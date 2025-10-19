ETV Bharat / bharat

जिस 'जननायक' के नाम पर लालू-नीतीश करते रहे हैं राजनीति, बेरोजगारी और विकास पर क्या कहते हैं कर्पूरीग्राम वासी, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

कर्पूरीग्राम (समस्तीपुर) : बिहार की राजनीति में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह चुनावी मैदान में उतरने वाले किसी भी उम्मीदवार की तकदीर का फैसला करने में निर्णायक होता है, फिर चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का. इसकी जड़ें इतनी गहरी रही हैं कि जातीय अनुक्रम में निचले पैदान पर आने वाले लोगों को विगत में सबसे अधिक विभेद का शिकार होना पड़ा है. बाद में यही उनके प्रतिरोध की मुख्य वजह बनी, जो धीरे धीरे एक आंदोलन बन गया. और अब यह समानता का प्रतीक बन गया है. उस आंदोलन के अग्रदूतों में से एक समस्तीपुर के कर्पूरी ठाकुर थे.

कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था. राजनीति में प्रवेश करने से पहले वह एक स्कूल टीचर थे. वह दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे. पहली बार 22 दिसंबर 1970 से लेकर दो जून 1971 तक सोशलिस्ट पार्टी की ओर से और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी के नेता के रूप में. 1988 में अपनी मृत्यु तक वे विधान सभा में विपक्ष के नेता बने रहे.

बिहार सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर की जीर्ण-शीर्ण झोपड़ी के स्थान पर बनाया गया यह घर अब एक स्मारक-सह-निवास के रूप में कार्य करता है. (ETV Bharat)

यह एक तथ्य है कि समस्तीपुर में जातीय बंधन की दीवारें कमजोर हुई हैं. यहां के सांसद दलित हैं, जिन्होंने सवर्ण जाति के घर में शादी की है. उन्हें सभी जातियों का वोट प्राप्त होता है. कर्पूरी ठाकुर की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के वारिस राजनिति में हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग पार्टी से हैं.

कर्पूरी ठाकुर के बेटे जनता दल यू से सांसद हैं, जबकि उनकी पोती प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं. प्रशांत किशोर सवर्ण जाति से आते हैं.

यह एक हकीकत है कि समय के साथ जातीय कटुता लगातार कम हुई है, लेकिन विकास और रोजगार को लेकर दोनों की राय जरूर अलग-अलग है. इसका कोई प्रमाण देखना हो, तो समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम का नजारा देखिए.

इस गांव तक जाने के लिए हाईवे से एक सिंगल लेन वाली रोड जाती है. रास्ते मिट्टी और धूल से भरे हैं. इस गांव का नाम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर पड़ा है, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे. मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास संपत्ति नहीं थी. उनकी एक मात्र संपत्ति उनकी झोपड़ी थी. इसे ही स्मारक के रूप में पुनर्निमित किया गया है. झोपड़ी के अलावा, कर्पूरी ठाकुर ने अपने पीछे ईमानदारी की एक अटूट विरासत छोड़ी है, जिसकी लोग और राजनेता आज भी कद्र करते हैं.

उबड़-खबड़ रास्तों पर हाईवे पर निजी कार चालकों को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई बाइकर्स, ई-ऑटो या ट्रक टक्कर न मार दे, इसलिए वे पूरी सावधानी बरतते हैं. उन्हें सावधानी से गाड़ी चलाने के लिए कहने पर भी कोई ध्यान नहीं देता है. यह ठीक वैसे ही जैसे लोग रोजगार की मांग करते हैं, लेकिन उनकी बातें अनसुनी कर दी जाती हैं.

कर्पूरी ठाकुर के पिता गोकुल ठाकुर नाई थे. वह समस्तीपुर जंक्शन पर ग्रामीणों के बाल काटा करते थे. उन्होंने कर्पूरी को यह सिखाया कि जो भी तुम्हारा काम है, उस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए. उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा के प्रति जागरूक किया, ताकि जो कोई भी उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, वे उनकी आंखों में आंख डालकर बात कर सकें.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर वाला एक हेयर कटिंग सैलून (ETV Bharat)

कर्पूरी ग्राम पहले पितौंझिया के नाम से जाना जाता था. यह पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. जननायक कर्पूरी ठाकुर के घर तक एक संकरी गली जाती है. यह वही जननायक हैं, जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा था, "जब वह बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब नेताओं के लिए अपने लिए एक कॉलोनी बनाने का फैसला किया था, लेकिन उन्होंने खुद इसके लिए न तो जमीन ली और न ही कोई पैसा. 1988 में जब उनका निधन हुआ, तो कई नेता उनके गांव श्रद्धांजलि देने पहुंचे. जब उन्होंने उनके घर की हालत देखी, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए - इतने बड़े व्यक्ति का घर इतना साधारण कैसे हो सकता है !"

बिहार सरकार ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके आवास पर दो मंजिला कंक्रीट भवन का निर्माण कराया है, जहां उनकी प्रतिमा एक स्मारक के रूप में स्थापित है.

उनके निधन के करीब 30 साल बाद भी अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) उन्हें अपना सबसे बड़ा नेता मानता है. बिहार की 13.07 करोड़ की आबादी में 36.02 फीसदी आबादी ईबीसी की है.

कर्पूरी ठाकुर के निधन के 35 साल बाद 2024 में मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया. ओबीसी, ईबीसी, एमबीसी (मोस्ट बैकवर्ड क्लास), महिला और आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण दिलाने को लेकर जब देशव्यापी काम होने लगा, उससे बहुत पहले ही कर्पूरी ठाकुर ने उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया था.

कर्पूरी ठाकुर के भतीजे नित्यानंद ठाकुर पास के ही कॉलेज में हेड कलर्क के रूप में कार्यरत हैं. वे अपने परिवार के साथ अभी भी कर्पूरी ठाकुर के पैतृक आवास पर ही रहते हैं. उनकी दो बेटियां और एक बेटा है. नित्यानंद कर्पूरी ठाकुर के छोटे भाई रामसोगार्थ ठाकुर के बेटे हैं.

कर्पूरी ठाकुर के बड़े बेटे राम नाथ ठाकुर इस समय मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं. अपने पैतृक घर से दूर हटकर गांव में ही उन्होंने अलग आवास बनवाया है. वे भी साल में एक या दो बार ही पैतृक घर पर आते हैं.

केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि उनके पिता ने जिस समतामूलक समाज का सपना देखा था, उसे हकीकत में तब्दील करने के प्रयास जारी हैं.

"ऐसे न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज के निर्माण के लिए हम सभी को अपने विचार, दृष्टिकोण, व्यवहार और चरित्र में परिवर्तन लाना होगा. जेपी (जयप्रकाश नारायण) एक बार दिल्ली में राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर गए और राजनेताओं से कहा कि लोकतंत्र तभी फल-फूल सकता है जब जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच मधुर संबंध हों, और उन्हें बिना किसी गलत काम में लिप्त हुए जनता के लिए काम करना होगा. मेरे पिता ने अपने कार्यों, व्यवहार और चरित्र में इसका पालन किया. उनका नाम आज के राजनेताओं के लिए एक कसौटी की तरह है."- रामनाथ ठाकुर, केंद्रीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री .

रामनाथ ठाकुर की भतीजी जागृति ठाकुर समस्तीपुर के मोरबा विधानसभा क्षेत्र से पीके की पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं. वह कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे वीरेंद्र ठाकुर की बेटी हैं. जागृति की तरह ही निशा का परिवार भी राजनीति में आने को इच्छुक है. लेकिन उन्होंने कहा कि जब रामनाथ ठाकुर राजनीति छोड़ देंगे, तभी उनके पति राजनीति में आएंगे. यह एक तरीके से मौन सहमति जैसा है.