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बेंगलुरु में खुलेगी देश की पहली सरकारी AI यूनिवर्सिटी, गूगल के मंच से डीके शिवकुमार ने किया बड़ा एलान

कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार. ( ETV Bharat )