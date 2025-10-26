Karur Stampede: CBI की FIR में TVK के नेताओं को बनाया गया आरोपी
करूर भगदड़ मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में टीवीके के प्रमुख नेताओं को आरोपी बनाया गया है.
Published : October 26, 2025 at 2:58 PM IST
करूर (तमिलनाडु): करूर भगदड़ की जांच कर रही सीबीआई द्वारा अदालत में दायर की गई प्राथमिकी में टीवीके के नेताओं के नाम शामिल होने से मामले में नया मोड़ आ गया है. 27 सितंबर को करूर जिले के वेलुचामिपुरम में टीवीके नेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से महिलाओं और बच्चों समेत 41 लोगों की मौत हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को घटना की सीबीआई जांच के आदेश दिए. साथ ही, सीबीआई जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई के एएसपी मुकेश कुमार के नेतृत्व में पांच सीबीआई अधिकारियों ने 16 अक्टूबर की रात जांच शुरू की. हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त आईजी आसरा गर्ग की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने करूर घटना में अब तक हुई जांच से संबंधित दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए.
पहले चरण में, 23 अक्टूबर को, सीबीआई करूर सीजेएम-1 कोर्ट में दस्तावेजों से भरा एक सीलबंद लिफाफा सौंपने गई. सीजेएम-1 कोर्ट के न्यायाधीश एसपी भरतकुमार तीन दिन की छुट्टी पर थे, इसलिए सीबीआई अधिकारियों ने सीजेएम-2 कोर्ट के न्यायाधीश चार्ल्स अल्बर्ट के समक्ष रिपोर्ट सौंपी.
सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी का विवरण
करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, सीबीआई ने 18 अक्टूबर को एक प्राथमिकी दर्ज की है. रिपोर्ट के अनुसार, टीवीके के करूर पश्चिम जिला सचिव मथियाझगन, टीवीके महासचिव बुस्सी आनंद, राज्य संयुक्त सचिव निर्मल कुमार और टीवीके के कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. सीबीआई के एएसपी निर्मल कुमार इसकी जांच करेंगे.
25 अक्टूबर को करूर सीजेएम-1 कोर्ट के जज भरतकुमार काम पर लौटे और केस अपने हाथ में ले लिया. उस समय टीवीके के वकीलों की ओर से करूर मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की प्रति मांगने के लिए एक याचिका दायर की गई थी.
इससे पहले, 27 सितंबर की शाम, जब भगदड़ की घटना हुई थी, करूर पुलिस स्टेशन में दर्ज शुरुआती मामले में टीवीके के अधिकारियों मथियाझागन, बुस्सी आनंद, पौनराज और निर्मल कुमार को आरोपी बनाया गया था, क्योंकि इस घटना के लिए कार्यक्रम के आयोजकों को जिम्मेदार माना गया है. बाद में करूर शहर पुलिस ने मथियाझागन और पौनराज को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और जेल भेज दिया.
इसके आधार पर, विशेष जांच दल ने दोनों को पूछताछ के लिए न्यायिक हिरासत में लेने के लिए याचिका दायर की, और केवल मथियाझगन को ही हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.
