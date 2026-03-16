ETV Bharat / bharat

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को आखिर क्यों आया इतना गुस्सा? मुख्यमंत्री भागे-भागे पहुंचे उनके कक्ष!

बेंगलुरुः कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. खादर ने सोमवार को विधायकों द्वारा पूछे गए 'अतारांकित प्रश्नों' का उत्तर देने में सरकार की विफलता के विरोध में सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी. खादर ने कहा, "मैं सदन को तब तक के लिए स्थगित कर रहा हूं, जब तक कि संबंधित मंत्री और अधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर देते कि सभी प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, तब तक, मैं सदन नहीं चलाऊंगा."

सोमवार को 230 अतारांकित प्रश्नों में से केवल 84 के उत्तर दिए गए. खादर इस बात से नाराज थे कि सरकार ने विधायकों के सभी सवालों के जवाब देने की उनकी पिछली चेतावनियों और निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया था. पिछले हफ्ते ही, कुछ सदस्यों द्वारा अपने सवालों के जवाब न मिलने पर नाराजगी जताने के बाद खादर ने सरकार को इस मुद्दे पर निर्देश दिए थे.

उन्होंने कहा, "मैंने सदन की कुर्सी से दो-तीन बार निर्देश दिए हैं, लेकिन मुझे कोई सुधार नहीं दिख रहा है. अगर सरकार का यही रवैया है, तो सत्र चलाने का कोई मतलब नहीं है."

खादर ने कहा, सत्र का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं और अन्य मुद्दों को उठा सकें, उन पर चर्चा कर सकें और उनका समाधान पा सकें. उन्होंने सवाल किया कि जब उन्हें अपने सवालों के जवाब ही नहीं मिलते, तो सत्र बुलाने का क्या फायदा?

सदन स्थगित करने से पहले खादर ने कहा, 'यहां तक कि मंत्री भी समय पर सदन में नहीं आते. कार्यवाही शुरू करने के लिए जरूरी कोरम (न्यूनतम उपस्थिति) जुटाने में भी मुझे संघर्ष करना पड़ता है. अगर यही स्थिति रही, तो मैं कामकाज कैसे चलाऊंगा?'