इस भारतीय चित्रकार की कृतियों को यूएस यूनिवर्सिटी में किया गया शामिल

पीएन आचार्य ने जो चित्र बनाए हैं, उन्हें अमेरिका के टफ्ट्स विश्वविद्यालय में शामिल किया गया है.

Karnataka Udupi Artist P N Acharya
वरिष्ठ चित्रकार पीएन आचार्य द्वारा बनाई गई तस्वीर (ETV Bharat)
उडुपी : वरिष्ठ चित्रकार पीएन आचार्य ने अपनी उपलब्धि से भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. उनकी बनाई हुई रेखाचित्रों को अमेरिकी यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है. वह कर्नाटक के उडुपी तालुका के पुत्तूर के पास कुडनकूर के रहने वाले हैं. वह एक बेहद ही शांत और कुशल कलाकार हैं.

अमेरिका के टफ्ट्स विश्वविद्यालय के एनाटॉमी विभाग द्वारा प्रकाशित एक चिकित्सा पाठ्यपुस्तक में एक हजार से अधिक शारीरिक रेखाचित्रों का उन्होंने योगदान दिया है. उनके चित्र विश्वविद्यालय में शरीर रचना विज्ञान (एनाटॉमी) के विभागाध्यक्ष डॉ एमएसए कुमार द्वारा लिखित पाठ्यपुस्तक में शामिल हैं, जिन्होंने पशु शरीर रचना विज्ञान (एनिमल एनाटॉमी) पर व्यापक लेखन किया है. इस पाठ्यपुस्तक के छह खंड पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं. 76 वर्षीय आचार्य वर्तमान में सातवें खंड के चित्रों पर काम कर रहे हैं.

Karnataka Udupi Artist P N Acharya
वरिष्ठ चित्रकार पीएन आचार्य (ETV Bharat)

सेवानिवृत्त होने से पहले आचार्य केएमसी के एनाटॉमी विभाग में प्रमुख कलाकार के रूप में कार्यरत थे, जहां उन्होंने मानव और पशु शरीर रचना से संबंधित सैकड़ों चित्र बनाए. वे सिंगापुर के एक विश्वविद्यालय के एनाटॉमी विभाग के साथ भी काम कर रहे हैं और उसके आगामी संस्करणों में से एक के लिए विस्तृत चित्र तैयार कर रहे हैं.

आचार्य अपने वाटर कलर कार्यों के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से रक्त वाहिकाओं (ब्लड वेसेल्स), अस्थि संरचनाओं (बोन स्ट्रक्चर), हृदय (हार्ट) और विभिन्न अंगों के विस्तृत चित्रण के लिए. वे बताते हैं कि शारीरिक रचनाएं एक ऐसे प्राकृतिक यथार्थवाद की मांग करती हैं जो सामान्य कला में नहीं होता. प्रत्येक चित्रांकन को पूरा करने में उन्हें लगभग चार से पांच घंटे लगते हैं.

Karnataka Udupi Artist P N Acharya
वरिष्ठ चित्रकार पीएन आचार्य द्वारा बनाई गई तस्वीर (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बात करते हुए आचार्य ने याद किया कि कैसे उन्होंने अपनी कला की यात्रा शुरू की. उन्होंने बताया, "टफ्ट्स विश्वविद्यालय की पुस्तक के लिए, मैंने बिल्लियों, घोड़ों और ऊंटों जैसे जानवरों की शारीरिक संरचनाएं बनाईं. वे मुझे संदर्भ चित्रों की जेरॉक्स प्रतियां भेजते थे और मैं उन्हें वाटर कलर से उकेरता था. जब मैं 20 साल का था, तब मैंने अपने गांव के एक मंदिर की दीवार पर भगवान शिव का एक भित्ति चित्र बनाया. लोगों ने इसे सराहा और इससे मुझे कला में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला. बाद में मैंने ललित कला में डिप्लोमा किया."

Karnataka Udupi Artist P N Acharya
वरिष्ठ चित्रकार पीएन आचार्य द्वारा बनाई गई तस्वीर (ETV Bharat)

उन्होंने आगे बताया कि जब टफ्ट्स की ओर से पहली बार यह प्रस्ताव आया, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ. उन्होंने कहा, "मैंने मणिपाल विश्वविद्यालय में अपने जानने वालों से इस विदेशी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के बारे में पूछताछ की. यह दुनिया के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक निकला. वहां अवसर पाकर मुझे बहुत खुशी हुई. मैंने छह खंडों के लिए चित्र तैयार कर लिए हैं और अब मैं सातवें खंड पर काम कर रहा हूं. इस परियोजना ने मुझे अपार संतुष्टि दी है.

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर आचार्य को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया. पिछले कुछ वर्षों में उन्हें कई अन्य सम्मान भी मिले हैं. ऐसा माना जाता है कि वे कर्नाटक के पहले कलाकार हैं जिन्हें किसी प्रमुख विदेशी विश्वविद्यालय से चिकित्सा पाठ्यपुस्तक के लिए चित्र बनाने का निमंत्रण मिला है, और इस सम्मान के बारे में वे अपनी विशिष्ट विनम्रता के साथ बात करते हैं.

