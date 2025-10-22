ETV Bharat / bharat

आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ने का बनाया रिकॉर्ड, इसे कहते हैं 'गांधारी विद्या'

कर्नाटक के एक छात्र ने 'गांधारी विद्या' में 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में नाम दर्ज कराया है.

Gandhari Vidya
आंख पर पट्टी बांधकर पढ़ता छात्र. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 3:48 PM IST

3 Min Read
दावणगेरे: कर्नाटक के दावणगेरे में सांतवींं कक्षा के छात्र ने 'गांधारी विद्या' में 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में नाम दर्ज कराया है. उसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी चुना गया है. सातवीं कक्षा के छात्र शिवराज गौड़ू एन ने आंखों पर पट्टी बांधकर 12 मिनट 23 सेकंड में सबसे ज़्यादा पांच अक्षरों वाले अंग्रेज़ी शब्द बोलकर यह उपलब्धि हासिल की.

"27 सितंबर को एक प्रतियोगिता थी. मैंने आंखों पर पट्टी बांधकर गेंदों का रंग पढ़ा, लिखा और बताया. अगर आप मेरे सिर के पीछे एक रंगीन गेंद रख देंगे, तो मैं बताऊंगा कि वह किस रंग का है. अगर मुझे कोई वस्तु दी जाती है, तो मैं आंखें बंद करके उसे छूकर और ध्वनि, गंध और स्पर्श से बताऊंगा कि वह वस्तु क्या है. मेरा चयन एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए हुआ है. अभी मुझे बुलाया नहीं गया है."- छात्र शिवराज

Gandhari Vidya
शिवराज को मिला प्रमाण पत्र. (ETV Bharat)

गांधारी विद्या क्या है?:

गांधारी विद्या, आंखों पर पट्टी बांधे हुए भी 'तीसरी आंख' से वस्तुओं को देखने या समझने की कला है. ऐसा माना जाता है कि यह विद्या सूक्ष्म इंद्रियों, विशेष रूप से स्पर्श और गंध की अनुभूति, का उपयोग करके कार्य करती है. ऐसा माना जाता है कि यह बच्चों में एकाग्रता, आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती है.

परिजनों में खुशीः

विद्यानगर निवासी निरंजन कुमार और चंद्रप्रभा के पुत्र शिवराज ने इस विद्या में महारत हासिल की है. शिवराज के दादा रुद्रप्पा ने अपने पोते की उपलब्धि पर खुशी जताई है. ​​एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी चुने जाने से शिवराज ने अपने परिवार और दावणगेरे का नाम रोशन किया है.

Gandhari Vidya
परिजनों के साथ शिवराज. (ETV Bharat)

"मेरा बेटा शिवराज 12 साल का है. वह गंध और ध्वनि से आसानी से बता देता है कि उसके हाथ में क्या वस्तु है. वह आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ता है. वह गेंदों का रंग पहचानता है. कागज पर लिखी बातें पढ़ता है. जब शिवराज बिना कागज खोले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शब्दों को बोलता रहा, तो वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए. उसका नाम 12 मिनट और 23 सेकंड में कुल 100 शब्द कहने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है."- निरंजन कुमार, शिवराज के पिता

मंजूनाथ से सीखा: शिवराज की मां चंद्रप्रभा ने बताया कि यह एक कला है, ज्ञान है. यह हर किसी में मौजूद है. इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि उनका बेटा शिवराज, विद्यारंभ गुरुकुल के मंजूनाथ पूजार गुरुजी से द पावर ऑफ थर्ड (गांधार विद्या) सीख रहा है. उसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी चुना गया है. प्रतियोगिता की तारीख अभी तय नहीं हुई है.

