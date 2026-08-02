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कर्नाटक: शिवमोग्गा में लैंडस्लाइड, एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत, राहत कार्य जारी

कर्नाटक के शिवमोग्गा में लैंडस्लाइड, एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत ( ETV Bharat )