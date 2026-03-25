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करोल बाग बस हादसा: चार बार पलटने से बची थी बस, फिर भी नहीं रुका ड्राइवर, घायल पुलिसकर्मी ने बयां की आपबीती

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में मंगलवार देर रात हुए दर्दनाक बस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा, यात्री परिवहन व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए. जयपुर से दिल्ली आ रही स्लीपर डबल डेकर बस झंडेवालान हनुमान मंदिर गोल चक्कर के पास पलट गई. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 यात्री घायल हो गए. इस दर्दनाक हादसे की असली कहानी उस घायल पुलिसकर्मी की जुबानी सामने आई, जो खुद मौत के मुंह से बचकर सर गंगाराम अस्पताल के बेड पर दर्द झेल रहा है.

पहले ही हुआ था अंदेशा: पुलवामा के रहने वाले और कश्मीर पुलिस में तैनात हेड कॉन्स्टेबल मुख्तार इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए. सर गंगाराम अस्पताल के बेड पर लेटे मुख्तार ने जब घटना को याद किया तो उनकी आंखें नम हो गईं. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि ड्राइवर शुरुआत से ही लापरवाही से बस चला रहा था. बस कई बार इस तरह हिल रही थी कि लगा अब पलटी, तब पलटी. कई बार चालक फुटपाथ और डिवाइडर पर बस चढ़ा दे रहा था. कम से कम चार बार बस पलटने से बची थी. बस में सवार कई यात्रियों ने ड्राइवर को टोका भी था. लोगों ने कहा कि धीरे चलाओ, सही तरीके से बस को चलाओ, लेकिन ड्राइवर पर कोई असर नहीं हुआ. वह अपनी ही रफ्तार में था.

घायल व्यक्ति से बात कर ईटीवी भारत ने जानी पूरी घटना (ETV BHARAT)

ड्रिंक एंड ड्राइव का शक: मुख्तार ने एक बेहद गंभीर आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि ड्राइवर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह नशे में था. उसका व्यवहार सामान्य नहीं था. जिस तरह वह बस चला रहा था, उससे शक हो रहा था कि उसने शराब पी रखी है. इस तरीके से शराब पीकर बस चलाना, जिसमें दर्जनों यात्रियों की जिंदगी ड्राइवर के हाथ में होती है. यह न सिर्फ लापरवाही, बल्कि अपराध है.

गुरुग्राम में पुलिस ने रोका, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं: इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू हरियाणा के गुरुग्राम में हुई घटना है. मुख्तार के अनुसार बस को गुरुग्राम में हरियाणा पुलिस ने रोका भी था. उन्होंने बताया कि पुलिस ने ड्राइवर को रोका, काफी देर तक उससे बात होती रही. हमें लगा कि अब कार्रवाई होगी, लेकिन फिर बस को जाने दिया गया. यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है अगर उस समय सख्त कार्रवाई होती, तो यह हादसा टल सकता था. अगर गुरुग्राम में ही ड्राइवर पर कार्रवाई हो जाती, तो शायद आज इतने लोग घायल नहीं होते और दो लोगों की जान नहीं जाती.