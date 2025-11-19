ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: ठंड से बचने के लिए जलाई आग, धुएं से दम घुटकर तीन की मौत, एक गंभीर

कर्नाटक में एक बड़ी दुखद घटना सामने आई है. धुंए से दम घुटने से तीन युवकों की मौत हो गई.

Karnataka Youths Die Suffocation
कर्नाटक में ठंड से बचने के लिए जलाई आग के धुएं से दम घुटकर तीन की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 19, 2025 at 10:26 AM IST

2 Min Read
बेलगावी: ठंड का प्रकोप अभी शुरू भी नहीं हुआ है कि कर्नाटक में एक दर्दनाक हादसा हो गया. शहर को झकझोर देने वाली एक दुखद घटना में तीन युवकों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर है. ठंड से बचने के लिए युवक कमरे में अपने बगल में आग जलाकर सो गए. कमरे में धुंआ भर गया जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई.

बेलगावी के अमन नगर में सोमवार रात हुई एक घटना मंगलवार को प्रकाश में आई. सोमवार रात को ये युवक अपने कमरे में कोयले की आग जलाकर सो रहे थे. जब वे सो गए तो कमरे में घना धुआँ भर गया. पुलिस के अनुसार शुरुआती जानकारी में पता चला है कि उनकी मौत सांस लेने में तकलीफ के कारण हुई. कहा जा रहा है कि धूआं भरने की वजह से कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो गई और जहरीली गैसों का स्तर बढ़ने से ये घटना हुई.

अमन नगर निवासी रिहान मते (22), मोहिन नालबंद (23) और सरफराज हरपनहल्ली (22) की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक शाहनवाज (19) की हालत गंभीर बनी हुई है. घायल युवक को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. मालामारुति थाना पुलिस और एसओसीओ की एक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया. विधायक आसिफ सेठ ने भी घटनास्थल का दौरा किया और स्थानीय लोगों से जानकारी ली.

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

कर्नाटक के बेंगलुरु जिले में डोड्डाबल्लापुर तालुक के होलेयाराहल्ली में दो साल पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी. हादसे में पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई थी. यह परिवार इसी पोल्ट्री फार्म में सोता रहा. उस समय रात के समय बारिश होने से वातावरण ठंड काफी बढ गई. ठंड से बचने के लिए लोगो ने आग जलाई. कमरे में धुंआ भरने के बाद दम घुटने से इन लोगों की मौत हो गई. घटना का पता तब चला जब सुबह फोन रिसीव न होने पर पोल्ट्री फार्म का मालिक वहां पहुंचा.

ये भी पढ़ें- Four Family Member Died: ठंड से बचने के लिए जलाई आग, धुएं से दम घुटकर परिवार के चार सदस्यों की मौत

