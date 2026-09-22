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करूर भगदड़ की पहली बरसी: 41 मृतकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री विजय, बड़ी तैयारी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय करुर में अपनी जान गंवाने वाले 41 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 27 सितंबर को करूर का दौरा करेंगे.

Karur Stampede Anniversary
करूर में रैली के दौरान विजय. इसी रैली में भगदड़ मची थी. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 7:03 PM IST

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चेन्नईः तमिलनाडु के करूर में हुए दर्दनाक हादसे की पहली बरसी पर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय 27 सितंबर को करूर का दौरा करेंगे. इस दौरान सीएम विजय उस भीषण भगदड़ में अपनी जान गंवाने वाले 41 लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे. एक तरफ जहां मुख्यमंत्री का यह दौरा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ इस हादसे से जुड़ा कानूनी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.

स्मारक की आधारशिला रखने की तैयारी

मुख्यमंत्री विजय ने पिछले जुलाई में अपने करूर दौरे के दौरान घोषणा की थी कि उन 41 लोगों की याद में करूर के वेलुच्चामिपुरम में एक स्मारक (मेमोरियल) बनाया जाएगा. खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री विजय वेलुच्चामिपुरम में हादसे में मारे गये लोगों की याद में बनने वाले भव्य स्मारक की आधारशिला भी रखेंगे. मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद विजय का करूर का यह दूसरा दौरा होगा.

Karur Stampede Anniversary
करूर में TVK रैली के दौरान मची भगदड़ की घटनाओं का, BJP सांसद हेमा मालिनी के नेतृत्व में आठ सदस्यीय NDA प्रतिनिधिमंडल ने मौके पर जाकर जायजा लिया था. यह तस्वीर मंगलवार, 30 सितंबर 2025 की है. (IANS/X/@NainarBJP)

विधानसभा उपचुनाव का प्रचार

तमिलनाडु के मदुरंतकम और धरपुरम विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होने तय हुए हैं. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, मुख्यमंत्री विजय इस चुनाव में खड़े 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने की योजना बना रहे हैं. इस तय कार्यक्रम के तहत, वे 25 सितंबर को मदुरंतकम और 26 सितंबर को धरपुरम में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसके बाद 27 सितंबर को करूर पहुंचेंगे.

करूर हादसे का घटनाक्रम

करूर में 27 सितंबर, 2025 को 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) द्वारा आयोजित एक चुनावी जनसभा के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी. फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) इस मामले की जांच कर रही है. इस बीच, मृतकों के परिवारों को राहत सहायता प्रदान की गई, साथ ही प्रभावित परिवारों के कुछ सदस्यों को सरकारी नौकरी देने के कदम भी उठाए गए.

हालांकि, तमिलनाडु सरकार के इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई, तो जजों ने उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी दी गई थी. इसके बाद, सरकारी नौकरियों की इन नियुक्तियों को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है.

Karur Stampede Anniversary
शनिवार, 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली के दौरान भगदड़ मचने के बाद घटनास्थल पर पहुंची एम्बुलेंस. (IANS)

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