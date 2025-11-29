ब्रेकफास्ट पर मिले कर्नाटक CM सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, अटकलों को किया खारिज, कहा- मिशन 2028 है अगला टॉस्क
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने कहाकि मीटिंग हाईकमान के निर्देश पर प्लान की गई थी. आपस में कोई मतभेद नहीं है. डीके ने भी यही दोहराया.
Published : November 29, 2025 at 9:30 AM IST|
Updated : November 29, 2025 at 11:37 AM IST
बेंगलुरु: एक बड़े डेवलपमेंट में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार लीडरशिप चेंज के मुद्दे पर अपने बीच के मतभेदों को सुलझाने में कामयाब रहे. ब्रेकफास्ट के बाद इन दोनों ने कहाकि हम लोगों में न तो मतभेद थे और न ही रहेंगे. अब हम सब मिलकर कांग्रेस को 2028 के मिशन पर फोकस कर रहे हैं. उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई है.
इस बीच कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से उनके घर पर मुलाकात की है. शिवकुमार ने इस मुलाकात के बात सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है.
#WATCH | Karnataka Chief Minister Siddaramaiah and Deputy CM DK Shivakumar hold a joint press conference in Bengaluru after the breakfast meeting pic.twitter.com/V9G4cY1rGT— ANI (@ANI) November 29, 2025
इससे पहले सिद्धारमैया ने शुक्रवार को रिपोर्टर्स से कहा, "हाईकमान ने आज हम दोनों को बुलाया और हमें अपने लेवल पर मतभेद सुलझाने के लिए एक-दूसरे से बात करने की सलाह दी. इसलिए मैंने शिवकुमार को कल ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए इनवाइट किया है."
हालांकि, उन्होंने दोहराया कि उनके स्टैंड में कोई बदलाव नहीं होगा. उनका ये कहना लीडरशिप चेंज के मुद्दे पर था. सिद्धारमैया ने कहा, "मैंने पहले ही अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि मैं हाईकमान के फैसले को मानूंगा. यह बदला नहीं जाएगा. शिवकुमार ने कई मौकों पर कहा है कि वह भी हाईकमान के फैसले को मानेंगे."
Karnataka Deputy CM DK Shivakumar tweets, " met cm siddaramaiah avaru at cauvery residence this morning for a breakfast meeting. a productive discussion on karnataka’s priorities and the road ahead." pic.twitter.com/M7KLfK5tog— ANI (@ANI) November 29, 2025
कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई तब खत्म होने की कगार पर पहुंच गई, जब सिद्धारमैया ने 20 नवंबर को अपने ऑफिस में ढाई साल पूरे कर लिए और शिवकुमार ने टॉप पोस्ट के लिए दावा ठोंक दिया. उन्होंने 2023 के असेंबली इलेक्शन के तुरंत बाद राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी के उनके और सिद्धारमैया के बीच हुए एक अनजान पावर-शेयरिंग एग्रीमेंट का हवाला दिया.
खबर है कि पार्टी हाईकमान ने पार्टी को सत्ता में लाने की उनकी कोशिशों के लिए दोनों को 30-30 महीने के कार्यकाल का इनाम देने का फैसला लिया.
#WATCH | Delhi: On Deputy CM DK Shivakumar reaching CM Siddaramaiah's home for breakfast amid leadership row in the state, BJP leader Shahnawaz Hussain says, " the situation in karnataka has escalated to the point where the chief minister needs to invite his deputy chief minister… pic.twitter.com/dKMW2TMlbJ— ANI (@ANI) November 29, 2025
सिद्धारमैया ने कई मौकों पर किसी भी पावर-शेयरिंग एग्रीमेंट के होने से इनकार किया. इसके अलावा कहा कि वह 2028 तक CM बने रहेंगे. दूसरी ओर, शिवकुमार पार्टी लीडर राहुल गांधी और AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे पर एग्रीमेंट का सम्मान करने और उन्हें CM बनाने का दबाव डाल रहे हैं.
