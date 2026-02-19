कर्नाटक परिवहन यूनियनों ने सरकार के वेतन संशोधन को खारिज किया, हड़ताल की योजना
मंत्री ने संकेत दिया कि सरकार प्रतिशत-आधारित मूल वेतन संशोधन के संबंध में संघों के साथ चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है.
Published : February 19, 2026 at 11:51 AM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार और स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के बीच एक बड़ा टकराव पैदा हो गया है. सैलरी एरियर के लिए सरकार के देर रात बड़े फंड जारी करने के कदम के बावजूद, ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कन्फर्म किया है कि वे बेंगलुरु में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे.
सरकार का करोड़ों रुपये का बकाया ऑफर
18 फरवरी को जारी एक बदले हुए प्रेस नोट में राज्य सरकार ने केएसआरटीसी,बीएमटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी और केकेआरटीसी के कर्मचारियों और अधिकारियों के 26 महीने के सैलरी एरियर को चुकाने के लिए 1271.92 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की.
फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूरी के बाद साइन किए गए इस ऑर्डर में दो खास हिस्सों की जानकारी दी गई है. 2022 से 2023 की शुरुआत तक 14 महीने के एरियर के लिए 718.93 करोड़ रुपये और 2021 से 12 महीने के एरियर के लिए 552.99 करोड़ रुपये.
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी ने बताया कि सरकार 1 अप्रैल, 2025 से लागू होने वाले परसेंटेज-बेस्ड बेसिक पे रिवीजन के बारे में लेबर यूनियनों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए भी तैयार है. इस कदम का मकसद लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करना और तय हड़ताल को रोकना था, लेकिन यूनियन नेताओं का कहना है कि फाइन प्रिंट कुछ और ही कहानी कहता है.
यूनियन रिजेक्शन और 'लाइफटाइम लॉस' आर्गुमेंट
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने सरकार के नोटिफिकेशन पर कड़ी असहमति जताई है. इस पर एआईटीयूसी के सेक्रेटरी रजनीकांत ने बताया कि इस प्रस्ताव से 38 महीने के एरियर की मांग में 14 महीने का गैप रह गया है. इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि उन्होंने बताया कि एग्रीमेंट को लागू करने की तारीख 2024 से 2025 करने से वर्कर्स के लिए एक परमानेंट फाइनेंशियल घाटा पैदा होगा.
रजनीकांत ने ईटीवी भारत को बताया, 'एग्रीमेंट पीरियड में इस बदलाव से कर्मचारियों को उनकी पूरी जिंदगी में एक बड़ा परमानेंट नुकसान होगा.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग 2020 के आसपास रिटायर हुए थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा. अगर इसे लागू करने में और देरी हुई, तो कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स और ग्रेच्युटी का नुकसान होगा. हम इन शर्तों पर सहमत नहीं हो सकते.'
बेंगलुरु में टकराव: क्या उम्मीद करें
हालांकि सरकार को उम्मीद थी कि 26 महीने का पेमेंट वर्कफोर्स को शांत कर देगा, लेकिन यूनियन इसे एकतरफा फैसला मान रही है जो सबसे सीनियर स्टाफ और भविष्य की सुरक्षा को नजरअंदाज करता है. ट्रांसपोर्ट यूनियनों की जॉइंट कमिटी कल सुबह अपने संघर्ष के अगले फेज को फाइनल करने के लिए मीटिंग करने वाली है.
फिलहाल, बेंगलुरु में 19 फरवरी को होने वाला विरोध प्रदर्शन वैसा ही रहेगा. हालांकि पब्लिक बस सर्विस के तुरंत पूरी तरह से ठप होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार एग्रीमेंट की तारीखों में बदलाव नहीं करती है तो संघर्ष और तेज हो जाएगा. पूरी तरह से हड़ताल की तारीख की घोषणा करने के लिए कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की उम्मीद है.