कार्तिगई दीपम विवाद: SC अवमानना याचिका, तमिलनाडु स्टेटस रिपोर्ट की जांच के लिए सहमत
सुप्रीम कोर्ट में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर अनुमति के बाद भी दीप नहीं जलाए जाने का मामला रखा गया.
By Sumit Saxena
Published : November 25, 2026 at 1:33 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट बुधवार को तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून (पत्थर के स्तंभ) पर पारंपरिरक कार्तिगई दीपम का दीया कथित तौर पर नहीं जलाने के खिलाफ अवमानना याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया. साथ ही उसने संकेत दिया कि वह इस मुद्दे पर तमिलनाडु की स्टेटस रिपोर्ट की भी जांच करेगा.
यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ के सामने लाया गया. एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट संबंधित अधिकारियों के खिलाफ खुद से अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया. पीठ के सामने यह दावा किया गया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार किया है.
वकील ने राज्य सरकार द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन की ओर भी इशारा किया. याचिका में दीया जलाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कथित तौर पर पालन न करने को लेकर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी.
सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने पीठ को बताया कि उन्हें मामले में हुए घटनाक्रम का विवरण देने वाली रिपोर्ट देते हुए एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है. दीया जलाने की इजाजत मांगने वाले एक पक्ष की तरफ से एक सीनियर वकील ने इस घटनाक्रम को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया.
पीठ के सामने यह तर्क दिया गया कि राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया था कि रोक के आदेश लागू हैं. पीठ को यह भी बताया गया कि पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवादित जगह पर दीया जलाने की इजाजत नहीं है.
एक वकील ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का जानबूझकर पालन नहीं किया गया और तर्क दिया कि लौ को दीपाथून ले जाना चाहिए था और वहां दीपक जलाना चाहिए था. कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि राज्य सरकार ने आखिरी समय तक हाई कोर्ट को बार-बार भरोसा दिलाया कि वह कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी.
पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता अवमानना याचिका दायर करेंगे. पीठ ने जवाब दिया, “इसे फाइल करें, और फिर हम देखेंगे.” 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार के उपाय के तौर पर 24 नवंबर को तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने की इजाजत दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान से चलने वाले समाज में धार्मिक त्योहारों को आपसी सम्मान, सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के राज के हिसाब से मनाया जाना चाहिए. इससे पहले, राज्य सरकार ने इस साल जनवरी में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी.
हाई कोर्ट ने दिसंबर 2025 के सिंगल-जज के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर मैनेजमेंट को विवादित पत्थर के खंभे (हाईकोर्ट के अनुसार सिकंदर बदूशा दरगाह से लगभग 50 मीटर दूर) पर कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश दिया गया था. हाईकोर्ट ने सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी की राज्य की आशंकाओं को काल्पनिक भूत बताकर मानने से इनकार कर दिया और कहा कि खंभा मंदिर की जमीन पर था.
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