ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़ केस: TVK चीफ विजय से CBI फिर करेगी पूछताछ, मंगलवार को पेश होने को कहा

करूर भगदड़ मामला फिर से गरमा गया है. सीबीआई ने विजय को मंगलवार को पेश होने के लिए फिर से समन भेजा है.

Karur stampede case heats up - CBI summons Vijay again to appear tomorrow
TVK चीफ विजय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 9, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: करूर भगदड़ मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के चीफ विजय को पूछताछ के लिए मंगलवार यानी की 10 मार्च को फिर से तलब किया है.

पिछले साल 27 सितंबर को करूर के वेलुसामीपुरम में हुई टीवीकी की रैली के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना से पूरे देश में हंगामा मच गया था. तमिलनाडु सरकार ने शुरू में एक जांच कमेटी बनाई थी और कुछ दिनों तक जांच की थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था.

इसके बाद, वेलुसामीपुरम से, जहां यह घटना हुई थी, टीवीके के खास अधिकारियों एन आनंद, टी निर्मलकुमार और आधव अर्जुन को सीबीआई जांच में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया था. उनके बाद, टीवीके नेता विजय को भी पूछताछ के लिए दिल्ली सीबीआई ऑफिस में पेश होने के लिए बुलाया गया. वह पहली बार 12 जनवरी को सीबीआई के समक्ष पेश हुए. उस दिन करीब 7 घंटे चली पूछताछ में उनसे 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए.

जब अधिकारियों ने कहा कि पूछताछ अगले दिन भी जारी रहनी चाहिए, तो कहा गया कि विजय ने पोंगल त्योहार की वजह से किसी और दिन पूछताछ करने की आग्रह किया. इस पर सीबीआई सहमति जताई गई. फिर सीबीआई ने उन्हें शुरुआती पूछताछ के दूसरे दिन 19 जनवरी को पेश होने के लिए बुलाया.

विजय ने इसे मान लिया और दिल्ली जाकर पूछताछ में पूरा सहयोग किया. बताया गया कि सीबीआई अधिकारियों ने करीब 5 घंटे चली जांच के दौरान उनसे एक बार में कई सवाल पूछे. अधिकारियों ने जांच के पहले दो सेशन को लिखकर और वीडियो के तौर पर रिकॉर्ड किया.

पूछताछ के अगले दिन, पार्टी के एग्जीक्यूटिव निर्मल कुमार ने कहा था कि CBI ने TVK लीडर विजय को अगली पूछताछ के बारे में कोई समन जारी नहीं किया है और अगर उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वह पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

इस स्थिति में, CBI ने विजय को करूर केस की जांच के लिए कल (10 मार्च) फिर से पेश होने के लिए बुलाया है. सीबीआई ने 2 दिन की जांच पूरी करने के बाद उन्हें लंबे गैप के बाद फिर से बुलाया है.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का काम तेजी से चल रहा है. गौरतलब है कि विजय कल टीवीके की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन देने वालों का इंटरव्यू शुरू करने की योजना बना रहे थे. इसी बीच सीबीआई ने उन्हें जांच के लिए पेश होने के लिए बुलाया है.

ये भी पढ़ें: 'आप मुझे चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हर घर में विजय को चुप नहीं करा सकते': टीवीके प्रमुख ने DMK पर निशाना साधा

TAGGED:

CBI SUMMONS VIJAY
KARUR STAMPEDE CASE
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION
विजय
CBI SUMMONS VIJAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.