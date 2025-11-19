ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: ठंड से बचने के लिए जलाई आग, धुएं से दम घुटकर तीन की मौत, एक गंभीर

कर्नाटक में ठंड से बचने के लिए जलाई आग के धुएं से दम घुटकर तीन की मौत ( ETV Bharat )