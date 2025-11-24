ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़: CBI के सामने पेश हुए TVK के प्रमुख नेता, पूछताछ जारी

करूर (तमिलनाडु): सीबीआई करूर भगदड़ मामले की जांच कर रही है. अभिनेता विजय की पार्टी TVK के पदाधिकारी एन. आनंद, निर्मल कुमार, अधव अर्जुन और अन्य सोमवार को यहां CBI कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए. सीबीआई अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं.

बताया गया है कि TVK के राज्य महासचिव आनंद, संयुक्त महासचिव निर्मल कुमार, करूर पश्चिम जिला सचिव मथियाझगन, महासचिव (इलेक्शन डिवीजन) अधव अर्जुन और पार्टी के अन्य नेता सुबह 10 बजे CBI के अस्थाई ऑफिस में पेश हुए. टीवीके के पदाधिकारियों से कितने घंटे पूछताछ होगी और क्या डिटेल्स पूछी जाएंगी, इस पर निर्भर करता है कि इस जांच में कोई मोड़ आएगा.

27 सितंबर को करूर में टीवीके की चुनावी रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी. कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस घटना के संबंध में तमिलनाडु सरकार की ओर से रिटायर्ड जज अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया था. इसके अलावा, मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर आईजी असरा गर्ग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था.

एसआईटी करूर भगदड़ की जांच कर रही थी. इस बीच, पीड़ितों के परिवारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें SIT की जांच पर रोक लगाने और मामले की CBI जांच की मांग की गई थी. याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को CBI जांच का आदेश दिया था.