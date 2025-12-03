सराहनीय : कश्मीर के हाजिक ने सेब किसानों की मदद के लिए बनाया ऐप, मिलेगी पूरी जानकारी

ETV Bharat / bharat

काश क्रॉप नाम का यह ऐप को हाजिक हुसैन ने बनाया है. इससे सेब किसानों को घर बैठे जानकारी मिल सकेगी.

App developer Hazik Hussain
ऐप डेवलपर हाज़िक हुसैन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 3, 2025 at 6:50 PM IST

3 Min Read
पुलवामा (जम्मू कश्मीर): दक्षिण कश्मीर के एक युवा सॉफ्टवेयर डेवलपर ने एक अनोखा एकीकृत बागवानी समाधान (integrated horticulture solutions) ऐप बनाया है. इस ऐप का मकसद मौसम के पैटर्न, बीमारियों, इलाज, मार्केट रेट और दूसरी सर्विसेज़ के बारे में जानकारी देना है.

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल के नोरपोरा गांव के हाजिक हुसैन द्वारा विकसित इस ऐप का नाम काश क्रॉप है, इसमें जीपीएस और एक इन-बिल्ट एआई असिस्टेंट एकीकृत है जो मौसम और अन्य अपडेट पर नजर रखने में मदद करता है. यह ऐप नए साल के दिन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा.

तीन साल पहले ऐप पर शुरू किया था काम
इस बारे में हाजिक हुसैन ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने तीन साल पहले इस ऐप पर काम करना शुरू किया था, जब उनके पिता गुलजार अहमद को स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें परिवार के घर के बगीचों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी थी.

उन्होंने कहा, “जब मैंने अपने बाग की देखभाल शुरू की तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि कश्मीर में खेती आमतौर पर पारंपरिक तरीके से की जाती है. इसलिए, मैंने इस ऐप पर काम करना शुरू कर दिया."

उन्होंने कहा, "तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद, यह काश क्रॉप ऐप तैयार है, जिसे मैं नए साल के आने पर जनता को समर्पित करूंगा ताकि कश्मीर के बागवानों को उनके फोन पर एक गार्डन एडवाइजर मिल सके."

मौसम, दवा व मिट्टी टेस्टिंग समेत अन्य जानकारी मिलेगी
ऐप कैसे काम करेगा, यह बताते हुए हाजिक ने कहा, “किसान और बागवान इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पसंद तय कर सकते हैं. उन्हें फलों, उनकी देखभाल और जरूरी कामों के बारे में सारी जानकारी मिलेगी.”

हुसैन ने कहा कि यह ऐप किसानों को मौसम, दवाइयों, बीमारियों, मार्केट रेट, मिट्टी की टेस्टिंग और दूसरी सेवाओं के बारे में जानकारी देगा.

इस ऐप में किसानों के लिए अलग-अलग जानकारी देने के अलावा कस्टमर केयर सर्विस भी होगी. उन्होंने कहा, “शुरू में, हमने सेब के बारे में डिटेल में जानकारी शामिल की है. ऐसी मदद बहुत जरूरी है क्योंकि कश्मीर घाटी में सेब की खेती एक बड़ा सेक्टर है.”

ऐप बनाने में परिवार का मिला सपोर्ट
उन्होंने ऐप बनाने में आई मुश्किलों को माना, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद के लिए परिवार के सपोर्ट और भरोसे को क्रेडिट दिया. उन्होंने कहा, "इंटरनेट एक दोधारी तलवार है जिसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू हैं, और अगर हम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, तो यह समाज में क्रांति ला सकता है."

