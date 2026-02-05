ETV Bharat / bharat

कर्नाटक के युवक ने अबू धाबी में जीती 49 करोड़ की लॉटरी, दोस्त को भी देगा इसमें हिस्सा...आखिर क्यों?

उडुपी (कर्नाटक): उडुपी जिले के उद्यावर के रहने वाले प्रवासी भारतीय शांतनु शेट्टीगर ने अबू धाबी में आयोजित बिग टिकट लाइव ड्रॉ में 20 मिलियन दिरहम (लगभग 49 करोड़ रुपये) की लॉटरी जीती है. दुबई में इतनी बड़ी राशि जीतने पर वहां रह रहे लोगों में खुशी का माहौल है. शांतनु के गृह प्रदेश में भी लोग आश्चर्यचकित हैं.

शेट्टीगर, ओमान के खुदरा क्षेत्र में काम करते हैं. यह संयुक्त अरब अमीरात के सबसे पुराने रैफ़ल ड्रॉ में से एक बिग टिकट के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इनाम जीतने की खबर मिलने के बाद आयोजकों से बात करते हुए शांतनु शेट्टीगर ने कहा, "मैं इस जीत से बहुत खुश हूं. लेकिन मैंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि इस पैसे का क्या करना है."

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने यह बताया कि उन्होंने यह टिकट अकेले नहीं, बल्कि एक दोस्त के साथ मिलकर खरीदा था. इसलिए शांतनु ने फैसला लिया है कि दोनों दोस्त इनाम की राशि को आपस में बांटेंगे. इस भारी-भरकम राशि के साथ शांतनु शेट्टीगर रातों-रात इतिहास के सबसे बड़े लॉटरी विजेताओं में से एक बनकर उभरे हैं.