तमिलनाडु में फिर गरमाया हिंदी विरोध: रेलवे ने बदला अपना फैसला, हटाये 'कर्तव्य द्वार' शब्द

तमिलनाडु के त्रिची में रेलवे कार्यालय के प्रवेश द्वार पर 'कर्तव्य द्वार' लिखना एक बड़े भाषा विवाद में बदल गया.

Tamil Nadu Language Row
त्रिची में बना नया द्वार. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 5, 2026 at 2:56 PM IST

3 Min Read
त्रिचीः तमिलनाडु में भाषा विवाद को लेकर एक बार फिर राजनीति गरमा गयी है. रेलवे द्वारा हिंदी में नाम लिखे जाने पर मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और उनकी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया. बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके ने भी केंद्र सरकार से हिंदी में लिखे गये बोर्ड को हटवाने का आग्रह किया. भाषाई तनाव और बढ़ते राजनीतिक दबाव को देखते हुए, रेलवे को प्रवेश द्वार से हिंदी शब्द को हटाना पड़ा.

क्या है मामला

त्रिची जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास रेलवे मंडल प्रबंधक (DRM) का कार्यालय स्थित है. इस कार्यालय के लिए एक नया प्रवेश द्वार बनाया गया है. केंद्र सरकार ने इसे हिंदी में 'कर्तव्य द्वार' नाम दिया था. इसी के अनुसार, प्रवेश द्वार पर तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में 'कर्तव्य द्वार' लिखा गया था. इस मामले ने काफी विवाद पैदा कर दिया.

राजनीति गरमायी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसकी कड़ी निंदा की. मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया 'X' पर लिखा, "त्रिची मंडल रेलवे कार्यालय के प्रवेश द्वार पर 'कर्तव्य द्वार' लिखा गया है. तमिलों के स्वाभिमान को कम करने की कोशिश करने वाले इन लोगों को उचित सबक सिखाया जाना चाहिए. तमिल और अंग्रेजी नामों पर हिंदी थोपने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए. वरना, मैं चेतावनी देता हूं कि भाजपा सरकार को तमिलों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा."

मदुरै के सांसद एस. वेंकटेशन, सांसद दुरै वैको और अन्य नेताओं ने केंद्र सरकार की निंदा करते हुए कहा, "तमिल में कोई अर्थपूर्ण नाम दिए बिना प्रवेश द्वार पर हिंदी नाम अंकित करना केंद्र सरकार द्वारा हिंदी थोपने का स्पष्ट उदाहरण है. दक्षिण रेलवे को तुरंत हिंदी नाम हटाकर उसकी जगह तमिल नाम लगाना चाहिए."

विपक्षी नेता एडापड्डी पलानीस्वामी ने भी कहा, "चूंकि केंद्र सरकार तमिल भाषा को मान्यता देना जारी रखती है, इसलिए ऐसी घटनाओं से बचा जाना चाहिए. मैं केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और प्रवेश द्वार का नाम तमिल में रखने का आग्रह करता हूं."

भाजपा की सफाई

भाजपा की वरिष्ठ नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने अनुरोध करते हुए कहा, "कुछ अधिकारियों की गलतियों के कारण केंद्र सरकार पर अनावश्यक रूप से तमिलनाडु में हिंदी थोपने की कोशिश करने का आरोप लगाया जा रहा है. इसलिए, त्रिची मंडल रेलवे कार्यालय के प्रवेश द्वार पर तमिल भाषा का साइनबोर्ड ठीक से लगाया जाना चाहिए."

साइनबोर्ड पर काली स्याही पोती

त्रिची में रेलवे कार्यालय के प्रवेश द्वार पर 'कर्तव्य द्वार' लिखना एक बड़े भाषा विवाद में बदल गया. बुधावर 4 मार्च को द्रमुक के कार्यकर्ताओं ने त्रिची रेलवे मंडल प्रबंधक कार्यालय के प्रवेश द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने शिलालेख पर लिखे हिंदी शब्दों को काली स्याही से मिटाकर अपना विरोध दर्ज कराया. उनका कहना था कि साइनबोर्ड तमिल में लगाया जाना चाहिए ताकि हर कोई इसे समझ सके.

संपादक की पसंद

