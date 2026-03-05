ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में फिर गरमाया हिंदी विरोध: रेलवे ने बदला अपना फैसला, हटाये 'कर्तव्य द्वार' शब्द

त्रिचीः तमिलनाडु में भाषा विवाद को लेकर एक बार फिर राजनीति गरमा गयी है. रेलवे द्वारा हिंदी में नाम लिखे जाने पर मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और उनकी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया. बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके ने भी केंद्र सरकार से हिंदी में लिखे गये बोर्ड को हटवाने का आग्रह किया. भाषाई तनाव और बढ़ते राजनीतिक दबाव को देखते हुए, रेलवे को प्रवेश द्वार से हिंदी शब्द को हटाना पड़ा.

क्या है मामला

त्रिची जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास रेलवे मंडल प्रबंधक (DRM) का कार्यालय स्थित है. इस कार्यालय के लिए एक नया प्रवेश द्वार बनाया गया है. केंद्र सरकार ने इसे हिंदी में 'कर्तव्य द्वार' नाम दिया था. इसी के अनुसार, प्रवेश द्वार पर तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में 'कर्तव्य द्वार' लिखा गया था. इस मामले ने काफी विवाद पैदा कर दिया.

राजनीति गरमायी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसकी कड़ी निंदा की. मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया 'X' पर लिखा, "त्रिची मंडल रेलवे कार्यालय के प्रवेश द्वार पर 'कर्तव्य द्वार' लिखा गया है. तमिलों के स्वाभिमान को कम करने की कोशिश करने वाले इन लोगों को उचित सबक सिखाया जाना चाहिए. तमिल और अंग्रेजी नामों पर हिंदी थोपने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए. वरना, मैं चेतावनी देता हूं कि भाजपा सरकार को तमिलों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा."

मदुरै के सांसद एस. वेंकटेशन, सांसद दुरै वैको और अन्य नेताओं ने केंद्र सरकार की निंदा करते हुए कहा, "तमिल में कोई अर्थपूर्ण नाम दिए बिना प्रवेश द्वार पर हिंदी नाम अंकित करना केंद्र सरकार द्वारा हिंदी थोपने का स्पष्ट उदाहरण है. दक्षिण रेलवे को तुरंत हिंदी नाम हटाकर उसकी जगह तमिल नाम लगाना चाहिए."