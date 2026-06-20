टाइगर रिजर्व में हाथियों ने दो वन प्रहरियों पर किया हमला, एक की रीढ़ की हड्डी टूटी
यह घटना शुक्रवार शाम को हुई जब जंगल के लोग भद्रा बैकवाटर्स में जंगली हाथियों के झुंड की मूवमेंट पर नज़र रख रहे थे.
Published : June 20, 2026 at 7:53 PM IST
चिक्कमगलुरु (कर्नाटक): जिले के एन आर पुरा तालुक में हेब्बे वन्यजीव क्षेत्र के भद्र टाइगर रिजर्व में गश्त के दौरान एक जंगली हाथी के हमले में दो फॉरेस्ट वॉचर (वन प्रहरी) गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना शुक्रवार शाम हेब्बे क्षेत्र के कल्लुकोवे गांव के पास, मोरीमठ और सिद्धारमैया पुल के करीब हुई.
भद्र के बैकवाटर (जलाशय के पीछे का पानी) में इकट्ठा हुए 10 से अधिक जंगली हाथियों के झुंड की गतिविधियों पर नजर रखने के दौरान एक हाथी ने अचानक वन प्रहरियों पर हमला कर दिया. हमले में हरीश की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है, जबकि बसवराज के हाथ और पैर जख्मी हुए हैं. हरीश की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें आगे के इलाज के लिए मंगलुरु के एक अस्पताल में भेजा गया है.
घटना की जानकारी देते हुए हेब्बे क्षेत्र के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (RFO) ने ईटीवी भारत को बताया कि हरीश और बसवराज कल्लुकुवे इलाके में पैदल चल रहे थे. जबकि दो अन्य स्टाफ सदस्य उनके पीछे थे. तभी एक जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया. इस हमले में हरीश की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जबकि बसवराज के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है.
हरीश को पहले प्राथमिक उपचार के लिए मेग्गन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए मंगलुरु के एक निजी अस्पताल में भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. उन्होंने कहा कि दोनों की हालत में सुधार हो रहा है.
बता दें कि हाल ही में, भद्र अभयारण्य के हेब्बे क्षेत्र में जंगली हाथियों का एक झुंड देखा गया है, जो एन आर पुरा शहर से महज 10 किलोमीटर दूर डेरा डाले हुए है. जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बनी हुई है. यह घटना तब हुई जब वन विभाग के कर्मचारी लगातार गश्त कर रहे थे और हाथियों के झुंड की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे.
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