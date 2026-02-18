भारत-फ्रांस मिलकर जिस H 125 हेलीकॉप्टर को बनाएंगे, क्या वह होगा गेम चेंजर?
माउंट एवरेस्ट पर लैंडिंग-टेकऑफ का रिकॉर्ड, एक बार में 630 किमी तक उड़ेगा, खराब मौसम भी नहीं रोक पाएगा रास्ता.
Published : February 18, 2026 at 3:34 PM IST
हैदराबाद : किसी भी देश की सेना की ताकत बढ़ाने में शक्तिशाली हेलीकॉप्टरों का अहम रोल होता है. युद्ध के दौरान ये सैनिकों को ले जाने, विस्फोटक सामग्री पहुंचाने, दुश्मनों पर बम बरसाने का काम करते हैं. भारतीय सेना के पास भी कई घातक हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन अब इनमें नया नाम जुड़ने जा रहा है.
कई देशों की सेनाओं की शान H 125 हेलीकॉप्टर अब अपने देश में भी बनेगा. भारत-फ्रांस इसे मिलकर बनाएंगे. यह दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर है जो माउंट एवरेस्ट पर लैंडिंग कर सकता है, और वहां से उड़ान भी भर सकता है. खराब मौसम का भी इस पर असर नहीं पड़ता है. उम्मीद है कि यह साल 2027 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा.
कर्नाटक के वेमागल में इसका निर्माण होगा. पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को H 125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन (FAL) का वर्चुअली शुभारंभ किया. इस हेलीकॉप्टर की खासियत क्या है, दुनिया के अन्य कौन-कौन से देशों के पास पहले से इस तरह के हेलीकॉप्टर हैं?. पढ़िए खास रिपोर्ट...
एक-एक कर एच 125 हेलीकॉप्टर की खासियत के बारे में जानेंगे
एक बार में कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है?: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एच 125 हेलीकॉप्टर एक बार में 630 किमी तक उड़ सकता है. इतना ही नहीं 8848 मीटर (माउंट एवरेस्ट) की ऊंचाई तक भी उड़ान भर सकता है. थोड़ी ऊंचाई तक पहुंचते ही आम हेलीकॉप्टरों को काफी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऊंचाई पर हवा का घनत्व कम होने पर भी इसकी क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है.
क्या खराब मौसम में भी उड़ सकता है?: एच 125 हेलीकॉप्टरों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उन पर खराब मौसम का कम से कम प्रभाव पड़े. यह गर्मी-सर्दी के अलावा लो विजिबिलिटी के दौरान भी उड़ सकता है. इस हेलीकॉप्टर के सैन्य संस्करण को भारतीय सेना के अनुसार तैयार जाएगा. यह काफी कम शोर करता है. इसमें ‘लो थर्मल सिग्नेचर’ तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. इससे यह दुश्मन के रडार में नहीं आता है.
कितने लोग बैठ सकते हैं, कितनी होगी स्पीड? : इस हेलीकॉप्टर में पायलट के अलावा 5 से 6 अन्य लोग आराम से बैठ सकते हैं. इसकी अधिकतम स्पीड करीब 252 किमी प्रति घंटा है. एक हेलीकॉप्टर के निर्माण पर लगभग 25 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है. इस हेलीकॉप्टर की हाई-एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस काफी बेजोड़ है. यह माउंट एवरेस्ट पर लैंड करने वाला इकलौता हेलीकॉप्टर है. इस हेलीकॉप्टर को रॉकेट, मशीनगन आदि से लैस किया जा सकता है.
दुनिया में किन देशों के पास है H 125?: एच 125 हेलीकॉप्टर मौजूदा समय फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका समेत कई अन्य देशों के पास है. इससे वहां कई तरह के काम लिए जाते हैं. वहां की पुलिस भी इनका उपयोग करती है. वहीं इस हेलीकॉप्टर के रख-रखाव की लागत काफी कम है. इसकी वजह से लंबे समय तक चलने वाले युद्ध समेत आदि ऑपरेशनों के दौरान ये काफी किफायती साबित होता है. इसका उपयोग दुर्गम इलाकों में इमरजेंसी के दौरान मेडिकल सुविधाओं को पहुंचाने में भी किया जा सकता है.
प्रोजेक्ट में कितने करोड़ का होगा निवेश?: रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो पर जारी प्रेस रिलीज के अनुसार इस प्रोजेक्ट में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने के अनुमान है. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी एच 125 हेलीकॉप्टरों की तारीफ की है. उन्होंने कहा है कि यह विश्व स्तर पर सबसे प्रभावी और भरोसेमंद सिंगल-इंजन हेलीकॉप्टरों में से एक है. इसका असाधारण प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण निर्णायक बढ़त प्रदान कर सकता है.
भारत के पास पहले से कौन-कौन से शक्तिशाली हेलीकॉप्टर?: भारत के पास पहले से ही शक्तिशाली हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है. इनमें अपाचे (AH-64E), प्रचंड (LCH), रुद्र (ALH-WSI), एमआई-17 शामिल हैं. कुछ समय पहले ही अमेरिका से भारतीय सेना को अपाचे हेलीकॉप्टरों की अंतिम बैच भी मिली है. इनमें मदद पहुंचाने के साथ ही दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की भी काबलियत है. वहीं अब आगामी समय में एच 125 भी सेना की ताकत बढ़ाएगा. फ्रांस की कंपनी एयरबस और भारत की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स इसे बनाएंगे.
