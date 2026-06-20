आश्रम में बंधक बनाकर रखे गए 64 बुजुर्गों को बचाया गया, महिला संचालक पर गंभीर आरोप
कर्नाटक के तुमकुरु में एक अवैध शरणार्थी केंद्र में बिना बुनियादी सुविधाओं के बुजुर्गों को बंधक बनाकर रखा गया था. पूरी खबर पढ़ें.
Published : June 20, 2026 at 1:48 PM IST
तुमकुरु (कर्नाटक): महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को तुमकुरु जिले के सिरा तालुक के गनादा हुनसे गांव में एक अवैध शरणार्थी केंद्र पर छापा मारा. अधिकारियों ने वहां से 64 बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. एक महिला संगठन की शिकायत पर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने यह कार्रवाई की.
बिना अनुमति के चल रहे इस केंद्र में 41 पुरुषों और 23 महिलाओं को रखा गया था. आरोप हैं कि यह शरणार्थी केंद्र बिना किसी कानूनी कागजात के चलाया जा रहा था. इसके साथ ही, मालिक पर बुनियादी सुविधाएं न देने और इन सभी 64 बुजुर्गों को प्रताड़ित करने का भी आरोप है. जांच में सामने आया कि इन सभी को जबरन बंद करके रखा गया था. फिलहाल, सभी 64 लोगों को वहां से बचाकर कोरा सरकारी शरणार्थी केंद्र भेज दिया गया है.
जिला महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी अंबिका ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''साधना महिला संगठन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गनादा हुनसे शरणार्थी केंद्र में रहने वाले लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है. इसी शिकायत के आधार पर तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों के सहयोग से यह छापेमारी की गई. यहां शरणार्थियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। उन्हें कोई बुनियादी सुविधा नहीं दी गई थी और सभी को एक ही शेड में रखा गया था.''
उन्होंने आगे कहा, ''शरणार्थियों को न तो ठीक से कपड़े दिए गए, न दवाइयां और न ही कोई दूसरी जरूरी चीज. गीता नाम की महिला कुछ लोगों को जबरदस्ती पकड़कर इस शेड में लाई थी. यह भी सामने आया है कि इस केंद्र को चलाने वालों के पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे. इस मामले में हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे और आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे.''
शरणार्थी केंद्र से रेस्क्यू करायी गयी एक महिला ने बताया कि उसके पति की तबीयत खराब थी, इसलिए वह अपने दादाजी से पैसे लेने तमिलनाडु जाने के लिए तुमकुरु रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी. ट्रेन लेट होने के कारण वह आराम करने के लिए एक कमरे में चली गई. तभी शरणार्थी केंद्र के स्टाफ ने कहा कि वे उसे सुबह भेज देंगे और अपने आश्रम लेते चले गये. उस महिला ने बताया कि वह करीब पांच महीने से यहां है. एक अन्य महिला कहा कि वहा शिरा सरकारी अस्पताल के पास थी, तब शरणार्थी केंद्र के कर्मचारी उसे यहां लेते आए.
शिरा तालुक के तहसीलदार आनंद कुमार ने कहा, "गनादा हुनसे शरणार्थी केंद्र में बुजुर्गों को ज़बरदस्ती लाने और उन्हें बिना कोई बुनियादी सुविधा दिए रखने की शिकायत पर, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और पीडीओ (PDO) ने मिलकर जांच की. तब यह साफ़ हो गया कि यहां कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं. इसे देखते हुए, हम सभी बुजुर्गों को उनके घर भेजने के कदम उठाएंगे."
इसे भी पढ़ेंः