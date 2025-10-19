ETV Bharat / bharat

जिस 'जननायक' के नाम पर लालू-नीतीश करते रहे हैं राजनीति, बेरोजगारी और विकास पर क्या कहते हैं कर्पूरीग्राम वासी, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

कर्पूरी ठाकुर बिहार के दो बार सीएम रह चुके थे. फिर भी उनके पास अपना पक्का मकान नहीं था. पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट.

Karpoori Thakur Story
स्मारक पर स्थापित कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा. (ETV Bharat)
By Bilal Bhat

Published : October 19, 2025 at 10:02 AM IST

13 Min Read
कर्पूरीग्राम (समस्तीपुर) : बिहार की राजनीति में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह चुनावी मैदान में उतरने वाले किसी भी उम्मीदवार की तकदीर का फैसला करने में निर्णायक होता है, फिर चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का. इसकी जड़ें इतनी गहरी रही हैं कि जातीय अनुक्रम में निचले पैदान पर आने वाले लोगों को विगत में सबसे अधिक विभेद का शिकार होना पड़ा है. बाद में यही उनके प्रतिरोध की मुख्य वजह बनी, जो धीरे धीरे एक आंदोलन बन गया. और अब यह समानता का प्रतीक बन गया है. उस आंदोलन के अग्रदूतों में से एक समस्तीपुर के कर्पूरी ठाकुर थे.

कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था. राजनीति में प्रवेश करने से पहले वह एक स्कूल टीचर थे. वह दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे. पहली बार 22 दिसंबर 1970 से लेकर दो जून 1971 तक सोशलिस्ट पार्टी की ओर से और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी के नेता के रूप में. 1988 में अपनी मृत्यु तक वे विधान सभा में विपक्ष के नेता बने रहे.

Karpoori Thakur Story
बिहार सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर की जीर्ण-शीर्ण झोपड़ी के स्थान पर बनाया गया यह घर अब एक स्मारक-सह-निवास के रूप में कार्य करता है. (ETV Bharat)

यह एक तथ्य है कि समस्तीपुर में जातीय बंधन की दीवारें कमजोर हुई हैं. यहां के सांसद दलित हैं, जिन्होंने सवर्ण जाति के घर में शादी की है. उन्हें सभी जातियों का वोट प्राप्त होता है. कर्पूरी ठाकुर की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के वारिस राजनिति में हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग पार्टी से हैं.

कर्पूरी ठाकुर के बेटे जनता दल यू से सांसद हैं, जबकि उनकी पोती प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं. प्रशांत किशोर सवर्ण जाति से आते हैं.

यह एक हकीकत है कि समय के साथ जातीय कटुता लगातार कम हुई है, लेकिन विकास और रोजगार को लेकर दोनों की राय जरूर अलग-अलग है. इसका कोई प्रमाण देखना हो, तो समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम का नजारा देखिए.

इस गांव तक जाने के लिए हाईवे से एक सिंगल लेन वाली रोड जाती है. रास्ते मिट्टी और धूल से भरे हैं. इस गांव का नाम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर पड़ा है, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे. मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास संपत्ति नहीं थी. उनकी एक मात्र संपत्ति उनकी झोपड़ी थी. इसे ही स्मारक के रूप में पुनर्निमित किया गया है. झोपड़ी के अलावा, कर्पूरी ठाकुर ने अपने पीछे ईमानदारी की एक अटूट विरासत छोड़ी है, जिसकी लोग और राजनेता आज भी कद्र करते हैं.

उबड़-खबड़ रास्तों पर हाईवे पर निजी कार चालकों को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई बाइकर्स, ई-ऑटो या ट्रक टक्कर न मार दे, इसलिए वे पूरी सावधानी बरतते हैं. उन्हें सावधानी से गाड़ी चलाने के लिए कहने पर भी कोई ध्यान नहीं देता है. यह ठीक वैसे ही जैसे लोग रोजगार की मांग करते हैं, लेकिन उनकी बातें अनसुनी कर दी जाती हैं.

कर्पूरी ठाकुर के पिता गोकुल ठाकुर नाई थे. वह समस्तीपुर जंक्शन पर ग्रामीणों के बाल काटा करते थे. उन्होंने कर्पूरी को यह सिखाया कि जो भी तुम्हारा काम है, उस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए. उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा के प्रति जागरूक किया, ताकि जो कोई भी उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, वे उनकी आंखों में आंख डालकर बात कर सकें.

Karpoori Thakur Story
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर वाला एक हेयर कटिंग सैलून (ETV Bharat)

कर्पूरी ग्राम पहले पितौंझिया के नाम से जाना जाता था. यह पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. जननायक कर्पूरी ठाकुर के घर तक एक संकरी गली जाती है. यह वही जननायक हैं, जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा था, "जब वह बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब नेताओं के लिए अपने लिए एक कॉलोनी बनाने का फैसला किया था, लेकिन उन्होंने खुद इसके लिए न तो जमीन ली और न ही कोई पैसा. 1988 में जब उनका निधन हुआ, तो कई नेता उनके गांव श्रद्धांजलि देने पहुंचे. जब उन्होंने उनके घर की हालत देखी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए - इतने बड़े व्यक्ति का घर इतना साधारण कैसे हो सकता है !"

बिहार सरकार ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके आवास पर दो मंजिला कंक्रीट भवन का निर्माण कराया है, जहां उनकी प्रतिमा एक स्मारक के रूप में स्थापित है.

उनके निधन के करीब 30 साल बाद भी अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) उन्हें अपना सबसे बड़ा नेता मानता है. बिहार की 13.07 करोड़ की आबादी में 36.02 फीसदी आबादी ईबीसी की है.

कर्पूरी ठाकुर के निधन के 35 साल बाद 2024 में मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया. ओबीसी, ईबीसी, एमबीसी (मोस्ट बैकवर्ड क्लास), महिला और आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण दिलाने को लेकर जब देशव्यापी काम होने लगा, उससे बहुत पहले ही कर्पूरी ठाकुर ने उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया था.

कर्पूरी ठाकुर के भतीजे नित्यानंद ठाकुर पास के ही कॉलेज में हेड कलर्क के रूप में कार्यरत हैं. वे अपने परिवार के साथ अभी भी कर्पूरी ठाकुर के पैतृक आवास पर ही रहते हैं. उनकी दो बेटियां और एक बेटा है. नित्यानंद कर्पूरी ठाकुर के छोटे भाई रामसोगार्थ ठाकुर के बेटे हैं.

कर्पूरी ठाकुर के बड़े बेटे राम नाथ ठाकुर इस समय मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं. अपने पैतृक घर से दूर हटकर गांव में ही उन्होंने अलग आवास बनवाया है. वे भी साल में एक या दो बार ही पैतृक घर पर आते हैं.

केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि उनके पिता ने जिस समतामूलक समाज का सपना देखा था, उसे हकीकत में तब्दील करने के प्रयास जारी हैं.

"ऐसे न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज के निर्माण के लिए हम सभी को अपने विचार, दृष्टिकोण, व्यवहार और चरित्र में परिवर्तन लाना होगा. जेपी (जयप्रकाश नारायण) एक बार दिल्ली में राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर गए और राजनेताओं से कहा कि लोकतंत्र तभी फल-फूल सकता है जब जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच मधुर संबंध हों, और उन्हें बिना किसी गलत काम में लिप्त हुए जनता के लिए काम करना होगा. मेरे पिता ने अपने कार्यों, व्यवहार और चरित्र में इसका पालन किया. उनका नाम आज के राजनेताओं के लिए एक कसौटी की तरह है."- रामनाथ ठाकुर, केंद्रीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री .

रामनाथ ठाकुर की भतीजी जागृति ठाकुर समस्तीपुर के मोरबा विधानसभा क्षेत्र से पीके की पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं. वह कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे वीरेंद्र ठाकुर की बेटी हैं. जागृति की तरह ही निशा का परिवार भी राजनीति में आने को इच्छुक है. लेकिन उन्होंने कहा कि जब रामनाथ ठाकुर राजनीति छोड़ देंगे, तभी उनके पति राजनीति में आएंगे. यह एक तरीके से मौन सहमति जैसा है.

निशा की सबसे बड़ी बेटी शादी शुदा है और वह एक निजी फर्म में काम करती है. उनकी दूसरी बेटी अंडरग्रेजुएट है और बेटा इंजीनियरिंग में दाखिले की तैयारी कर रहा है.

Karpoori Thakur Story
निशा देवी, कर्पूरी ठाकुर के छोटे भाई की बहू (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "गांव में बेरोजगारी बहुत अधिक है. उनमें से कई अच्छे-खासे पढ़े लिखे हैं. पुरुष दूसरी जगहों पर काम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें घर में रहना होता है. यहां पर कुटीर या लघु उद्योग होने चाहिए, ताकि उन्हें काम मिल सके."

आगे उन्होंने कहा, "हमें बहुत गर्व है कि हम उनके परिवार से हैं." निशा होम साइंस से ग्रेजुएट हैं. उन्होंने कहा कि वह सरकारी स्कूल में टीचर तो बन सकती थीं लेकिन उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला.

निशा ने बताया, "कर्पूरी ठाकुर ने पैसा नहीं कमाया. लेकिन इज्जत जरूर कमाई. अगर मेरे पति राजनीति में आते हैं, तो हम उनके ही दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे. और वह राजनीति में नहीं आते हैं, वह मैं आऊंगी."

गांव में 350 से अधिक घर हैं, जिनमें से करीब 250 घर राजपूत के हैं. बाकी घर अनुसूचित जातियों के हैं. इनमें ईबीसी, ओबीसी और अन्य भी शामिल हैं.

कर्पूरी ठाकुर को करीब से जानने वालों में 65 वर्षीय अनिल कुमार सिंह भी हैं. उनका परिवार कर्पूरी ठाकुर से काफी लगाव रखता था. वह उनके पड़ोसी थे. उन्होंने कहा, "कर्पूरी जी सामाजिक लोग थे. वह समावेशी राजनीति और समता में यकीन रखते थे. सभी को सम्मान देने वाले थे. यह उनके काम में भी झलकता था. वह किसी आम नेता की तरह नहीं बोलते थे. सीएम बनने के बाद भी वे सबके साथ उसी तरह से पेश आते थे, वह बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलते थे. ऐसे लोग राजनीति में विरले ही होते हैं."

Karpoori Thakur Story
अनिल कुमार सिंह, कर्पूरी ठाकुर के पड़ोसी. उनके पीछे सफ़ेद इमारत कर्पूरी ठाकुर का घर-सह-स्मारक है (ETV Bharat)

अनिल कुमार सिंह ने बताया, "वह सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और निष्ठा का ख्याल रखते थे. लेकिन वह जिस तरह का समाज विकसित करना चाहते थे, वैसा नहीं हो सका."

उन्होंने कहा, "उनकी इच्छाएं भले ही पूरी न हुई हों, पर उन्होंने कोशिश जरूर की. वह ईमानदारी और निष्ठा की मूर्ति थे. जरा सोचिए, वह बिहार के सीएम थे और उनकी पत्नी छोटे से कमरे में रहती थी, वह भी झोपड़ी में. पूरे राज्य में ऐसी ईमानदारी की मिसाल कहां देखने को मिलेगी. आजकल तो कर्मचारियों को बिना खुश किए कोई काम नहीं होता है."

कर्पूरी मेमोरियल से थोड़ी ही दूर पर श्याम बिहारी सिंह का घर है. वह लकवाग्रस्त हैं. पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब कर्पूरी ठाकुर सीएम थे, तो वह गांव आते थे और लोगों से पूछते थे कि बताओ आप क्या चाहते हो.

Karpoori Thakur Story
श्याम बिहारी सिंह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पड़ोसी हैं (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "आजकल लोग अपने बारे में ही सोचते हैं. लेकिन कर्पूरी ठाकुर दूसरों के बारे में सोचते थे. वह सचमुच जननायक थे."

कर्पूरीग्राम के पंचायत भवन के बाहर कछ लोग आराम फरमा रहे थे. उनमें से एक कमलेश राम भी हैं. वह खेतिहर मजदूर हैं. उन्होंने बताया, "कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे. वो मरे नहीं. वो अमर हैं. कुर्सी पर बैठना सिखाया."

Karpoori Thakur Story
कर्पूरी ग्राम निवासी कमलेश राम (ETV Bharat)

उन्होंने पुराना वाकया याद करते हुए कि कैसे एक बार जमींदारों ने उन जैसे मजदूरों को काम देना बंद कर दिया था, तब कर्पूरीजी द्वारा जोर दिए जाने पर उन्हें काम मिलने लगा.

कमलेश के बगल में बैठे फाल्गुनी राम ने भी उनके योगदान को याद करते हुए अपनी बात कही. उन्होंने कहा, "नौजवानों के पास रोजगार की कमी है, इस मुद्दे पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है. जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें तो काम मिलना ही चाहिए. लेकिन आबादी इतनी अधिक है कि युवा यूं ही घरों में बैठे रहते हैं. बहुत कम लोगों को रोजगार मिल पाता है."

Karpoori Thakur Story
कर्पूरी ग्राम निवासी फाल्गुनी राम (ETV Bharat)

जाहिर है, अभी चुनाव का माहौल है, इसलिए वर्तमान उम्मीदवारों पर चर्चा किए कोई भी नहीं रह सकता है. कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर विधानसभा में आता है. हालांकि, यहां के लोगों में पास के विधानसभा क्षेत्र को लेकर ज्यादा दिलचस्पी हौ. इसकी वजह है जागृति. वह मोरबा से चुनाव लड़ रही हैं.

फाल्गुनी राम ने बताया, "हमने मोबाइल पर जागृति का भाषण सुना. उन्होंने अपने दादाजी के उन सपनों को पूरा करने का प्रण लिया है. जिसे वे पूरा नहीं कर सके."

अपने बारे में बात करते हुए फाल्गुनी ने बताया कि जिधर अधिक लोग वोट करेंगे, और जो सबका निर्णय होगा, वे भी उसी तरह मतदान करेंगे.

पंचायत भवन के बाहर हो रही इस चुनावी चर्चा को देखते हुए कुछ और लोग इससे जुड़ गए. उन्होंने वोटिंग पैटर्न को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने रोजगार छीने जाने को लेकर दिलचस्प बात बताई. उनमें से एक हरेंद्र राम ने कहा, "यहां पर एफसीआई का रेलवै रैक लगता था. बोगी से सामानों को उतारा जाता था. इससे लोगों को रोजगार मिल जाता था. हम खुद अनाज की बोरियों को ढोते थे. लेकिन जिला प्रशासन ने इसे देसुआ रेलवे स्टेशन शिफ्ट कर दिया. परिणामस्वरूप, हमारी जीविका चली गई."

एक अन्य ग्रामवासी संतोष राम ने कहा कि कभी-कभी सीमेंट का रैक लगता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता है, इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि यहां पर फिर से एफसीआई के रैक को अनलोडिंग करने की इजाजत दी जाए.

Karpoori Thakur Story
संतोष कुमार और अन्य ग्रामीणों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की (ETV Bharat)

जैसे जैसे दिन का सूरज ढलने लगा, गांव के चरवाहे अपने-अपने घरों को लौटने लगे. उन्हीं में से एक रामवृक्ष राम ने कहा उनके पास दो बकरियां हैं. उनका बेटा हैदराबाद में मजदूरी करता है, जबकि उनकी बहू गांव में ही रहती है. उनके तीन बच्चे हैं. उन्हें ही सबका ख्याल रखना पड़ता है.

Karpoori Thakur Story
रामवृक्ष राम कर्पूरी ग्राम निवासी (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "मेरा बेटा दूसरे राज्य में अपने बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है. जितना पैसा वह वहां कमाता है, उतना उसे यहां नहीं मिल रहा था. हम उनको वोट करेंगे जो हमारी उम्मीद पूरा करेगा, जो मौका देगा, उनको नहीं जो कि अपने खजाने को भरने के लिए राज्य को ही बेच देते हैं." रामवृक्ष जैसे लोग आज की राजनीति देखकर जरूर अचरज करते हैं कि क्या कोई जननायक की बराबरी कर सकता है ?

Karpoori Thakur Story
कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा उनके स्मारक पर स्थापित (ETV Bharat)

(एक्स्ट्रा इनपुट - देवराज और बृजम पांडे से)

