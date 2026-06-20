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टाइगर रिजर्व में हाथियों ने दो वन प्रहरियों पर किया हमला, एक की रीढ़ की हड्डी टूटी

चिक्कमगलुरु (कर्नाटक): जिले के एन आर पुरा तालुक में हेब्बे वन्यजीव क्षेत्र के भद्र टाइगर रिजर्व में गश्त के दौरान एक जंगली हाथी के हमले में दो फॉरेस्ट वॉचर (वन प्रहरी) गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना शुक्रवार शाम हेब्बे क्षेत्र के कल्लुकोवे गांव के पास, मोरीमठ और सिद्धारमैया पुल के करीब हुई.

भद्र के बैकवाटर (जलाशय के पीछे का पानी) में इकट्ठा हुए 10 से अधिक जंगली हाथियों के झुंड की गतिविधियों पर नजर रखने के दौरान एक हाथी ने अचानक वन प्रहरियों पर हमला कर दिया. हमले में हरीश की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है, जबकि बसवराज के हाथ और पैर जख्मी हुए हैं. हरीश की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें आगे के इलाज के लिए मंगलुरु के एक अस्पताल में भेजा गया है.

घटना की जानकारी देते हुए हेब्बे क्षेत्र के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (RFO) ने ईटीवी भारत को बताया कि हरीश और बसवराज कल्लुकुवे इलाके में पैदल चल रहे थे. जबकि दो अन्य स्टाफ सदस्य उनके पीछे थे. तभी एक जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया. इस हमले में हरीश की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जबकि बसवराज के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है.