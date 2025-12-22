ETV Bharat / bharat

पाकिस्तान को नौसेना की जानकारी देने के मामले में तीसरी गिरफ्तारी, आरोपी गुजरात का निवासी

गुजरात का रहने वाला आरोपी हिरेंद्र कुमार ( ETV Bharat )

उडुपी (कर्नाटक): उडुपी पुलिस ने पाकिस्तान को भारतीय नौसेना का संवेदनशील डेटा लीक करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने भारतीय नौसेना के बारे में कई गोपनीय जानकारी पाकिस्तान में खुफिया एजेंटों के साथ साझा की थी. यह मामला कोचीन शिपयार्ड यूनिट के कर्मचारियों से जुड़ा है. गिरफ्तार आरोपी गुजरात के आणंद जिले के कैलाशनगरी का रहने वाला है, जिसकी पहचना हिरेंद्र कुमार (34) के रूप में की गई है. इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या तीन हो गई है. इससे पहले, 21 नवंबर को इसी मामले में उत्तर प्रदेश से दो आरोपियों रोहित और संतरी को गिरफ्तार किया गया था. सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. रोहित और संतरी कर्नाटक के उडुपी जिले के मालपे (Malpe) में एक शिपयार्ड जॉइंट वेंचर में काम कर रहे थे. मालपे पुलिस थाने में भारतीय नौसेना से जुड़ी जहाज नंबरों की गोपनीय लिस्ट और दूसरी गोपनीय जानकारी व्हाट्सऐप (WhatsApp) के जरिये पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ शेयर करने और गैर-कानूनी फायदा कमाने का केस दर्ज किया गया था.