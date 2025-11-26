ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: श्री मुरुघा मठ के महंत सबूत के अभाव में पहले पॉक्सो मामले में बरी

चित्रदुर्ग (कर्नाटक): चित्रदुर्ग के श्री मुरुघा मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दर्ज एक मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है. चित्रदुर्ग के द्वितीय अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायालय के जज गंगाधरप्पा चन्नबसप्पा हडपद ने बुधवार को फैसला सुनाया. अदालत में पॉक्सो मामले में अंतिम बहस 18 नवंबर को पूरी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

यह पहला POCSO केस है जो महंत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू के खिलाफ फाइल किया गया था. उनके खिलाफ दूसरा केस अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है.

शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू में बुधवार को कोर्ट में पेश हुए. फैसला सुनाए जाने के बाद वह कोर्ट परिसर से चले गए. उन्होंने मीडिया वालों के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया. फैसले के बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक कोर्ट परिसर में जमा हुए और जश्न मनाया.

महंत शिवमूर्ति मुरुघा के करीबी माने जाने वाले हुलीकुंटे जितेंद्र ने ईटीवी भारत को बताया, "हमें हमेशा शरणारू पर पूरा भरोसा था. जब कोई आरोप लगता है, तो हमें फैसले का इंतजार करना पड़ता है. मुरुघा संत पर हमारा भरोसा बढ़ गया है. वह गंगा की तरह पवित्र हैं."