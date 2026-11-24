सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सियासी घमासान के बीच मदुरै में जला दीप, कई बीजेपी नेता हिरासत में
मदुरै के तिरुप्परनकुंड्रम में भारी सुरक्षा और धारा 163 के बीच पारंपरिक स्थान पर कार्तिगई महा दीपम जलाया गया.पढ़ें पूरी खबर
Published : November 24, 2026 at 9:42 PM IST
मदुरै (तमिलनाडु): भगवान मुरुगन के छह प्रमुख निवास स्थानों (अरुपदई वीडु) में से पहले, तिरुप्परनकुंड्रम स्थित सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में मंगलवार 24 नवंबर शाम 6:00 बजे 'महा दीपम' (भव्य दीपक) प्रज्वलित किया गया. सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार, यह दीपक पहाड़ी की चोटी पर स्थित उची पिल्लैयार मंदिर के 'दीप मंडपम' में जलाया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अंतरिम आदेश जारी कर इस वर्ष केवल एक बार तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर सिकंदर बादशाह दरगाह के पास स्थित एक प्राचीन पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी थी. हालांकि, तमिलनाडु सरकार और मंदिर प्रशासन अपने इस रुख पर कायम रहे कि आगम (Agama) नियमों और एक सदी से अधिक समय से चली आ रही परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, दीपक उची पिल्लैयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडपम में ही जलाया जाना चाहिए.
इसके परिणामस्वरूप, तिरुवन्नामलाई की एक विशेष टीम द्वारा तैयार किए गए 4.5 फीट ऊंचे और 70 किलोग्राम वजनी कमल के आकार के कड़ाहे (पात्र) का उपयोग किया गया. इसमें 400 किलोग्राम घी, बाती के लिए 150 मीटर सूती कपड़ा और 5 किलोग्राम कपूर भरकर आज शाम 6:00 बजे उची पिल्लैयार मंदिर मंडपम में महा दीपम प्रज्वलित किया गया.
पहाड़ी की चोटी पर जैसे ही महा दीपम प्रज्वलित किया गया, नीचे एकत्रित हुए हजारों श्रद्धालुओं ने "अरोहरा!" के जयकारे लगाते हुए बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ इस भव्य दृश्य के दर्शन किए.
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर किए जाने के बाद, मदुरै जिला प्रशासन ने कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए. प्रशासन को आशंका थी कि हिंदू संगठनों और भाजपा के सदस्य पहाड़ी की चोटी पर दीपक जलाने का प्रयास कर सकते हैं.
पूरे मदुरै जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई. तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी और उसके आसपास के इलाकों को "रेड जोन" घोषित कर दिया गया और ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 12 पुलिस उपायुक्तों के नेतृत्व में 5,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया. इसके अलावा, चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक से लैस कैमरों सहित 70 से अधिक निगरानी कैमरे भी लगाए गए.
राजनीतिक नेताओं की एहतियातन गिरफ्तारी
इससे पहले, तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी की ओर जा रहे तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन को पुलिस ने तिरुनेलवेली में रोककर एहतियातन हिरासत में ले लिया. इसी तरह, पूर्व केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन को कोयंबटूर के अन्नूर के पास हिरासत में लिया गया, जबकि पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन और विभिन्न हिंदू संगठनों के कई पदाधिकारियों को भी रास्ते में रोककर एहतियातन गिरफ्तार किया गया.
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