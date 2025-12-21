गुरु के सम्मान की अनूठी मिसाल: कर्नाटक में सिक्कों के बजाय इस चीज से तौला
आपने अक्सर सिक्कों या अनाज से तौलने की खबरें पढ़ी होंगी, लेकिन कर्नाटक में शिष्यों ने अपने गुरु को अनोखे ढंग से तौलकर सम्मानित किया.
Published : December 21, 2025 at 5:42 PM IST
हावेरी (कर्नाटक): राज्य के हंगल तालुक का अक्कीआलुरु गांव, शनिवार को एक बेहद भावुक और अनोखे पल का गवाह बना. यहां के पूर्व छात्रों ने अपने प्रिय शिक्षक के प्रति सम्मान और प्यार जताने के लिए 'रक्त तुलाभार' (खून से तौलना) किया. यानी तराजू के एक पलड़े पर गुरुजी बैठे और दूसरे पलड़े पर उनके छात्रों द्वारा दान की गई रक्त की थैलियां रखी गईं.
34 साल का अटूट रिश्ता
शिक्षक पी.आर. मठ ने अक्कीआलुरु गांव में लगभग 34 साल और 10 महीने तक अपनी सेवाएं दीं. वे अंग्रेजी के शिक्षक थे और अपने व्यवहार व पढ़ाने के तरीके के कारण छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे. उनके पढ़ाए हुए हजारों छात्र आज देश और दुनिया के कोने-कोने में बड़े पदों पर कार्यरत हैं.
यादगार पल बनाया
शनिवार को जब पी.आर. मठ ने अपने जीवन के 80 साल पूरे किए, तो उनके पुराने छात्रों ने इसे यादगार बनाने का फैसला किया. छात्रों ने उनका 'पुस्तक तुलाभार' (किताबों से तौलना) तो किया ही, साथ ही गुरु-दक्षिणा के रूप में अपना खून दान कर 'रक्त तुलाभार' भी किया.
शिक्षा के प्रति अटूट प्रेम
शिक्षक पी.आर. मठ का शिक्षा के प्रति लगाव ऐसा है कि रिटायर होने के बाद भी वे रुके नहीं हैं. आज 80 वर्ष की उम्र में भी वे राणेबेन्नूर तालुक के मुदेनुरा गांव में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं. उनके इस जज्बे और छात्रों के इस अनोखे सम्मान की पूरे इलाके में खूब चर्चा हो रही है.
108 छात्रों ने किया रक्तदान
शिक्षक पी. आर. मठ के सम्मान में आयोजित 'रक्त तुलाभार' कार्यक्रम के पीछे उनके छात्रों की कड़ी मेहनत और समर्पण था. इसके लिए शनिवार सुबह हावेरी जिले के अक्कीआलुरु स्थित 'हानगल कुमारेश्वर कल्याण मंतप' में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. कैंप में 108 से अधिक छात्रों ने रक्तदान किया.
जागरूकता के साथ सम्मान
रक्तदान के दौरान विशेषज्ञों द्वारा दाताओं को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी भी दी गई. उन्हें उनके ब्लड ग्रुप और खून में हीमोग्लोबिन के स्तर के बारे में बताया गया. खास बात यह रही कि इस शिविर में वे लोग भी शामिल हुए जो पहले भी कई बार रक्तदान कर चुके थे.
ब्लड डोनर्स का होमटाउन
हावेरी जिले का अक्कियालुरु गूगल पर ब्लड डोनर्स के होमटाउन के तौर पर मशहूर है. इस गांव में सबसे ज़्यादा ब्लड डोनर्स हैं. शनिवार को इस गांव में लगा ब्लड डोनेशन कैंप 50वां ब्लड डोनेशन कैंप है.
भावुक हुए शिक्षक
शिक्षक पी. आर. मठ ने अपने 80वें जन्मदिन के अवसर पर अपने छात्रों द्वारा किए गए इस अनोखे 'रक्त तुलाभार' (खून से तौलना) और 'पुस्तक तुलाभार' (किताबों से तौलना) के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा- "मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे पढ़ाए हुए छात्र इस तरह का रक्त तुलाभार कर रहे हैं. उन्हें पढ़ाना मेरे लिए आज सार्थक हो गया."
इसे भी पढ़ेंः