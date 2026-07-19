ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में भयानक हादसा: 'जिपलाइन' राइड के दौरान टूटा लॉक, 40 फीट की ऊंचाई से गिरा युवक

रिसॉर्ट के मैनेजर ने कहा- हादसा, कर्मचारियों की लापरवाही के कारण नहीं हुई थी. यह एक तकनीकी वजह से होने वाली अप्रत्याशित घटना थी.

Zipline Accident
जिपलाइन राइड के समय हादसा. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 19, 2026 at 2:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कारवार (कर्नाटक): जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दांदेली के एक 'रिसॉर्ट' में जिपलाइन (zipline) राइड के समय एक भयानक हादसा हो गया. विजयपुरा का रहने वाला एक युवक 30-40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक की पहचान विजयपुरा शहर के निवासी कुबेर सुरपुरा के रूप में हुई है.

यह घटना 3 जुलाई की है. कुबेर अपने भाई प्रशांत के साथ दांदेली के रिसॉर्ट में आया था. यह खौफनाक मंजर उसके भाई के मोबाइल फोन में कैद हो गया. कुबेर जब ज़िपलाइन पर जा रहा था, तभी उसका लॉक अचानक टूट गया. इसके चलते वह सीधे करीब 30 से 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया. इस भयानक दुर्घटना का लाइव वीडियो नीचे खड़े उसके भाई प्रशांत ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया.

युवक की हालत गंभीर

हादसे के तुरंत बाद घायल युवक को दांदेली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद, उसे आगे के इलाज के लिए विजयपुरा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया. इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण कुबेर के दोनों हाथों और पैरों की हड्डियां टूट गईं. उसकी नसें भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं. फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. फिलहाल, महाराष्ट्र के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. एक सर्जरी हो चुकी है. डॉक्टरों ने कुछ और सर्जरी करने की सलाह दी है.

रिसॉर्ट के खिलाफ परिवार का गुस्सा

घायल युवक के परिवार ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि 'रिसॉर्ट' के कर्मचारियों की लापरवाही और किसी भी सुरक्षा उपाय का पालन न करना ही इस घटना का सीधा कारण है. हादसे के बाद रिसॉर्ट प्रबंधन ने इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया था. परिवार ने आरोप लगाया है कि वे इलाज के खर्च को लेकर सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं.

रिसॉर्ट मैनेजर की सफाई

इस मामले पर जवाब देते हुए रिसॉर्ट मैनेजर ने स्वीकार किया है कि ज़िपलाइन दुर्घटना हुई थी. उन्होंने कहा- "हादसा, कर्मचारियों की लापरवाही के कारण नहीं हुई थी. यह एक तकनीकी वजह से होने वाली अप्रत्याशित घटना थी. हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं, हम जल्द ही विजयपुरा जाएंगे और व्यक्तिगत रूप से युवक के परिवार के साथ इस समस्या पर चर्चा करेंगे."

क्या होता है ज़िपलाइन गेम

यह एक बेहद रोमांचक एडवेंचर गेम है. दो अलग-अलग ऊंचाई वाले बिंदुओं (जैसे पेड़, चट्टान या टावर) के बीच एक मजबूत स्टील के तार को ढलान पर कसकर बांधा जाता है. इस खेल में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति को एक सुरक्षा बेल्ट पहनाई जाती है. इसके बाद, व्यक्ति ऊंचे स्थान से नीचे की ओर हवा में बहुत तेजी से सरकता है. जंगलों, नदियों या पहाड़ों के ऊपर से गुजरने वाला यह खेल पर्यटकों को हवा में उड़ने जैसा रोमांच का अनुभव देता है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

KARNATAKA RESORT ACCIDENT
जिपलाइन हादसा वीडियो
रिसॉर्ट दांदेली दुर्घटना
कर्नाटक जिपलाइन राइड हादसा
KARNATAKA ZIPLINE ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.