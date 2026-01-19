ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़ मामले में TVK नेता विजय पहुंचे CBI ऑफिस, पूछताछ शुरू

जांच के हिस्से के तौर पर सीबीआई ने पिछले महीने टीवीके के कई सीनियर नेताओं से पूछताछ की थी, जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बुस्सी आनंद, इलेक्शन मैनेजमेंट डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी आधव अर्जुन, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी निर्मल कुमार और करूर जिले के सेक्रेटरी मथियाझगन शामिल थे.

बता दें, इस घटना में भारी भीड़ में फंसकर 41 लोगों की जान चली गई थी. इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और भीड़ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे. इस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अजय रस्तोगी की अगुवाई वाली एक सुपरवाइजरी कमेटी कर रही है. इस निगरानी में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है, जिसमें जिम्मेदारी, प्लानिंग की नाकामियों और उन घटनाओं के क्रम पर फोकस किया गया है जिनकी वजह से यह जानलेवा हादसा हुआ.

चेन्नई: करूर भगदड़ मामले में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) नेता विजय से आज सोमवार को सीबीआई की दोबारा पूछताछ शुरू हो गई है. इससे पहले टीवीके नेता रविवार को एक विशेष विमान से चेन्नई से नई दिल्ली पहुंचे. बता दें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने पिछले साल 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में हुई दुखद भगदड़ की जांच तेज कर दी है. यह घटना विजय के एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई थी.

एजेंसी ने उनके बयान रिकॉर्ड किए ताकि यह पता चल सके कि इवेंट किसने ऑर्गनाइज किया था, तैयारी कैसे की गई थी, और क्या सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम किए गए थे. इन पूछताछ के बाद सीबीआई ने मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए विजय को दिल्ली बुलाया. समन पर कार्रवाई करते हुए, विजय इस महीने की 12 तारीख को सुबह 11 बजे सीबीआई ऑफिस में पेश हुए. उनसे करीब सात घंटे तक पूछताछ की गई.

सूत्रों के मुताबिक जांच करने वालों ने कई डिटेल में सवाल पूछे, जिनमें ये शामिल थे कि करूर इवेंट को ऑर्गनाइज करने की जिम्मेदारी किसकी थी, क्या उन्हें सारे इंतजाम पहले से बता दिए गए थे. वेन्यू पर उनके आने में कई घंटे की देरी क्यों हुई, और क्या उन्होंने या उनकी टीम ने भीड़ बढ़ने पर भीड़ को मैनेज करने की कोई कोशिश की.

सीबीआई ने यह भी पूछा कि विजय को भीड़भाड़ के बारे में सबसे पहले कब पता चला, क्या प्रशासन ने उन्हें पहले से चेतावनी दी थी, और क्या पीने के पानी, सुरक्षित एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, और भीड़ की पूरी सेफ्टी के इंतजाम किए गए थे.

सूत्रों ने बताया कि विजय ने पूछताछ के पहले राउंड में पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए. शुरुआती पूछताछ पूरी करने के बाद सीबीआई टीम चेन्नई लौट गई. हालांकि, पोंगल त्योहार के बाद एजेंसी ने एक नया समन जारी किया जिसमें विजय को 19 जनवरी को आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली में फिर से पेश होने के लिए कहा गया.

इसके बाद विजय रविवार शाम करीब 4 बजे एक प्राइवेट फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए. सोमवार को विजय के दूसरी बार सीबीआई के सामने पेश होने की उम्मीद है, जिसके दौरान जांचकर्ता अपनी डिटेल्ड जांच जारी रख सकते हैं क्योंकि तमिलनाडु के सबसे खतरनाक कैंपेन से जुड़े हादसों में से एक की जांच एक अहम दौर में पहुंच गई है.