करूर हिंसा पर राजनीति जारी, विधानसभा में हंगामा, AIADMK का वॉकआउट

चेन्नई : तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को हुए हादसे को लेकर राजनीति जारी है. बुधवार को विधानसभा में इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई. एक तरफ जहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सदन में घटना के बारे में बताने की कोशिश की, वहीं विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सदन से बहिर्गमन का रास्ता अपनाया. इस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी. रैली अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने आयोजित की थी.

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस मुद्दे पर बयान देने के लिए जैसे ही खड़े हुए, विपक्षी पार्टी के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी खड़े हो गए और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष अप्पावु से पहले बोलने की अनुमति मांगी. एआईएडीएमके ने कहा कि वह इस घटना को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अनुमति दी जाए. हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष इस पर तैयार नहीं हुए. उन्होंने कहा कि पहले सीएम कुछ कहना चाहते हैं, उनका बयान सुना जाए. स्पीकर के इस निर्णय पर एआईएडीएमके नेता भड़क गए और उन्होंने विधानसभा से बाहर जाने का फैसला कर लिया.

बाहर जाकर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया. पलानीस्वामी ने कहा कि करूर में जो भी घटना हुई, वह अभूतपूर्व थी. उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर सरकार विजय को बचाने का प्रयास कर रही है. पलानीस्वामी ने कहा कि अब सरकार जो भी दिखाने का प्रयास कर रही है, वह किसी ड्रामा से कम नहीं है.