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कार्तिगई दीपम विवाद: SC अवमानना ​​याचिका, तमिलनाडु स्टेटस रिपोर्ट की जांच के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट बुधवार को तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून (पत्थर के स्तंभ) पर पारंपरिरक कार्तिगई दीपम का दीया कथित तौर पर नहीं जलाने के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया. साथ ही उसने संकेत दिया कि वह इस मुद्दे पर तमिलनाडु की स्टेटस रिपोर्ट की भी जांच करेगा.

यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ के सामने लाया गया. एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट संबंधित अधिकारियों के खिलाफ खुद से अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया. पीठ के सामने यह दावा किया गया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार किया है.

वकील ने राज्य सरकार द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन की ओर भी इशारा किया. याचिका में दीया जलाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कथित तौर पर पालन न करने को लेकर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने पीठ को बताया कि उन्हें मामले में हुए घटनाक्रम का विवरण देने वाली रिपोर्ट देते हुए एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है. दीया जलाने की इजाजत मांगने वाले एक पक्ष की तरफ से एक सीनियर वकील ने इस घटनाक्रम को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया. पीठ के सामने यह तर्क दिया गया कि राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया था कि रोक के आदेश लागू हैं. पीठ को यह भी बताया गया कि पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवादित जगह पर दीया जलाने की इजाजत नहीं है.