Explainer: बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर को याद करना क्यों है जरूरी? JDU का प्लान जानिये

जेडीयू पूरे बिहार में कर्पूरी जयंती समारोह मनाने जा रहा है. सवाल है कि निधन के 37 साल बाद भी 'जननायक' इतने प्रासंगिक क्यों हैं?

Karpoori Thakur
कर्पूरी जयंती समारोह के बहाने सियासत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 20, 2026 at 8:45 PM IST

रिपोर्ट: अविनाश कुमार

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद जनता दल यूनाइटेड की ओर से भव्य तरीके से कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती मनाने की तैयारी चल रही है. बिहार में 'भारत रत्न' जननायक कर्पूरी ठाकुर की अति पिछड़ा के सबसे बड़े नेता के तौर पर पहचान होती है. बिहार में 36% वोट बैंक अति पिछड़ा की है और इस वोट बैंक पर सब की नजर रहती है. भले ही विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अभी नहीं है लेकिन आने वाले सियासत की धार देने और पंचायत चुनाव को लेकर जेडीयू की तैयारी चल रही है.

कर्पूरी जयंती समारोह मनाएगा जेडीयू: कर्पूरी ठाकुर की जयंती के माध्यम से जेडीयू की कोशिश अति पिछड़ा समाज को संदेश देने की होगी. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की टीम भी बनाई गई है. सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सांसद, विधायक और विधान पार्षद को विशेष रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है. अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का कहना है कि पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे. नेताओं का कहना है कि चुनाव हो या ना हो, हमलोग कर्पूरी ठाकुर को हमेशा याद करते हैं. हमारे नेता नीतीश कुमार 'जननायक' के बताए रास्ते पर चलकर ही बिहार का विकास कर रहे हैं.

Nitish Kumar
जेडीयू की बैठक के दौरान नीतीश कुमार (ETV Bharat)

इस बार कर्पूरी जयंती समारोह क्यों खास?: विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए को जबरदस्त जीत मिली है. इस जीत में अति पिछड़ा वोट बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है. 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के बाद से ही अति पिछड़ा वोट बैंक को अपने साथ बांधकर रखा है. कर्पूरी ठाकुर की जयंती के माध्यम से अति पिछड़ा वोट बैंक की ताकत को एकजुट करने की सभी दलों की ओर से कोशिश होती है लेकिन जेडीयू के नेताओं का दावा है कि जननायक का असली वारिस तो नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के बताए रास्तों पर सही मायने में नीतीश कुमार ही चल रहे हैं और बिहार का विकास कर रहे हैं.

Karpoori Thakur
सामाजिक समानता के प्रतीक थे कर्पूरी ठाकुर (ETV Bharat)

"पटना के अलावे सभी जिले में कर्पूरी ठाकुर के नाम से सभागार बनाया गया है, जिसमें जननायक कवि ठाकुर की जयंती इस बार भव्य तरीके से मनाई जाएगी और उन्हें याद किया जाएगा. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को रखा गया है."- रविंद्र सिंह, विधान पार्षद, जनता दल यूनाइटेड

जयंती समारोह के लिए तैयारियां तेज: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद 24 जनवरी को इस बार कर्पूरी ठाकुर की जयंती और जबरदस्त बनाने की तैयारी है, जिससे अति पिछड़ा वर्ग में विशेष मैसेज जाए. पूर्व सांसद और अति पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का कहना है कि सभी जिले में कार्यक्रम होगा. पटना कर्पूरी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद रहेंगे और पार्टी के तमाम बड़े नेता भी रहेंगे.

Karpoori Thakur
कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा (ETV Bharat)

"मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेता इस समारोह में शामिल होंगे. सभी जिले में सांसद, विधायक और विधान पार्षद को विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल रहने का निर्देश दिया गया है. हम लोग कार्यक्रम की तैयारी को लेकर लगातार मुख्यालय स्तर से भी और जिले में भी बैठक कर रहे हैं."- चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, पूर्व सांसद, जेडीयू

क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष?: वहीं, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कहा कि 24 जनवरी को कार्यक्रम भव्य बनेगा. पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इसे सफल बनाने में लगे हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से अति पिछड़ा वर्ग ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया है, उससे कर्पूरी जयंती इस साल और खास हो गई है.

Nitish Kumar
जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"कर्पूरी जी के विचारों को हम लोग जन-जन तक पहुंचाएंगे. उनकी सादगी और बिहार के विकास के प्रति उनकी सोच पर हमारे नेता लगातार काम कर रहे हैं. इसलिए पटना का कार्यालय हो चाहे जिले का सभागार, सब का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ही रखा गया है."- उमेश कुशवाहा, अध्यक्ष, बिहार जेडीयू

कर्पूरी ठाकुर की प्रासंगिकता का कारण: पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का निधन 37 साल पहले हो चुका है लेकिन इसके बावजूद वह बिहार की राजनीति में अन्य तमाम नेताओं की तुलना में प्रसांगिक बने हुए हैं. गरीबों के हितैषी और सामाजिक समरसता के प्रतीक कर्पूरी ठाकुर को राजनीतिक तौर पर याद करने की एक वजह ये भी है कि वह जिस अति पिछड़ा समाज से आते हैं, वह वोट बैंक बिहार की सत्ता को पाने के लिए सबसे अहम हो जाता है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बिहार में नाई जाति की स्थिति: कर्पूरी ठाकुर जिस नाई जाति से आते हैं, उसे बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में रखा गया है. इनकी कुल जनसंख्या 20 लाख 82 हजार 48 है, जो आबादी का 1.59 प्रतिशत है. बिहार में ये लोग 'हजाम' और 'ठाकुर' उपनाम लिखाते हैं. वहीं नौआ, नौऊ, मुंडक जैसे अन्य नाम से भी ये जाने जाते हैं. पारंपरिक तौर पर ये लोग बाल काटते हैं. साथ ही मुंडन, विवाह और श्राद्ध जैसे सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में अहम भूमिका निभाते हैं.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बिहार में 36% ईबीसी वोट बैंक: बिहार में 36 फीसदी अति पिछड़ा आबादी है. इनमें 112 जातियों का समूह है. जिसमें से एक 'नाई' जाति है, इसी समाज से कर्पूरी ठाकुर थे. अपने काम और सामाजिक समरसता की वजह से वह न केवल नाई समाज के सिरमौर बने, बल्कि ईबीसी समाज भी उनको अपना सबसे बड़ा नेता मानता है. इसके साथ ही पिछड़े समाज में भी उनकी लोकप्रियता है.

Karpoori Thakur
कर्पूरी ठाकुर दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने (ETV Bharat)

ईबीसी वोटबैंक पर नीतीश की नजर?: ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईबीसी वोट बैंक को साधने के लिए ही नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की जयंती को व्यापक स्तर पर मनाने की तैयारी कर रहे हैं? हालांकि जेडीयू का दावा है कि मुख्यमंत्री राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा की वजह से उनको मानते हैं. प्रवक्ता हेमराज राम कहते हैं कि हमलोग पहली बार उनकी जयंती नहीं मना रहे हैं. सीएम उनको अपना आदर्श मानते हैं. जननायक ने जो सपने देखे थे, उनको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं.

Nitish Kumar
नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर के पद चिह्नों पर चलते हैं. उनको आदर्शों पर चलते हैं. व्यवहारिक तौर पर भी उसको शत प्रतिशत पालन करते हैं. उनके संघर्षों का उनके जीवन से प्रेरणा लेकर कर. उनके आदर्शों पर कैसे चलें, इस पर मुख्यमंत्री जी लगातार चल रहे हैं और बिहार में विकास भी कर रहे हैं."- हेमराज राम, प्रवक्ता, जेडीयू

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि नीतीश कुमार पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को टिकट देने में कभी कंजूसी नहीं करते रहे हैं. इस वर्ग से मंत्रिमंडल में भी पर्याप्त जगह देते रहे हैं. इस बार जबरदस्त जीत मिली है और विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू का यह पहला बड़ा कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम यदि सफल हुआ तो पंचायत चुनाव में भी इसका अच्छा मैसेज जाएगा.

Karpoori Thakur
कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देते नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार अगर लंबे समय से सत्ता में हैं तो इसमें अति पिछड़ा वोट बैंक की अहम भूमिका है. कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह के बहाने नीतीश कुमार ईबीसी समाज को संदेश देने की कोशिश जरूर करेंगे. बिहार में अब तक पंचायत चुनाव दल के आधार पर नहीं होता है लेकिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में भाग लेते हैं. ऐसे में अधिक से अधिक पंचायत स्तर पर प्रतिनिधि चुनकर आए तो पार्टी के नेताओं को लगता है कि पार्टी पंचायत स्तर तक मजबूत होगी."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

85 में से 54 विधायक पिछड़े समाज से: विधानसभा चुनाव में इस बार जेडीयू को 85 सीटों पर जबरदस्त जीत मिली है, जो 2020 में 43 सीट से लगभग दोगुना है. इस बार अति पिछड़ा वर्ग के 32 विधायक चुनाव जीते हैं, जिसमें से 30 विधायक बीजेपी और जेडीयू के हैं. वहीं ओबीसी की बात करें तो 66 विधायक चुनाव जीते हैं, जिसमें से 38 विधायक जेडीयू के जीते हैं. कुशवाहा जाति के 20 विधायक, यादव से 7 और अन्य ओबीसी समाज के 19 विधायक शामिल है. इस तरह से देखें तो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से 85 में से 54 विधायक हैं.

एनडीए सरकार में मिला था भारत रत्न: एनडीए सरकार में ही कर्पूरी ठाकुर को 'भारत रत्न' का सम्मान मिला है. नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को पहले राज्यसभा भेजा है और फिर केंद्र में मंत्री भी बनाया है. नीतीश कुमार लगातार दोहराते हैं कि वह कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते हैं और उनके दिखाए रास्ते पर ही चल रहे हैं. ऐसे में एक बार फिर से उनकी जयंती के बहाने एक बड़े वर्ग को साधने की तैयारी चल रही है. खुद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी पार्टी नेताओं के साथ कर्पूरी ठाकुर की जयंती सफल बनाने के लिए बैठक की.

