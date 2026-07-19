ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में भयानक हादसा: 'जिपलाइन' राइड के दौरान टूटा लॉक, 40 फीट की ऊंचाई से गिरा युवक

कारवार (कर्नाटक): जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दांदेली के एक 'रिसॉर्ट' में जिपलाइन (zipline) राइड के समय एक भयानक हादसा हो गया. विजयपुरा का रहने वाला एक युवक 30-40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक की पहचान विजयपुरा शहर के निवासी कुबेर सुरपुरा के रूप में हुई है.

यह घटना 3 जुलाई की है. कुबेर अपने भाई प्रशांत के साथ दांदेली के रिसॉर्ट में आया था. यह खौफनाक मंजर उसके भाई के मोबाइल फोन में कैद हो गया. कुबेर जब ज़िपलाइन पर जा रहा था, तभी उसका लॉक अचानक टूट गया. इसके चलते वह सीधे करीब 30 से 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया. इस भयानक दुर्घटना का लाइव वीडियो नीचे खड़े उसके भाई प्रशांत ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया.

युवक की हालत गंभीर

हादसे के तुरंत बाद घायल युवक को दांदेली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद, उसे आगे के इलाज के लिए विजयपुरा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया. इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण कुबेर के दोनों हाथों और पैरों की हड्डियां टूट गईं. उसकी नसें भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं. फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. फिलहाल, महाराष्ट्र के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. एक सर्जरी हो चुकी है. डॉक्टरों ने कुछ और सर्जरी करने की सलाह दी है.

रिसॉर्ट के खिलाफ परिवार का गुस्सा

घायल युवक के परिवार ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि 'रिसॉर्ट' के कर्मचारियों की लापरवाही और किसी भी सुरक्षा उपाय का पालन न करना ही इस घटना का सीधा कारण है. हादसे के बाद रिसॉर्ट प्रबंधन ने इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया था. परिवार ने आरोप लगाया है कि वे इलाज के खर्च को लेकर सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं.