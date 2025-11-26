ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: श्री मुरुघा मठ के महंत सबूत के अभाव में पहले पॉक्सो मामले में बरी

कर्नाटक के श्री मुरुघा मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू के खिलाफ 26 अगस्त, 2022 को पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया था.

Karnataka Sri Murugha Mutt Seer Sharanaru Acquitted In First POCSO Case due to lack of evidence
श्री मुरुघा मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्रदुर्ग (कर्नाटक): चित्रदुर्ग के श्री मुरुघा मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दर्ज एक मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है. चित्रदुर्ग के द्वितीय अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायालय के जज गंगाधरप्पा चन्नबसप्पा हडपद ने बुधवार को फैसला सुनाया. अदालत में पॉक्सो मामले में अंतिम बहस 18 नवंबर को पूरी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

यह पहला POCSO केस है जो महंत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू के खिलाफ फाइल किया गया था. उनके खिलाफ दूसरा केस अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है.

शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू में बुधवार को कोर्ट में पेश हुए. फैसला सुनाए जाने के बाद वह कोर्ट परिसर से चले गए. उन्होंने मीडिया वालों के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया. फैसले के बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक कोर्ट परिसर में जमा हुए और जश्न मनाया.

महंत शिवमूर्ति मुरुघा के करीबी माने जाने वाले हुलीकुंटे जितेंद्र ने ईटीवी भारत को बताया, "हमें हमेशा शरणारू पर पूरा भरोसा था. जब कोई आरोप लगता है, तो हमें फैसले का इंतजार करना पड़ता है. मुरुघा संत पर हमारा भरोसा बढ़ गया है. वह गंगा की तरह पवित्र हैं."

महंत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू के खिलाफ 26 अगस्त, 2022 को POCSO के तहत केस दर्ज किया गया था, जब मुरुघा मठ से जुड़ी एक संस्था की दो नाबालिग लड़कियों ने मैसूर के नजरबाद पुलिस स्टेशन में महंत समेत पांच लोगों के खिलाफ शिकायत की थी. इसके बाद, केस चित्रदुर्ग ग्रामीण थाने में ट्रांसफर कर दिया गया. पुलिस ने शरणारू को 1 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार कर लिया था.

जांच के दौरान अधिकारियों, गवाहों और शिकायत करने वालों के बयान दर्ज किए गए.

यह भी पढ़ें- 'न अपहरण हुआ न जबरदस्ती', कोर्ट ने लड़की को पति के साथ रहने की दी इजाजत

TAGGED:

FIRST POCSO CASE
SHIVAMURTHY MURUGHA SHARANARU
CHITRADURGA COURT
SRI MURUGHA MUTT SEER ACQUITTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 308 पॉइंट्स चढ़कर 84,895 पहुंचा; निफ्टी ने लगाई 94 पॉइंट्स की छलांग

धर्मेंद्र के निधन पर IFFI 2025 में 1 मिनट का मौन, 'ही-मैन' को दी जाएगी श्रद्धांजलि, 'शोले' की 4K स्क्रीनिंग कैंसिल

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश के लिए 27 साल जेल की सजा बरकरार

हरियाणा के रोहतक और झज्जर में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत, मैदान में पोल गिरने से हादसा, जिला खेल अधिकारी सस्पेंड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.