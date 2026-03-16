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कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को आखिर क्यों आया इतना गुस्सा? मुख्यमंत्री भागे-भागे पहुंचे उनके कक्ष!

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खादर को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए राजी किया और आश्वासन दिया कि अब से सभी सवालों के जवाब मिलेंगे.

Karnataka Assembly Session
कर्नाटक विधानसभा. (file photo) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 16, 2026 at 7:03 PM IST

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बेंगलुरुः कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. खादर ने सोमवार को विधायकों द्वारा पूछे गए 'अतारांकित प्रश्नों' का उत्तर देने में सरकार की विफलता के विरोध में सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी. खादर ने कहा, "मैं सदन को तब तक के लिए स्थगित कर रहा हूं, जब तक कि संबंधित मंत्री और अधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर देते कि सभी प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, तब तक, मैं सदन नहीं चलाऊंगा."

सोमवार को 230 अतारांकित प्रश्नों में से केवल 84 के उत्तर दिए गए. खादर इस बात से नाराज थे कि सरकार ने विधायकों के सभी सवालों के जवाब देने की उनकी पिछली चेतावनियों और निर्देशों को नजरअंदाज कर दिया था. पिछले हफ्ते ही, कुछ सदस्यों द्वारा अपने सवालों के जवाब न मिलने पर नाराजगी जताने के बाद खादर ने सरकार को इस मुद्दे पर निर्देश दिए थे.

उन्होंने कहा, "मैंने सदन की कुर्सी से दो-तीन बार निर्देश दिए हैं, लेकिन मुझे कोई सुधार नहीं दिख रहा है. अगर सरकार का यही रवैया है, तो सत्र चलाने का कोई मतलब नहीं है."

खादर ने कहा, सत्र का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं और अन्य मुद्दों को उठा सकें, उन पर चर्चा कर सकें और उनका समाधान पा सकें. उन्होंने सवाल किया कि जब उन्हें अपने सवालों के जवाब ही नहीं मिलते, तो सत्र बुलाने का क्या फायदा?

सदन स्थगित करने से पहले खादर ने कहा, 'यहां तक कि मंत्री भी समय पर सदन में नहीं आते. कार्यवाही शुरू करने के लिए जरूरी कोरम (न्यूनतम उपस्थिति) जुटाने में भी मुझे संघर्ष करना पड़ता है. अगर यही स्थिति रही, तो मैं कामकाज कैसे चलाऊंगा?'

स्पीकर के फैसले की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य वरिष्ठ मंत्री उनके कक्ष (चेंबर) पहुंचे. उनसे बातचीत की. जिन विभागों के बड़ी संख्या में सवालों के जवाब बाकी थे, उनके सचिवों को भी तलब किया गया. बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पीकर को आश्वासन दिया कि अब से विधायकों के सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे. इसके बाद खादर कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए सहमत हुए.

जैसे ही दोपहर के सत्र के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई, गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशों को गंभीरता से लिया है. यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे कि सभी सवालों के जवाब निर्धारित समय के भीतर दिए जाएं. परमेश्वर ने कहा, "हमने सभी विभागों के सचिवों को उन सभी अधिकारियों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी करने का निर्देश दिया है. जिन्होंने जवाब देने में देरी की अधिकारियों को निलंबित करेंगे."

विपक्ष के नेता आर. अशोक ने सदस्यों के अधिकारों के लिए खड़े होने के स्पीकर के फैसले की सराहना की और विधायकों के सवालों का जवाब न देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी अपने दफ्तर तक नहीं आते. उनके मन में विधायकों या सदन के प्रति कोई सम्मान नहीं है. दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए.

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