करूर भगदड़ केस में एक्टर विजय की CBI के सामने पेशी आज, होगी पूछताछ
तमिलनाडु के करूर में पिछले साल एक पार्टी की रैली के दौरान मची भगदड़ 41 लोगों की जान चली गई थी.
Published : January 12, 2026 at 9:20 AM IST
चेन्नई: एक्टर और तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) के अध्यक्ष विजय सोमवार को नई दिल्ली में सीबीआई के समक्ष पेश होंगे. यह पेशी पिछले साल सितंबर में एक पार्टी कैंपेन इवेंट के दौरान करूर में हुई भगदड़ की चल रही जांच के सिलसिले में होगी. इसमें 41 लोगों की जान चली गई थी.
ताजा जानकारी के मुताबिक टीवीके प्रेसिडेंट और एक्टर विजय थोड़ी चेन्नई एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं. थोड़ी देर में वह राष्ट्रीय राजधानी पहुंच जाएंगे. उसके बाद वे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के सामने पेश होंगे.
#WATCH | Tamil Nadu: TVK president and actor Vijay takes off from Chennai airport.— ANI (@ANI) January 12, 2026
Vijay will appear before the Central Bureau of Investigation (CBI) in Delhi today for a probe into the Karur stampede. pic.twitter.com/gRFoeuzxn7
सीबीआई ने पहले विजय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 179 के तहत नोटिस जारी कर जांच के लिए पेश होने का निर्देश दिया था. यह नोटिस इस महीने की शुरुआत में दिया गया था, जिसमें समन की तारीख 6 जनवरी थी. यह जांच तमिलनाडु के करूर जिले में 27 सितंबर, 2025 को टीवीके के एक कैंपेन प्रोग्राम के दौरान हुई भगदड़ से संबंधित है. टीवीके सूत्रों के अनुसार विजय चार्टर्ड फ्लाइट से चेन्नई से नई दिल्ली जा रहे हैं और उम्मीद है कि वह आज बाद में जांच में सहयोग करने के लिए सीबीआई मुख्यालय जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. जांच के हिस्से के तौर पर एजेंसी ने पहले ही नई दिल्ली में टीवीके के कई सीनियर पदाधिकारियों से पूछताछ की है. पार्टी नेताओं ने जांचकर्ताओं को वीडियो फुटेज सौंपे हैं, और तमिलनाडु सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है. सीबीआई ने घटना के दौरान विजय द्वारा इस्तेमाल किए गए कैंपेन वाहन की भी जांच की, और चल रही जांच के हिस्से के तौर पर वाहन के ड्राइवर से भी पूछताछ की गई. करूर भगदड़ एक बड़ी राजनीतिक सभा के दौरान हुई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. इस घटना से बड़े पैमाने पर लोगों में गुस्सा फैल गया और न्यायिक और कानूनी जांच शुरू हुई.
दिसंबर की शुरुआत में तमिलनाडु सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच के आदेश के अपने फैसले को रद्द करने के निर्देश देने की मांग की गई थी. अपने जवाबी हलफनामें में राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि अभिनेता और राजनेता विजय जांच एजेंसी या निगरानी समिति को नहीं चुन सकते, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी और वे खुद करूर भगदड़ मामले में आरोपी हैं.
अपने जवाब में टीवीके ने दावा किया था कि तमिलनाडु सरकार की याचिका (काउंटर-एफिडेविट) में जरूरी तथ्यों की कमी है और सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति के अधिकार क्षेत्र को हटाने का कोई वैध कारण नहीं बताया गया है. टीवीके का कहना है कि राज्य सरकार के जवाबी हलफनामा में कई बयान झूठे और गुमराह करने वाले हैं. टीवीके ने आगे कहा कि ऐसे दावों पर विचार करने से चल रही जांच और उसकी निगरानी में बाधा आएगी.