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करोल बाग बस हादसा: चार बार पलटने से बची थी बस, फिर भी नहीं रुका ड्राइवर, घायल पुलिसकर्मी ने बयां की आपबीती

हादसे में घायल हेड कॉन्स्टेबल कश्मीर पुलिस में तैनात है, जिसने घटना को लेकर कई खुलासे किए. जानिए क्या हुई पूरी घटना

करोल बाग बस हादसा
करोल बाग बस हादसा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 25, 2026 at 5:03 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में मंगलवार देर रात हुए दर्दनाक बस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा, यात्री परिवहन व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए. जयपुर से दिल्ली आ रही स्लीपर डबल डेकर बस झंडेवालान हनुमान मंदिर गोल चक्कर के पास पलट गई. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 यात्री घायल हो गए. इस दर्दनाक हादसे की असली कहानी उस घायल पुलिसकर्मी की जुबानी सामने आई, जो खुद मौत के मुंह से बचकर सर गंगाराम अस्पताल के बेड पर दर्द झेल रहा है.

पहले ही हुआ था अंदेशा: पुलवामा के रहने वाले और कश्मीर पुलिस में तैनात हेड कॉन्स्टेबल मुख्तार इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए. सर गंगाराम अस्पताल के बेड पर लेटे मुख्तार ने जब घटना को याद किया तो उनकी आंखें नम हो गईं. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि ड्राइवर शुरुआत से ही लापरवाही से बस चला रहा था. बस कई बार इस तरह हिल रही थी कि लगा अब पलटी, तब पलटी. कई बार चालक फुटपाथ और डिवाइडर पर बस चढ़ा दे रहा था. कम से कम चार बार बस पलटने से बची थी. बस में सवार कई यात्रियों ने ड्राइवर को टोका भी था. लोगों ने कहा कि धीरे चलाओ, सही तरीके से बस को चलाओ, लेकिन ड्राइवर पर कोई असर नहीं हुआ. वह अपनी ही रफ्तार में था.

घायल व्यक्ति से बात कर ईटीवी भारत ने जानी पूरी घटना (ETV BHARAT)

ड्रिंक एंड ड्राइव का शक: मुख्तार ने एक बेहद गंभीर आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि ड्राइवर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह नशे में था. उसका व्यवहार सामान्य नहीं था. जिस तरह वह बस चला रहा था, उससे शक हो रहा था कि उसने शराब पी रखी है. इस तरीके से शराब पीकर बस चलाना, जिसमें दर्जनों यात्रियों की जिंदगी ड्राइवर के हाथ में होती है. यह न सिर्फ लापरवाही, बल्कि अपराध है.

गुरुग्राम में पुलिस ने रोका, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं: इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू हरियाणा के गुरुग्राम में हुई घटना है. मुख्तार के अनुसार बस को गुरुग्राम में हरियाणा पुलिस ने रोका भी था. उन्होंने बताया कि पुलिस ने ड्राइवर को रोका, काफी देर तक उससे बात होती रही. हमें लगा कि अब कार्रवाई होगी, लेकिन फिर बस को जाने दिया गया. यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है अगर उस समय सख्त कार्रवाई होती, तो यह हादसा टल सकता था. अगर गुरुग्राम में ही ड्राइवर पर कार्रवाई हो जाती, तो शायद आज इतने लोग घायल नहीं होते और दो लोगों की जान नहीं जाती.

हादसे में बस के उड़े परखच्चे (ETV BHARAT)

जिम्मेदारी व ड्यूटी के बीच फंसा पुलिसकर्मी: मुख्तार ने बताया कि वह अपने चचेरे भाई जावेद के साथ राजस्थान के कोटा गए थे, जहां उन्होंने अपने बेटे का पढ़ाई के लिए एडमिशन कराया. इसके बाद वे दिल्ली होते हुए वापस कश्मीर लौटने की जल्दी में थे क्योंकि उन्हें बहुत कम छुट्टी मिली थी. उन्होंने कहा, सोचा था जल्दी काम निपटा कर ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था. अब हालत ये है कि मुख्तार और जावेद दोनों के हाथ में फ्रैक्चर है और शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं. खुद से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं. डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है, जिसका खर्च करीब 6 लाख रुपये बताया है.

कैसे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन: दरअसल, मंगलवार रात करीब 1:05 बजे करोल बाग थाना पुलिस को कॉल मिली कि झंडेवालान के पास हनुमान मंदिर गोल चक्कर पर एक बस पलट गई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि बस उल्टी पड़ी है और यात्री अंदर फंसे हुए हैं. जेसीबी मशीन की मदद से बस को थोड़ा उठाया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. स्थानीय लोगों के सहयोग से एक-एक कर घायलों को बाहर निकाला गया. कुल घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया. हादसे में दो लोगों की मौत भी हो चुकी है. पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया है. सवाल यह है कि क्या इस बार कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी या वास्तव में जिम्मेदारी तय होगी. यह हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं है, बल्कि कई स्तरों पर सिस्टम की विफलता को उजागर करता है.

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