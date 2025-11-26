कर्नाटक: श्री मुरुघा मठ के महंत सबूत के अभाव में पहले पॉक्सो मामले में बरी
कर्नाटक के श्री मुरुघा मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू के खिलाफ 26 अगस्त, 2022 को पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया था.
Published : November 26, 2025 at 6:35 PM IST
चित्रदुर्ग (कर्नाटक): चित्रदुर्ग के श्री मुरुघा मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दर्ज एक मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है. चित्रदुर्ग के द्वितीय अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायालय के जज गंगाधरप्पा चन्नबसप्पा हडपद ने बुधवार को फैसला सुनाया. अदालत में पॉक्सो मामले में अंतिम बहस 18 नवंबर को पूरी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
यह पहला POCSO केस है जो महंत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू के खिलाफ फाइल किया गया था. उनके खिलाफ दूसरा केस अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है.
शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू में बुधवार को कोर्ट में पेश हुए. फैसला सुनाए जाने के बाद वह कोर्ट परिसर से चले गए. उन्होंने मीडिया वालों के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया. फैसले के बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक कोर्ट परिसर में जमा हुए और जश्न मनाया.
महंत शिवमूर्ति मुरुघा के करीबी माने जाने वाले हुलीकुंटे जितेंद्र ने ईटीवी भारत को बताया, "हमें हमेशा शरणारू पर पूरा भरोसा था. जब कोई आरोप लगता है, तो हमें फैसले का इंतजार करना पड़ता है. मुरुघा संत पर हमारा भरोसा बढ़ गया है. वह गंगा की तरह पवित्र हैं."
महंत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू के खिलाफ 26 अगस्त, 2022 को POCSO के तहत केस दर्ज किया गया था, जब मुरुघा मठ से जुड़ी एक संस्था की दो नाबालिग लड़कियों ने मैसूर के नजरबाद पुलिस स्टेशन में महंत समेत पांच लोगों के खिलाफ शिकायत की थी. इसके बाद, केस चित्रदुर्ग ग्रामीण थाने में ट्रांसफर कर दिया गया. पुलिस ने शरणारू को 1 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार कर लिया था.
जांच के दौरान अधिकारियों, गवाहों और शिकायत करने वालों के बयान दर्ज किए गए.
