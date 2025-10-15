करूर हिंसा पर राजनीति जारी, विधानसभा में हंगामा, AIADMK का वॉकआउट
एक्टर विजय की रैली करूर में हुई थी. विजय देरी से पहुंचे, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई थी.
October 15, 2025
चेन्नई : तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को हुए हादसे को लेकर राजनीति जारी है. बुधवार को विधानसभा में इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई. एक तरफ जहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सदन में घटना के बारे में बताने की कोशिश की, वहीं विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सदन से बहिर्गमन का रास्ता अपनाया. इस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी. रैली अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने आयोजित की थी.
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस मुद्दे पर बयान देने के लिए जैसे ही खड़े हुए, विपक्षी पार्टी के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी खड़े हो गए और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष अप्पावु से पहले बोलने की अनुमति मांगी. एआईएडीएमके ने कहा कि वह इस घटना को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अनुमति दी जाए. हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष इस पर तैयार नहीं हुए. उन्होंने कहा कि पहले सीएम कुछ कहना चाहते हैं, उनका बयान सुना जाए. स्पीकर के इस निर्णय पर एआईएडीएमके नेता भड़क गए और उन्होंने विधानसभा से बाहर जाने का फैसला कर लिया.
बाहर जाकर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया. पलानीस्वामी ने कहा कि करूर में जो भी घटना हुई, वह अभूतपूर्व थी. उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर सरकार विजय को बचाने का प्रयास कर रही है. पलानीस्वामी ने कहा कि अब सरकार जो भी दिखाने का प्रयास कर रही है, वह किसी ड्रामा से कम नहीं है.
"मैंने अध्यक्ष को तर्क दिया कि एआईएडीएमके विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल है और पार्टी सदस्यों को पहले बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए. मेरे अनुरोध के बावजूद, अध्यक्ष ने उन्हें (स्टालिन को) पहले बोलने की अनुमति दी."- एके पलानीस्वामी, प्रतिपक्ष के नेता, तमिलनाडु विधानसभा
पलानीस्वामी ने कहा कि अगर सरकार पहले से अलर्ट होती या फिर गंभीर होती, तो वह इस कार्यक्रम की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकती थी, वहां पर ज्यादा पुलिस बलों को तैनात किया जा सकता था. उन्होने कहा कि अगर सरकार ऐसा करती तो कई लोगों की जानें बचाई जा सकती थी.
पलानीस्वीमी ने कहा कि डीएमके सरकार दोहरे मानदंड अपनाती रही है और यहां पर भी सरकार यही काम कर रही है. उन्होंने कहा कि डीएमके सत्ताधारी दलों के प्रति अलग रवैया अपनाती है, जबकि विपक्ष की पार्टियां और उनके नेताओं के लिए अलग रवैया अपनाती है. दोनों के लिए उन्होंने अलग-अलग नियम बना रखे हैं. उन्होंने मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए कहा, "मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं. मैंने बस वही बताया है जो (27 सितंबर को) हुआ था."
प्रतिपक्ष के नेता ने दावा किया कि टीवीके की पिछली रैलियों में जिन-जिन स्थानों की मांग की गई थी, सरकार ने उसे वहां पर रैलियों को आयोजित करने का आदेश ही नहीं दिया. उन्होंने कुछ जगहों का भी जिक्र किया, जैसे अरियालपुर, नागापट्टिनम, तिरुचि और नामक्कल. पलानीस्वामी ने उन खबरों का भी खंडन किया, जिसमें सरकार ने कहा था कि वहां पर 650 से अधिक कर्मी तैनात थे.
