करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखावत ने दी गिरफ्तारी, जमानत पर हुए रहा, कहा- 7 दिसंबर को बड़ा प्रदर्शन

गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हुए क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राज शेखावत ने कहा "आज से आमंत्रण यात्रा का शुभारंभ किया गया. मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था. उस मामले के खिलाफ मुझे गिरफ्तारी देनी थी वही गिरफ्तारी देने मैं आया था. गिरफ्तारी देने के बाद मुझे जमानत मिल गई है. मैं यहां से वापस जा रहा हूं, लेकिन हमारा 7 दिसंबर का जो आयोजन है वह पीड़ित परिवार द्वारा आयोजित आयोजन है. क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत का आयोजन है. इस आयोजन को 7 दिसंबर को कई सारी मांगों को लेकर करने वाले हैं."

7 दिसंबर को करणी सेना का प्रदर्शन: राज शेखावत ने मीडिया से कहा कि वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया है. उसके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं. ऐसे में तय समय में 7 दिसंबर को प्रदर्शन करेंगे. इसके बाद उनके समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान एडिशनल एसपी, सीएसपी और कई थानों के थाना प्रभारी मौदहापारा थाने में मौजूद रहे

रायपुर: क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राज शेखावत के खिलाफ मौदहापारा थाने में 15 नवंबर को पुरानी बस्ती थाने के पूर्व थाना प्रभारी योगेश कश्यप ने एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके बाद बुधवार शाम को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने मौदहापारा थाने में अपनी गिरफ्तारी दी. पुलिस ने औपचारिक कार्यवाही पूरी करने के बाद थाने से उन्हें जमानत दी.

शेखावत ने कहा कि आप सब जानते हैं कि नारी अस्मिता और अश्लीलता की जो बात है वह हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. जिस तरह से वीरेंद्र तोमर के साथ जो बर्ताव हुआ, वह भी हमें स्वीकार्य नहीं है. यह लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में न्यायपालिका है और सजा का हक उन्हीं को है. हमारी बहन बेटी की अस्मिता और स्वाभिमान के लिए 7 दिसंबर को आयोजन किया है.

वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी का विरोध: हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा "फरियाद होने के बाद अभी तक वह आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं. अभी तो केस कोर्ट में विचाराधीन है. जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएंगे उस दिन हम सजा को मानेंगे. पुलिस अगर किसी को अपराधी बोलती है तो वह अपराधी थोड़ी हो जाएगा. मीडिया ट्रायल होता है तो मीडिया अपना काम करता है. उन्होंने यह भी माना की करणी सेना पर मीडिया का बहुत बड़ा कर्ज है. जब तक अपराध सिद्ध ना हो तब तक वह अपराधी नहीं माना जाता."

15 नवंबर को पुरानी बस्ती के पूर्व थाना प्रभारी योगेश कश्यप ने एफआईआर दर्ज कराए जाने के मामले को लेकर कहा "आपराधिक धमकी लोक सेवक को धमकाने और सम्मान को ठेस पहुंचाने का जिक्र किया है. इसके बाद हमारे द्वारा मौदहापारा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हुए बीएनएस की धाराओं में शनिवार को FIR दर्ज की है. वही इस FIR के दर्ज होने के बाद राज शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x पर फिर से धमकी दी है."

हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर वीरेंद्र तोमर अरेस्ट केस: हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर वीरेंद्र तोमर पिछले 5 महीना से फरार था. लेकिन मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्वालियर में रेड की कार्रवाई करते हुए वीरेंद्र तोमर को 8 नवंबर को गिरफ्तार किया. 9 नवंबर को रायपुर पुलिस ने वीरेंद्र तोमर का जुलूस भी निकाला. जुलूस के दौरान वीरेंद्र तोमर लड़खड़ाते हुए नजर आया. इसके बाद पुलिस को एक दिन की रिमांड मिली. एक दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद पुलिस को 5 दिनों की पुलिस रिमांड कोर्ट ने दी.

14 नवंबर को कोर्ट में वीरेंद्र तोमर को पेश करने के बाद कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर वीरेंद्र तोमर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. वीरेंद्र तोमर का छोटा भाई रोहित तोमर अभी भी फरार हैं. जिसकी तलाश रायपुर पुलिस कर रही है. लेकिन अब तक रोहित तोमर के बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी है.