काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

वाराणसी : कहते हैं स्वाद लोगों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है. यह लोगों के बीच समुदाय और जुड़ाव की भावना पैदा करता है. स्वाद केवल एक शारीरिक अनुभव नहीं है, यह एक सांस्कृतिक गतिविधि भी है. ये लोगों की परंपराओं, इतिहास, सामूहिक रिश्तों अनुभवों से जोड़ती है. रिश्ता उत्तर से दक्षिण का जो स्वाद के जरिए अपनी संस्कृति के साथ अपने रिश्तों को एक माला में पिरोने का काम कर रहा है. काशी में 2 दिसंबर में आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम में उत्तर-दक्षिण के स्वाद का भी अद्भुत मिलन देखने को मिलेगा. पेश है ईटीवी भारत की विशेष श्रृंखला का दूसरा भाग...

दो राज्यों का कॉम्बिनेशन: बनारस और स्वाद दोनों एक ही हैं, क्योंकि बनारस में आपको वैसे तो जिंदगी का हर स्वाद चखने को मिलेगा, लेकिन खाने पीने के मामले में बनारस का कोई जोड़ नहीं है. बनारस पर जायकों का एक बड़ा मैन्यू मिल जाएगा. बनारस की जायके सिर्फ कुछ स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को भी जोड़ते हैं. यहां दो राज्यों के ऐसे कॉम्बिनेशन का है, जो स्वाद में भिन्न है, लेकिन इनके जायके उत्तर से दक्षिण के संस्कृति के साथ अपने रिश्तों को एक माला में पिरोने का काम कर रहा है.

काशी-तमिल का स्वाद (Video Credit; ETV Bharat)

दक्षिण भारत में बढ़ी कचौड़ी-जलेबी की डिमांड : उत्तर भारत में तमाम शहरों में सुबह का नाश्ता कचौड़ी जलेबी ही है. कहीं जलेबी के साथ दही तो कहीं रबड़ी पड़ोसी जाती है, हर का अपना अलग-अलग अंदाज है. कचौड़ी भी आम नहीं होती, दिखने में तो पूड़ी जैसी होती है, लेकिन जब आटे की लोई में दाल और मसाले की पीठी भरी जाती है तो साधारण सी दिखने वाली पूड़ी कचौड़ी का रूप ले लेती है. कढ़ाई में जाने के बाद घी और तेल में जब यह लाल होती है और जायकेदार मसालेदार सब्जी के साथ बनारसी अंदाज में पत्ते और दोने पर परोसी जाती है तो इसका अंदाज और स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है.

सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर भारत का यह जायका सिर्फ काशी ही नहीं, बल्कि यूपी और बिहार के तमाम शहरों में आपको मिल जाएगा. कचौड़ी जलेबी का यह नाश्ता उत्तर भारत के सुबह के सबसे बेस्ट नाश्ते के रूप में जाना जाता है. अब इन जायकों की डिमांड दक्षिण भारत में भी बढ़ रहा है. हेल्दी फूड खाने वालों के लिए बेहतरीन स्वाद और सेहत दोनों नॉर्थ और साउथ के फूड कांबिनेशन में देखने को मिल रहा है.

नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के स्वाद का जलवा (Photo Credit; ETV Bharat)

डिमांड से खास बन रहा फूड फ्यूजन : उत्तरी हिस्से में नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने से शाम के स्नैक्स से लेकर रात के खाने में परोसे जाने वाले व्यंजन भले ही अलग-अलग होते हैं, लेकिन अब तेजी से बाजार में बढ़ रही साउथ इंडियन फूड की डिमांड इस फूड फ्यूजन को और भी खास बना रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर काशी को जाना जाता है. काशी में आज से नहीं बहुत पहले से स्ट्रीट फूड में कचौड़ी जलेबी की दुकान अपनी एक अलग जगह रखती हैं.

कई दुकानें सैकड़ों वर्ष पुरानी : अब तो पर्यटकों की आमद बढ़ने के साथ ही कचौड़ी जलेबी की दुकाने भीं अधिकता के साथ हो गई है, लेकिन आज भी सैकड़ों वर्ष पुरानी ऐसी कई दुकानें हैं, जो बनारस में सिर्फ कचौड़ी और जलेबी के लिए जानी जाती हैं. इनमें से एक बनारस की लगभग 65 वर्ष पुरानी दुकान आज भी शहर के पुराने इलाके खोवा गली में संचालित हो रही है. मसालेदार कचौड़ी और सब्जी के साथ पर परोसी जाने वाली कचौड़ी यहां जवाहर साव के नाम से जानी जाती है. वैसे तो जलेबी की शौकीन बहुत है, लेकिन यहां जलेबा बनता है जो ऊपर से सख्त और अंदर से नरम होता है.