कर्नाटक: जंगली हाथी के हमले में रिटायर्ड IGP की पत्नी की मौत, कॉफी बागान निरीक्षण करने गयी थीं
कर्नाटक के कोडागु में दिल दहला देने वाला हादसा. कॉफी बागान में टहलने निकलीं रिटायर्ड IGP की पत्नी पर जंगली हाथी ने किया जानलेवा हमला.
Published : June 5, 2026 at 5:20 PM IST
कोडागु (कर्नाटक): कोडागु जिले से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है. जिला अंतर्गत पोन्नम्पेट तालुक के थितीमथी के पास स्थित कोंननाकट्टे गांव में एक जंगली हाथी ने अचानक हमला कर दिया. इस हमले में देश के एक सेवानिवृत्त आईजीपी (IGP) अन्नालामाडा सुनील अचैया की पत्नी संध्या (60 वर्ष) की मौत हो गई. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.
कॉफी बागान में किया हमला
पुलिस और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह वारदात शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे की है. रिटायर्ड आईजीपी की पत्नी संध्या रोजाना की तरह सुबह टहलने के लिए निकली थीं. टहलने के साथ-साथ वह थितीमथी के पास कोंननाकट्टे में स्थित अपने निजी कॉफी बागान में भी गईं, ताकि वहां चल रहे रोजमर्रा के कामों का जायजा ले सकें. बागान से वापस अपने घर की ओर लौट रही थीं, तभी जंगली हाथी ने हमला कर दिया.
हाथी को आक्रामक रूप में देखकर वहां काम कर रहे दो अन्य मजदूर संध्या को बचाने के लिए आगे बढ़े. लेकिन, हाथी ने उन दोनों मजदूरों पर भी जानलेवा हमला कर दिया. जिसके बाद वे दोनों मजदूर किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई.
इलाज के दौरान तोड़ा दम
हाथी के हमले में संध्या बेहद गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. बागान में मौजूद मजदूरों ने स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्हें लहूलुहान हालत में इलाज के लिए गोनिकोप्पल के लोपामुद्रा अस्पताल ले गये. इलाज के दौरान संध्या ने दम तोड़ दिया. जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि हादसे में बाल-बाल बचे दोनों घायल मजदूरों को इलाज के लिए एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
इलाके में हाथियों का आतंक
कोडागु और इसके आस-पास के पहाड़ी व जंगली इलाकों में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल ही में जिले के सोमवारपेट तालुक के दुबारे एलीफेंट कैंप (हाथी शिविर) से भी ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. वहां हाथियों के दो झुंडों के बीच अचानक हिंसक लड़ाई शुरू हो गई थी. इस लड़ाई के दौरान तमिलनाडु से आई जन्नीसी नाम की एक महिला पर्यटक अचानक जमीन पर गिर गई थी. हाथियों के पैरों के नीचे आने से उसकी मौत हो गई थी.
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