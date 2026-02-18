ETV Bharat / bharat

भारत-फ्रांस मिलकर जिस H 125 हेलीकॉप्टर को बनाएंगे, क्या वह होगा गेम चेंजर?

H 125 हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास भी है, अब यह भारत की भी ताकत बढ़ाएगा. ( Photo Credit; Getty Images )