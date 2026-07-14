बेंगलुरु में खुलेगी देश की पहली सरकारी AI यूनिवर्सिटी, गूगल के मंच से डीके शिवकुमार ने किया बड़ा एलान
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में भारत की पहली सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी और AI हब स्थापित करने की बड़ी घोषणा की है.
Published : July 14, 2026 at 6:29 PM IST
बेंगलुरुः कर्नाटक में रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यूनिवर्सिटी और AI हब स्थापित किया जाएगा. मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर (BIEC) में 'गूगल आई/ओ कनेक्ट इंडिया 2026' (Google I/O Connect India 2026) का उद्घाटन करते हुए यह घोषणा की.
देश-विदेश से आए टेक्नोलॉजी लीडर्स, उद्यमियों, डेवलपर्स, रिसर्चर्स और नीति निर्माताओं को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि यह प्रस्तावित AI यूनिवर्सिटी वर्ल्ड-क्लास AI टैलेंट तैयार करेगी. एडवांस रिसर्च को बढ़ावा देगी और शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों व सरकार के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करेगी. वहीं, यह AI हब उन स्टार्टअप्स, कंपनियों और रिसर्चर्स के लिए एक इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में काम करेगा जो AI से जुड़े नए आविष्कारों पर काम कर रहे हैं.
उन्होंने कहा, "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति है, जिसकी तुलना भाप के इंजन, बिजली, इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी से की जा सकती है. बेंगलुरु सिर्फ भारत की टेक्नोलॉजी कैपिटल नहीं है, बल्कि यह दुनिया के सबसे जीवंत इनोवेशन इकोसिस्टम्स में से एक है. कर्नाटक का विजन जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में दुनिया के अग्रणी केंद्रों में से एक बनना है."
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक का पहला लक्ष्य एक 'AI-नेटीव' राज्य बनना है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए शासन और सरकारी सेवाओं के वितरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह शामिल किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा, "AI की मदद से शिक्षक और बेहतर तरीके से पढ़ा सकेंगे, डॉक्टर बीमारियों का जल्द पता लगा सकेंगे, किसानों को बेहतर सलाहकार सेवाएं मिलेंगी, नागरिक सम्मान और तेजी के साथ सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे और छोटे व्यवसाय पूरे आत्मविश्वास के साथ मुकाबला कर सकेंगे."
कर्नाटक के तकनीकी नेतृत्व पर जोर देते हुए शिवकुमार ने कहा कि भारत के कुल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में राज्य का योगदान लगभग 40 प्रतिशत है. यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं. यह हजारों ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) का घर है जो वैश्विक बाजारों के लिए उत्पाद तैयार कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि सरकार AI इनोवेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, हाइपरस्केल कंप्यूटिंग, रिसर्च और अगली पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए डेटा सेंटर्स सहित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना जारी रखेगी. राज्य की योजना एडवांस कंप्यूटिंग, रिसर्च और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के लिए अपने इकोसिस्टम को और मजबूत करने की भी है.
गूगल को कर्नाटक के साथ अपनी भागीदारी को और गहरा करने का निमंत्रण देते हुए शिवकुमार ने बेंगलुरु में कंपनी की दो दशकों से अधिक की उपस्थिति और इंजीनियरिंग, रिसर्च व इनोवेशन में इसके योगदान की सराहना की. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गूगल सर्च, एंड्रॉइड, यूट्यूब, मैप्स, क्रोम, जीमेल और गूगल पे जैसे प्रोडक्ट्स ने भारतीयों के जानकारी पाने, बिजनेस करने और सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है.
मुख्यमंत्री ने गूगल के साथ सहयोग के लिए पांच मुख्य क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा.
- पहला- शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और छोटे व्यवसायों के लिए AI सॉल्यूशंस तैयार करना
- दूसरा- भारतीय चुनौतियों का बड़े पैमाने पर समाधान करने वाले स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना
- तीसरा- छात्रों के लिए AI सीखने के अवसरों का विस्तार करना
- चौथा- कर्नाटक को जिम्मेदार AI के लिए एक ग्लोबल लैबोरेटरी (वैश्विक प्रयोगशाला) बनाना
- पांचवां- राज्य के तकनीकी इकोसिस्टम के साथ गूगल की दीर्घकालिक (लॉन्ग-टर्म) पार्टनरशिप को मजबूत करना.
कर्नाटक की इनोवेशन-आधारित संस्कृति पर जोर देते हुए, शिवकुमार ने कहा कि तकनीकी क्षेत्र में बड़ी खोजें हमेशा जिज्ञासा और यह सवाल पूछने के साहस से शुरू होती हैं कि "क्या हम इसे अलग तरीके से कर सकते हैं?" उन्होंने डेवलपर्स से "बिना डरे काम करने", उद्यमियों से "बड़े सपने देखने", रिसर्चर्स से "लगातार नए आविष्कार करने" और छात्रों से "जीवनभर सीखते रहने" का आग्रह किया.
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