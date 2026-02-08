ETV Bharat / bharat

काशी की अड़ियां : गुम हो रही अड़ियों में टूट रही परंपरा की डोर, अंतिम सांसें गिन रहा बनारस का 'सामाजिक ट्रॉमा सेंटर'

गौर करें तो जिस अड़ी पर खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच कर चाय की चुस्की लेकर पान का स्वाद ले चुके हैं, आज वह पप्पू की अड़ी भी सूनी रहती है. फिल्म इंडस्ट्री में इसी अड़ी के जरिए 'मोहल्ला अस्सी की कहानी' गढ़ने वाले काशीनाथ सिंह ने भी अड़ी से दूरी बना ली है. कई बड़े साहित्यकारों के निधन के बाद अब यह अड़ियां सूनी हो चुकी हैं. कुछ गिने-चुने लोग इन्हें जीवित तो रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह काफी नहीं है.

काशी में तो बुद्धिजीवियों की इन अड़ियों पर अब सन्नाटा पसरा रहता है. धीरे-धीरे खत्म होते पुराने लोग और युवाओं की इन अड़ियों से दूरी अब काशी की परंपरा की इस कड़ी को तोड़ रही है. जिसका असर यहां बैठने वाले कुछ चुनिंदा लोगों पर भी देखने को मिल रहा है. मायूसी इस बात की है कि काशी के जीवंत रूप के इस पहलू पर ध्यान किसी का नहीं है. सरकार भी इस तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर रही.

काशी में बैठकी अड़ीबाजी के रूप में जानी जाती है. अड़ीबाजी का नाम अलग-अलग शहरों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है. कोलकाता में इसे अड्डेबाजी कहते हैं, तो महाराष्ट्र के शहरों में इसको बैठक के नाम से जानते हैं. समय के साथ हर शहरों में इसका वजूद अब खो रहा है.

वाराणसी: काशी जिसका नाम धार्मिक, पौराणिक और राजनीतिक के साथ ही साहित्यिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है. बनारस, वाराणसी या काशी भले ही नाम अलग-अलग हो, लेकिन इस शहर के लोगों की जिंदादिली और जीवन जीने का तरीका हर किसी को भाता है. इसकी बड़ी वजह यह है कि काशी जितनी जीवंत है उसके पीछे बड़ी वजह कहीं ना कहीं से काशी की वह चाय-पान की छोटी-छोटी दुकानें हुआ करती थीं. इन दुकानों पर बुद्धिजीवियों की बैठकी हुआ करती थी.

परंपरा की कड़ी टूट क्यों रही काशी में अड़ीबाजी की?

काशी की अड़ियों पर अपने विचार रखते राजनीतिज्ञ अशोक पांडेय. (ETV Bharat)

आखिर काशी में अड़ीबाजी के परंपरा की कड़ी टूट क्यों रही है? यह जानना भी बहुत जरूरी है. इस बारे में अस्सी मोहल्ले के रहने वाले और सक्रिय राजनीति में भूमिका निभा रहे हैं अशोक पांडेय का कहना है कि, "पहले काशी का रूप ही अलग था. काशी में गोदौलिया, अस्सी, भदैनी चौक, बीएचयू सहित अलग-अलग जगह पर चाय की अलग-अलग आड़ियां हुआ करती थीं. इनका वजूद सिर्फ चाय-पीने तक नहीं था, बल्कि बुद्धिजीवियों साहित्यकारों और बड़े-बड़े प्रोफेसर डॉक्टर की बैठकी के साथ इनका अस्तित्व महत्वपूर्ण हो जाता था. इन्हें सामाजिक ट्रामा सेंटर के रूप में जाना जाता था. अस्सी की चाय की दुकान पर तो बीएचयू में काम करने वाला एक चपरासी अपने ही विभाग का अध्यक्ष को बताता था, तू गलत कहत हौवा. ऐसे में वह मानते भी थे कि हां यार, तू सही बोले, यहां कोई छोटा-बड़ा, जाति धर्म नहीं था, सब बराबर थे. लोग यहां अपनी समस्याओं को लेकर आते थे और वहां बैठे रसूखदार लोग उनकी समस्याओं को हल कर देते थे. इस परंपरा की यहीं से शुरुआत हुई और देखते ही देखते इसने बहुत बड़ा रूप लिया. साहित्यकारों में प्रो काशीनाथ सिंह, नामवर सिंह, गया सिंह जैसे लोगों ने इन अड़ियों पर बैठकर किताबें लिखीं. उन किताबों की फिल्में बनी और काशी की यह अड़ियां मशहूर हो गईं, लेकिन अब यह वेंटिलेटर पर हैं, सांसें गिन रही हैं और कब खत्म हो जाएं, ये कहा नहीं जा सकता. इसकी बड़ी वजह यह है कि लोग धीरे-धीरे उम्र होने के साथ इससे दूर हो रहे हैं. कुछ दुनिया से रुख्सत हो गए और कुछ बचे हुए लोग हैं, उन्होंने यहां आना अब उचित नहीं समझा है. ऐसा इसलिए है कि, इसका स्वरूप बदल चुका है. पहले बातचीत, गाली-गलौज, हंसी-मजाक तब दूसरे रूप में दिया जाता था, लेकिन अब तो लोग हर बात का बुरा मानने लगते हैं. इसलिए हमें इसको बचाना होगा. यह ट्रामा सेंटर, जो सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, उन्हें जीवित रखना जरूरी है. इसके लिए युवाओं को आगे आना होगा."

काशी की अड़ियों पर अपने विचार रखते बीएचयू में प्रोफेसर प्रो. रामाज्ञा शशिधर. (ETV Bharat)

वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर रामाज्ञा शशिधर का कहना कि, "जब मैं दिल्ली से काशी आया और बीएचयू में मुझे ज्वॉइन करना था, तो मैं पहले बीएचयू नहीं गया, बल्कि काशी की इन अड़ियों पर पहुंचा. यहां आकर मैंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर यहां के लोगों की सोच क्या है? 21 वर्षों का अनुभव है और यह अनुभव मुझे इन्हीं अड़ियों से मिला, लेकिन अब तकलीफ है कि काशी के लिए अड़ियों का वजूद खत्म हो रहा है. या यूं कहूं तो जिसके लिए मैं काशी आया था, अब उसके लिए ही यहां रुकना संभव नहीं हो रहा है. मेरे दिल में जो एक प्रेम बना था तब, वह प्रेम भी खत्म होता जा रहा है. और यह डर लगने लगा है कि आखिर काशी के जीवंत रूप को कैसे बनाए रखा जाए. इसलिए सरकार से मेरी गुजारिश है कि कुछ कीजिए और इन अड़ियों को वापस जिंदा कीजिए, ताकि काशी की बौद्धिक क्षमता को विस्तार देने वाले यह प्रयास जीवित रहे और कहीं खो ना जाए."

काशी की अड़ियों पर अपने विचार रखते समाज शास्त्री प्रो. दीनबंधु तिवारी. (ETV Bharat)

वहीं प्रोफेसर दीनबंधु तिवारी का कहना है कि, "तेजी से हो रहे बाजारीकरण और बड़े-बड़े उद्योग घराने की एंट्री ने इन छोटी-छोटी बौद्धिक अड़ियों को खत्म कर दिया है. हर तरफ तो विकास के नाम पर तोड़फोड़ मची है, जो कुछ बचा है, वहां लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं. युवाओं को सिर्फ पैसों से मतलब है, उन्हें पैकेज चाहिए वो भी बड़े-बड़े, वह यहां तक आना ही नहीं चाहते. उन्हें लगता है कि यहां आना समय की बर्बादी है, लेकिन उन्हें कौन बताएं कि उनके स्ट्रेस भरी लाइफ को रिलैक्स करने के लिए इन जगहों का बहुत बड़ा रोल है."

काशी की अड़ियों पर अपने विचार रखते रिटायर्ड प्रोफेसर प्रो. देवव्रत चौबे. (ETV Bharat)

प्रो देवव्रत चौबे का कहना है कि "इसके लिए जिम्मेदार वही लोग हैं, जो इन अड़ियों पर बैठा करते थे, क्योंकि अड़ियों के खत्म होने या अडियो की जगह बड़ी-बड़ी इमारतें बनने से इनका वजूद खत्म नहीं होता. इनको जीवित रखने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए था, लेकिन लोग अपने तक सीमित तरह गए नए लोगों को जोड़ने की कोशिश नहीं हुई. जिसकी वजह से इनका वजूद अब खतरे में है, बनारस की बौद्धिक विकास की जगह पर संकट मंडल आ रहा है."

काशी की अड़ियों पर चर्चा करते दो अड़ीबाज. (ETV Bharat)

काशी में शुरू हुई थी डिजिटल चाय की घड़ी

डिजिटल अड़ीबाज अरविंद कुमार मिश्रा. (ETV Bharat)

प्रो देवव्रत चौबे कहते हैं कि अड़ीबाजी भले ही धीरे-धीरे अपनी सांसों की उल्टी गिनती गिन रही हो, लेकिन इस नए रूप में जीवित रखने का प्रयास भी काशी से ही हुआ था. जब 2019 में कोरोना की एंट्री हुई तो लोग घरों में कैद थे, मानसिक तनाव और इस गंभीर बीमारी के डर से जूझ रहे थे, ऐसे में काशी के ही अरविंद मिश्रा ने डिजिटल चाय की घड़ी की शुरुआत की. और फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को जोड़कर चर्चा करना शुरू किया. अरविंद मानते हैं कि "यह सच है कि अब कोई जुड़ना नहीं चाहता, फेसबुक पेज से लेकर तमाम चीज चला तो रहे हैं, लेकिन जब लाइव आता हूं तो पहले हजारों लोग कुछ सेकंड में आ जाते थे, लेकिन अब तो स्थिति यह है कि 10 लोग भी आ जाएं तो बड़ी बात है. इसकी बड़ी वजह एक यह भी है कि लोग अब राजनीतिक द्वेष, पारस्परिक मतभेद और अन्य चीजों से बचना चाहते हैं. इस वजह से लोग प्लेटफार्म पर आते नहीं है और फिजिकल के साथ डिजिटल अड़ी भी संकट में आ गई है."

काशी की सड़कें, जहां बसता है बनारसी दिल. (ETV Bharat)

फिलहाल काशी में यह अड़ियां अंग्रेजी हुकूमत के भी पहले से चली आ रही हैं. 1930 में जगमबाड़ी में गुंडा सरदार की चाय की दुकान से क्रांतिकारी और बौद्धिक क्षमता रखने वालों की जुटान के साथ इसकी शुरुआत मानी जाती है. उस वक्त जब काशी में बंगाल के लोगों का जुटान हुआ करता था, तब वह अपनी उस परंपरा के अनुरूप चाय की दुकानों पर अड्डेबाजी करते थे. जिससे काशी में अड़ीबाजी का नाम दिया गया. देखते ही देखते हैं वहां से फिर गोदौलिया पर एक चाय की दुकान पर और यह प्रयास शुरू हुआ और आजादी तक बनारस में 10 से ज्यादा चाय की अड़ियां स्थापित हुई.

काशी की अड़ियों पर डिजिटल अड़ी का दौर. (ETV Bharat)

काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बड़े-बड़े प्रोफेसर बड़े-बड़े डॉक्टर साहित्यकार, उपन्यासकार, कथाकार इन अड़ियों पर बैठकर अपने बौद्धिक क्षमता का परिचय देते थे. रसूखदार लोगों का यहां पर आना होता था, जो मुसीबत में पड़े लोगों का काम फौरन करवाते थे, लेकिन अब सब खत्म होता जा रहा है. बाजारीकरण और पर्यटक दृष्टि से मजबूत हो रही काशी की यह अड़ियां सुनसान हो रही हैं या यूं कहें कि दम तोड़ रही हैं. इसलिए समय रहते, अगर इन्हें बचा लिया गया तो, शायद काशी की बौद्धिक क्षमता और परंपरा को जीवन्त रखने का एक मजबूत आधार तैयार होगा. इसलिए जरूरत है इन अड़ियों को सुरक्षित संरक्षित और जीवंत रखने की.

