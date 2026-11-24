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सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सियासी घमासान के बीच मदुरै में जला दीप, कई बीजेपी नेता हिरासत में

मदुरै में दीप जलाया गया. ( ETV Bharat )

मदुरै (तमिलनाडु): भगवान मुरुगन के छह प्रमुख निवास स्थानों (अरुपदई वीडु) में से पहले, तिरुप्परनकुंड्रम स्थित सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में मंगलवार 24 नवंबर शाम 6:00 बजे 'महा दीपम' (भव्य दीपक) प्रज्वलित किया गया. सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार, यह दीपक पहाड़ी की चोटी पर स्थित उची पिल्लैयार मंदिर के 'दीप मंडपम' में जलाया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अंतरिम आदेश जारी कर इस वर्ष केवल एक बार तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर सिकंदर बादशाह दरगाह के पास स्थित एक प्राचीन पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी थी. हालांकि, तमिलनाडु सरकार और मंदिर प्रशासन अपने इस रुख पर कायम रहे कि आगम (Agama) नियमों और एक सदी से अधिक समय से चली आ रही परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, दीपक उची पिल्लैयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडपम में ही जलाया जाना चाहिए.