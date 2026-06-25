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कर्नाटक: LIC के पैसे के लालच में भाई की हत्या करने के आरोप में 4 गिरफ्तार

इस मामले की जांच करने वाले पट्टनायकनहल्ली पुलिस स्टेशन के पीएसआई हरीश ने रिपोर्ट दी थी कि मृतक के शरीर पर लगी चोटों और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की राय के आधार पर, रमेश की हत्या कुछ बदमाशों ने बुरी नीयत से की थी. उन्होंने हत्या को छिपाने के लिए इसे सड़क दुर्घटना का रूप दिया था.

पुलिस अधीक्षक के.वी. अशोक ने घटना स्थल का दौरा किया और मामले की गहन जांच करने तथा आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए शिरा सब-डिविजन के डिप्टी एसपी बी.के. शेखर और शिरा रूरल सर्कल के सीपीआई डी.जी. श्रीनिवास के नेतृत्व में 25 से ज्यादा कर्मियों की तीन टीमें बनाईं.

शिरा तालुक के पट्टानायकनहल्ली पुलिस स्टेशन को एक सड़क दुर्घटना की सूचना मिली. घटना स्थल पर पहुंचने पर पुलिस को बीच एक सड़क पर एक बाइक और एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला. इसी बीच मृतक के बड़े भाई रंगनाथ की शिकायत पर पट्टानायकनहल्ली पुलिस स्टेशन में संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया गया.

तुमकुरु: कर्नाटक के तुमकुरु में एलआईसी के पैसे के लालच में अपने ही भाई की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में भाई समेत चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. वारदात के बाद पुलिस को बर्गलाने के लिए हत्याकांड को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई.

हत्या का मामला दर्ज होने के 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस मामले के मुख्य मास्टरमाइंड हनुमंतराजू और अन्य आरोपियों को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया. मृतक रमेश मूल रूप से आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले के अमरापुरा तालुक के मडाकाशिरा गाँव का रहने वाला था. वह पिछले 6 सालों से अपना गाँव छोड़कर बेंगलुरु में नारियल पानी और मांड्या में गन्ने के रस का कारोबार कर रहा था.

शादी के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बाद में वह काले जादू के चक्कर में पड़ गया. वह काला जादू करके अपने ही भाइयों के परिवारों को परेशान करता था. इससे तंग आकर, आरोपी हनुमंतराजू (राजू) के तीसरे भाई ने दो साल पहले अपने भाई को मारने का फैसला किया. पुलिस ने बताया कि मुनाफे के इरादे से उसने मृतक रमेश के नाम पर 15 लाख रुपये की एलआईसी इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और खुद को नॉमिनी बनाया था.

वह हर साल 15,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरता था. उसे पता था कि अगर एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को इंश्योरेंस की रकम का दोगुना पैसा मिलेगा. इसी पैसे के लालच में पहले आरोपी हनुमंतराजू, दूसरे आरोपी लक्ष्मीकांत, तीसरे आरोपी नवीन कुमार और चौथे आरोपी एम.डी. जिलान ने मिलकर एक साजिश रची. ये सभी बेंगलुरु के पास नयायुगा टोल पर उसकी चाय की दुकान पर अक्सर आते-जाते . इसी साजिश के तहत 19 जून की रात उन्होंने मांड्या में मौजूद रमेश को फोन करके कहा, 'एक खजाना मिला है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए.' उसके पहुंचने पर उसे शिरा-अमरपुर रोड पर एक सुनसान इलाके में ले गए.

वहाँ, उन्होंने उसे डंडे से पीटकर और 3-4 बार कार से कुचलकर मारने की कोशिश की. हालाँकि, जब वह फिर भी जिंदा था, तो उन्होंने तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि इसके बाद उन्होंने शव और टू-व्हीलर को तारकोल वाली सड़क तक घसीटा और टू-व्हीलर के अगले हिस्से को नुकसान पहुँचाया ताकि यह एक दुर्घटना लगे. स्पेशल टीम ने तेजी से कार्रवाई की और अपराध के 12 घंटे के भीतर ही इस मामले में हत्या करने वाले आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया. गिरफ़्तार किए गए आरोपियों की पहचान हनुमंतराजू, लक्ष्मीकांत, नवीन कुमार एन. और एम.डी. जिलान के तौर पर हुई.