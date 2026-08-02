ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: शिवमोग्गा में लैंडस्लाइड, एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत, राहत कार्य जारी

यह हादसा रविवार तड़के 3 बजकर 30 मिनट पर हुआ. एक घायल का अस्पताल में इलाज जारी है.

LANDSLIDE IN SHIVAMOGGA
कर्नाटक के शिवमोग्गा में लैंडस्लाइड, एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 2, 2026 at 12:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवमोग्गा (कर्नाटक): कर्नाटक के शिवमोग्गा में रविवार भूस्खलन होने की खबर आई है. मिली जानकारी के मुताबिक बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई, जिसमें एक तीन साल का बच्चा भी शामिल है. बता दें, यह हादसा शिवमोग्गा जिले के तीर्थहल्ली तालुक के इंदिरानगर में हुआ.

इस दुर्घटना में एक श्रमिक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है. हादसे की जानकारी होने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कराया. पुलिस ने बताया कि रविवार तड़के करीब 3.30 बजे जब परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तब अचानक पहाड़ी शेड पर गिर गई. टीन शेड के गिरने पास में रहने वाले एक व्यक्ति को भी गंभीर चोटें आईं और उसे शिवमोग्गा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस घटना में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई है. जिनकी पहचान मल्लिकार्जुन (35 साल), नागावेनी (28 साल), संतोष (3 साल) के रूप में हुई है. बता दें, इलाके में लगातार बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड के बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट और पुलिस के लोगों ने मलबे के नीचे से लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. मृतक परिवार कोप्पल जिले के गंगावती तालुक के कोक्कारेगारू गांव के रहने वाले थे.

LANDSLIDE IN SHIVAMOGGA
कर्नाटक के शिवमोग्गा में लैंडस्लाइड, एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत (ETV Bharat)

हादसे की जानकारी होने पर तीर्थहल्ली विधायक अरागा ज्ञानेंद्र भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने हादसे के बारे में जायजा लिया और राहत कार्य जारी रखने को कहा. उन्होंने कहा कि मैंने मौके से मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से बात की और उनसे मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है. हमने पहाड़ी के पास रहने वाले करीब 8 परिवारों को पहले ही शिफ्ट कर दिया है. एक घायल को शिवमोग्गा के मेगन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है. हम खतरनाक जगह से कुछ और लोगों को निकालने के बारे में योजना बना रहे हैं.

विधायक ने आगे कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम प्रकृति के बारे में नहीं कह सकते. गंगावती और होलालकेरे इलाकों से लोग, जहां सूखा है, यहां मजदूरी के लिए आए हैं. जब मैं कई बार यहां आया हूं, तो मैंने उनसे कहा है कि पहाड़ी के नीचे घर न बनाएं. इस बारे में बात करते हुए, एक स्थानीय ने कहा कि बारिश के कारण पहाड़ी गिर गई और शेड में मौजूद एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. इसमें हनुमंथा नाम का एक आदमी मिट्टी के नीचे दब गया था. दो घंटे के ऑपरेशन के बाद उसे बचाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पढ़ें: वायनाड में भीषण भूस्खलन के बाद अब कैसे हैं हालात, 149 परिवारों को अब भी आशियाने का है इंतजार

वायनाड लैंडस्लाइड में पांच लापता लोगों की तलाश जारी, मरने वालों की संख्या तीन हुई

TAGGED:

SHIVAMOGGA
KARNATAKA SHIVAMOGGA LANDSLIDE
कर्नाटक के शिवमोग्गा में लैंडस्लाइड
शिवमोग्गा में लैंडस्लाइड
LANDSLIDE IN SHIVAMOGGA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.