ब्रेकफास्ट पर मिले कर्नाटक CM सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, अटकलों को किया खारिज, कहा- मिशन 2028 है अगला टॉस्क

कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने कहाकि मीटिंग हाईकमान के निर्देश पर प्लान की गई थी. आपस में कोई मतभेद नहीं है. डीके ने भी यही दोहराया.

कर्नाटक कांग्रेस पर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 29, 2025 at 9:30 AM IST

|

Updated : November 29, 2025 at 11:37 AM IST

2 Min Read
बेंगलुरु: एक बड़े डेवलपमेंट में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार लीडरशिप चेंज के मुद्दे पर अपने बीच के मतभेदों को सुलझाने में कामयाब रहे. ब्रेकफास्ट के बाद इन दोनों ने कहाकि हम लोगों में न तो मतभेद थे और न ही रहेंगे. अब हम सब मिलकर कांग्रेस को 2028 के मिशन पर फोकस कर रहे हैं. उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई है.

इस बीच कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से उनके घर पर मुलाकात की है. शिवकुमार ने इस मुलाकात के बात सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है.

इससे पहले सिद्धारमैया ने शुक्रवार को रिपोर्टर्स से कहा, "हाईकमान ने आज हम दोनों को बुलाया और हमें अपने लेवल पर मतभेद सुलझाने के लिए एक-दूसरे से बात करने की सलाह दी. इसलिए मैंने शिवकुमार को कल ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए इनवाइट किया है."

हालांकि, उन्होंने दोहराया कि उनके स्टैंड में कोई बदलाव नहीं होगा. उनका ये कहना ​​लीडरशिप चेंज के मुद्दे पर था. सिद्धारमैया ने कहा, "मैंने पहले ही अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि मैं हाईकमान के फैसले को मानूंगा. यह बदला नहीं जाएगा. शिवकुमार ने कई मौकों पर कहा है कि वह भी हाईकमान के फैसले को मानेंगे."

कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई तब खत्म होने की कगार पर पहुंच गई, जब सिद्धारमैया ने 20 नवंबर को अपने ऑफिस में ढाई साल पूरे कर लिए और शिवकुमार ने टॉप पोस्ट के लिए दावा ठोंक दिया. उन्होंने 2023 के असेंबली इलेक्शन के तुरंत बाद राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी के उनके और सिद्धारमैया के बीच हुए एक अनजान पावर-शेयरिंग एग्रीमेंट का हवाला दिया.

खबर है कि पार्टी हाईकमान ने पार्टी को सत्ता में लाने की उनकी कोशिशों के लिए दोनों को 30-30 महीने के कार्यकाल का इनाम देने का फैसला लिया.

सिद्धारमैया ने कई मौकों पर किसी भी पावर-शेयरिंग एग्रीमेंट के होने से इनकार किया. इसके अलावा कहा कि वह 2028 तक CM बने रहेंगे. दूसरी ओर, शिवकुमार पार्टी लीडर राहुल गांधी और AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे पर एग्रीमेंट का सम्मान करने और उन्हें CM बनाने का दबाव डाल रहे हैं.

