तमिलनाडु सरकार ने राजनीतिक दलों की रैली के लिए एसओपी बनाने 6 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई

तमिलनाडु सरकार ने राजनीतिक सभा व रोड शो के लिए मानक बनाने को लेकर 6 नवंबर को सभी दलों की बैठक बुलाई है.

सचिवालय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
चेन्नई: करूर में टीवीके की सभा में हुई भगदड़ के बाद तमिलनाडु सरकार ने 6 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. मद्रास हाई कोर्ट द्वारा राजनीतिक दलों की सभाओं और रोड शो के आयोजन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने के आदेश के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है.

27 सितंबर को टीवीके विजय पार्टी की ओर से करूर में आयोजित एक चुनावी सभा में शामिल हुए थे. उस दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना ने तमिलनाडु के अलावा पूरे देश को झकझोर कर रख दिया.

सत्तारूढ़ दल और पुलिस ने इस दुखद घटना के लिए विजय को देर से पहुंचने का जिम्मेदार ठहराया. हालांकि, टीवीके, भाजपा और अन्नाद्रमुक जैसी पार्टियों का कहना है कि भगदड़ जगह आवंटित करने में सरकारी लापरवाही के कारण हुई.

अब सीबीआई ने मामले की जांच की और हाल ही में अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है. इस बीच, इस भगदड़ से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार को राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित सभाओं और रोड शो के लिए दिशानिर्देश बनाने का आदेश दिया था ताकि भविष्य में ऐसी भयावह घटना न हो.

ऐसे में अब तमिलनाडु सरकार ने इस संबंध में सर्वदलीय बैठक बुलाई है. मुख्य सचिव एन. मुरुगनन्थम ने चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दलों और संसद एवं विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के नेताओं को इस बैठक में आमंत्रित किया है, जो 6 नवंबर को होगी.

यह बैठक 6 नवंबर को सुबह 10.30 बजे सचिवालय में होगी. यह भी घोषणा की गई है कि यह बैठक तमिलनाडु के वरिष्ठ मंत्रियों के नेतृत्व में होगी.

बिना किसी अप्रिय घटना के राजनीतिक दलों की बैठकें और रोड शो कैसे आयोजित किए जाएं? इसके लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया क्या है? सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस सर्वदलीय बैठक में बैठक आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर विचार-विमर्श के बाद विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे? बैठक आयोजित करने वाले राजनीतिक दल के नेता के क्या कर्तव्य हैं?

इस बैठक में केवल चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ही आमंत्रित किया गया है. इसलिए, यह ध्यान देने योग्य है कि टीवीके को सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाने की संभावना नहीं है.

