चीनी वीजा दिलाने में रिश्वत के मामले में कार्ति चिदंबरम समेत सात के खिलाफ आरोप तय, एक आरोपी आरोप मुक्त

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम समेत सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और एक आरोपी को आरोप मुक्त करने का आदेश दिया है. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने ये आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2026 को होगी.

कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया, उनमें एस भास्कर रमन, मेसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, मेसर्स बेल टूल्स लिमिटेड, विरल मेहता, अनूप अग्रवाल और मंसूर सिद्दीकी शामिल हैं। कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम समेत सात आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 204 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 8 और 9 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया. कोर्ट ने आरोपी चेतन श्रीवास्तव को सभी आरोपों से मुक्त करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 6 जून 2024 को कार्ति चिदंबरम को जमानत दी थी. कोर्ट ने 19 मार्च 2024 को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने 25 जनवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल किया था. इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में पी चिदंबरम के आवास पर छापा मारा था। सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद ईडी ने केस दर्ज किया था. सीबीआई के मुताबिक 14 मई 2022 को पी चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था.