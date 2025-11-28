उत्तराखंड में करणी सेना का वार्षिक अधिवेशन, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा, जानिये और क्या रहा खास
Published : November 28, 2025 at 2:03 PM IST
रामनगर: करणी सेना का वार्षिक अधिवेशन रामनगर में धूमधाम से संपन्न हुआ. कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे. शिवलालपुर चुंगी से कार्यक्रम स्थल तक पदाधिकारियों के नेतृत्व में विशाल ध्वज यात्रा भी निकाली. जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. करणी सेना का वार्षिक अधिवेशन में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की गई.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने कहा देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है. उन्होंने सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने और दो बच्चों के कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की. उन्होंने कहा उत्तराखंड के कई हिस्सों से लोगों का लगातार पलायन हो रहा है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चिंताजनक है.
वहीं, करणी सेना की राष्ट्रीय महामंत्री राखी गर्ग ने कहा देशभर में लव जिहाद जैसे मामलों में वृद्धि देखी जा रही है. जिनमें कई बार नाबालिग किशोरियां भी प्रभावित होती हैं. उन्होंने मांग की कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कठोर कानून बनाए. दोषियों को सख्त सजा दी जाए. उन्होंने कहा यदि सरकार प्रभावी कदम उठाने में असफल रहती है, तो संगठन के कार्यकर्ता सामाजिक सुरक्षा के लिए स्वयं आगे आएंगे.
करणी सेना की राष्ट्रीय महामंत्री राखी गर्ग ने कहा समाज की महिलाओं की सुरक्षा, मंदिर-मठों की रक्षा और पुजारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना संगठन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा धार्मिक स्थलों या समुदाय की अस्मिता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वार्षिक अधिवेशन का संचालन युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने किया. बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को विशेष ऊर्जा प्रदान की. साथ ही करणी सेना का वार्षिक अधिवेशन में सामाजिक मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई.
