो पूड़ी जैसी होती है, लेकिन जब आटे की लोई में दाल और मसाले की पीठी भरी जाती है तो साधारण सी दिखने वाली पूड़ी कचौड़ी का रूप ले लेती है. कढ़ाई में जाने के बाद घी और तेल में जब यह लाल होती है और जायकेदार मसालेदार सब्जी के साथ बनारसी अंदाज में पत्ते और दोने पर परोसी जाती है तो इसका अंदाज और स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है.

सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर भारत का यह जायका सिर्फ काशी ही नहीं, बल्कि यूपी और बिहार के तमाम शहरों में आपको मिल जाएगा. कचौड़ी जलेबी का यह नाश्ता उत्तर भारत के सुबह के सबसे बेस्ट नाश्ते के रूप में जाना जाता है. अब इन जायकों की डिमांड दक्षिण भारत में भी बढ़ रहा है. हेल्दी फूड खाने वालों के लिए बेहतरीन स्वाद और सेहत दोनों नॉर्थ और साउथ के फूड कांबिनेशन में देखने को मिल रहा है.

नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के स्वाद का जलवा
नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के स्वाद का जलवा (Photo Credit; ETV Bharat)

डिमांड से खास बन रहा फूड फ्यूजन : उत्तरी हिस्से में नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने से शाम के स्नैक्स से लेकर रात के खाने में परोसे जाने वाले व्यंजन भले ही अलग-अलग होते हैं, लेकिन अब तेजी से बाजार में बढ़ रही साउथ इंडियन फूड की डिमांड इस फूड फ्यूजन को और भी खास बना रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर काशी को जाना जाता है. काशी में आज से नहीं बहुत पहले से स्ट्रीट फूड में कचौड़ी जलेबी की दुकान अपनी एक अलग जगह रखती हैं.

कई दुकानें सैकड़ों वर्ष पुरानी : अब तो पर्यटकों की आमद बढ़ने के साथ ही कचौड़ी जलेबी की दुकाने भीं अधिकता के साथ हो गई है, लेकिन आज भी सैकड़ों वर्ष पुरानी ऐसी कई दुकानें हैं, जो बनारस में सिर्फ कचौड़ी और जलेबी के लिए जानी जाती हैं. इनमें से एक बनारस की लगभग 65 वर्ष पुरानी दुकान आज भी शहर के पुराने इलाके खोवा गली में संचालित हो रही है. मसालेदार कचौड़ी और सब्जी के साथ पर परोसी जाने वाली कचौड़ी यहां जवाहर साव के नाम से जानी जाती है. वैसे तो जलेबी की शौकीन बहुत है, लेकिन यहां जलेबा बनता है जो ऊपर से सख्त और अंदर से नरम होता है.

नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का व्यंजन
नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का व्यंजन (Photo Credit; ETV Bharat)



यहां तीन पीढ़ियों से दुकान संभालने वाले और इस काम में बिल्कुल एक्सपर्ट अजीत कुमार का कहना है कि यह पुश्तैनी काम बहुत पसंद है. काशी के लोगों को कचौड़ी जलेबी का स्वाद बेहद भाता है, लेकिन अब कचौड़ी जलेबी के साथ बहुत से साउथ इंडियन फूड स्टॉल भी बनारस में खुलना है जो बेहतरीन जायका भी दे रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रहा है.

बनारस में ऐसी कचौड़ी जलेबी की एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों दुकान जो बहुत पुरानी हैं. उनके साथ अब गली-गली सड़क के किनारे आपको सुबह के वक्त इडली डोसा उत्पम का बेहतरीन साउथ इंडियन स्वाद भी मिल जाएगा. एक तरफ जहां सड़क किनारे सुबह के वक्त फ्राइड इटली और फायर उत्पम जैसे नए कांसेप्ट के साथ नॉर्थ में दक्षिण का एक नया कॉन्बिनेशन देखने को मिल रहा है.

नॉर्थ साउथ का स्वाद
नॉर्थ साउथ का स्वाद (Photo Credit; ETV Bharat)

1962 में शुरू हुआ था केरला कैफे: काशी के दक्षिण भारतीय लोगों के इलाके के रूप में प्रचलित भेलूपुर क्षेत्र में 1962 से केरला कैफे दक्षिण का स्वाद लोगों तक पहुंच रहा है. इस ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट को चलाने वाले वेणुगोपाल बताते हैं कि 1962 में वाराणसी में पहले साउथ इंडियन कैफे के रूप में शुरू हुआ.

केरला कैफे आज भले ही इतने बड़े रूप में दिखाई दे रहा हो, लेकिन 1962 में यह एक छोटे से ठेले पर शुरू हुआ था. उस वक्त केरल से काशी यात्रा के लिए आए उनके पिता सुब्रह्मण्य नायर ने यहां पर साउथ इंडियन फूड न मिलने के कारण काशी में रहकर यहां आने वाले दक्षिण भारतीय को उनका जायका देने शुरुआत की.

चाट और गोलगप्पे
चाट और गोलगप्पे (Photo Credit; ETV Bharat)

नॉर्थ का जायका भी यहां परोसा जाता : उन्होंने बताया कि देखते ही देखते यह ठेले से एक दुकान और दुकान से रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो गया. आज इस रेस्टोरेंट को तीसरी पीढ़ी ऑपरेट कर रही है और कस्टमर की लाइन लगी रहती है. लोगों को खाने के लिए इंतजार करना होता है. ओरिजिनल साउथ इंडियन फूड यहां मिलता ही है. साथ ही साथ नॉर्थ का जायका भी यहां परोसा जाता है, जो दोनों राज्यों के रिश्ते को खाने पीने के आइटम के जरिए एक करके और मजबूत करने का काम कर रहा है.

इसके अलावा काशी में काफी पुराना अय्यर कैफे, उडुपी और ऐसे कई साउथ इंडियन ऑथेंटिक रेस्टोरेंट दक्षिण भारतीय पर्यटकों को उनका जायका परोस रहा हैं.

काशी तमिल संगमम
काशी तमिल संगमम (Photo Credit; ETV Bharat)

साउथ के कॉम्बिनेशन ने बनारस को बनाया खास : वाराणसी में इन जायकों का स्वाद लेने में लोग भी पीछे नहीं है. बनारस के शुभ तिवारी और शुभ तिवारी, सुप्रिया का कहना है कि यह अपने आप में अद्भुत है कि आपको काशी आने पर उत्तर और दक्षिण दोनों का भोजन मिल जा रहा है. हम तो इसके मुरीद हैं. एक तरफ जहां कचौड़ी जलेबी का आनंद लेते हैं.

रबड़ी
रबड़ी (Photo Credit; ETV Bharat)

मलइयो, गोलगप्पा चाट भी मिलता है तो वहीं दूसरी तरफ बेहतरीन साउथ इंडियन फूड वह भी अलग-अलग रूप में मिलता है. बनारस में मिलने वाली इडली हो या उपमान यह काशी की पहचान बनते जा रहे हैं. साउथ का यह कांबिनेशन बनारस को और भी खास बना देता है.

वहीं. काशी के रहने वाले दिलीप यादव क्या कहना है कि बनारस की कचौड़ी जलेबी यहां की पहचान है. आज भी बनारस के बनारसी पान को यह बताने के लिए काफी है. दक्षिण भारतीय फूड अपनी जगह है, लेकिन स्वाद कचौड़ी जलेबी में ही मिलता है.

यह भी पढ़ें: काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यह भी पढ़ें: 2 दिसंबर से काशी-तमिल संगमम की शुरुआत, उत्तर और दक्षिण को करीब आने का अवसर

TAGGED:

VARANASI NEWS
KASHI TAMIL SANGAMAM FOURTH EDITION
NORTH SOUTH CUISINE
काशी तमिल संगमम
KASHI TAMIL SANGAMAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.