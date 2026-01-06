ETV Bharat / bharat

TVK प्रमुख विजय की बढ़ सकती हैं मुश्किलें! CBI ने 12 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया

चेन्नई: करूर भगदड़ मामले में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख विजय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सीबीआई ने एक्टर से नेता बने विजय को नोटिस जारी कर 12 जनवरी को पूछताछ के लिए नई दिल्ली स्थित एजेंसी के हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए समन जारी किया है.

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई करूर भगदड़ मामले की जांच कर रही है. इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी. सीबीआई जांच की निगरानी के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजय रस्तोगी की अगुवाई में आईपीएस ऑफिसर सोनल मिश्रा और सुमित सरन के साथ तीन मेंबर की कमेटी भी बनाई गई है.

इसके बाद, सीबीआई अधिकारियों ने करूर हादसे के बारे में केस दर्ज किया और मामले की जांच कर रहे हैं. सीबीआई अधिकारियों ने जांच को आगे बढ़ाते हुए करूर के वेलुचमीपुरम का निरीक्षण किया, जहां यह घटना हुई थी. यहां अधिकारियों ने कई तरह की जानकारी इकट्ठा की और भगदड़ में प्रभावित लोगों, एम्बुलेंस ड्राइवरों और मालिकों, टीवीके अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों सहित 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की.

मामले में सीबीआई ने टीवीके के अधिकारियों एन आनंद, अधव अर्जुन, करूर के जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को भी समन जारी कर उन्हें दिल्ली बुलाया गया. सीबीआई अधिकारियों ने पिछले हफ्ते दिल्ली स्थित सीबीआई ऑफिस में टीवीके के अधिकारियों से तीन दिनों तक पूछताछ की.