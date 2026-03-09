ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़ केस: TVK चीफ विजय से CBI फिर करेगी पूछताछ, मंगलवार को पेश होने को कहा

नई दिल्ली: करूर भगदड़ मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के चीफ विजय को पूछताछ के लिए मंगलवार यानी की 10 मार्च को फिर से तलब किया है.

पिछले साल 27 सितंबर को करूर के वेलुसामीपुरम में हुई टीवीकी की रैली के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना से पूरे देश में हंगामा मच गया था. तमिलनाडु सरकार ने शुरू में एक जांच कमेटी बनाई थी और कुछ दिनों तक जांच की थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था.

इसके बाद, वेलुसामीपुरम से, जहां यह घटना हुई थी, टीवीके के खास अधिकारियों एन आनंद, टी निर्मलकुमार और आधव अर्जुन को सीबीआई जांच में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया था. उनके बाद, टीवीके नेता विजय को भी पूछताछ के लिए दिल्ली सीबीआई ऑफिस में पेश होने के लिए बुलाया गया. वह पहली बार 12 जनवरी को सीबीआई के समक्ष पेश हुए. उस दिन करीब 7 घंटे चली पूछताछ में उनसे 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए.

जब अधिकारियों ने कहा कि पूछताछ अगले दिन भी जारी रहनी चाहिए, तो कहा गया कि विजय ने पोंगल त्योहार की वजह से किसी और दिन पूछताछ करने की आग्रह किया. इस पर सीबीआई सहमति जताई गई. फिर सीबीआई ने उन्हें शुरुआती पूछताछ के दूसरे दिन 19 जनवरी को पेश होने के लिए बुलाया.

विजय ने इसे मान लिया और दिल्ली जाकर पूछताछ में पूरा सहयोग किया. बताया गया कि सीबीआई अधिकारियों ने करीब 5 घंटे चली जांच के दौरान उनसे एक बार में कई सवाल पूछे. अधिकारियों ने जांच के पहले दो सेशन को लिखकर और वीडियो के तौर पर रिकॉर्ड किया.