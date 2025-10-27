बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बसों के खराब होने से मोबिलिटी पर असर, केंद्र से तत्काल कार्रवाई की मांग
बेंगलुरु में चलने वालीं इलेक्ट्रिक बसों से जुड़ी अब तक 13,000 से अधिक खराबी सामने आई है, शहर की मोबिलिटी पर असर पड़ा है.
Published : October 27, 2025 at 8:49 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बीएमटीसी (बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन) के इलेक्ट्रिक (ईवी) बस बेड़े में तकनीकी खराबी की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. सोमवार को बेंलगुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के तहत चलने वाली पर्यावरण-अनुकूल बसों में अब तक 13,000 से ज्यादा खराबी के मामले सामने आ चुके हैं.
रेड्डी ने कहा, "मैंने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी को पत्र लिखकर इलेक्ट्रिक बसों में बैटरी खराब होने, ड्राइवर प्रशिक्षण संबंधी समस्याओं और खराब रखरखाव जैसी बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है." उन्होंने बताया कि जीसीसी मॉडल के तहत, निजी कंपनियां बसों का रखरखाव और ड्राइवर नियुक्तियां करती हैं, जबकि बीएमटीसी केवल कंडक्टर उपलब्ध कराती है. केंद्र सरकार इन निजी ऑपरेटरों को सीधे सब्सिडी भी देती है.
रेड्डी ने कहा कि FAME II, CESL, स्मार्ट सिटी और अन्य पूंजी निवेश परियोजनाओं के तहत कार्यरत ऑपरेटरों के प्रदर्शन की समीक्षा की जानी चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "दुर्घटनाओं को कम करने, सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने और चालक प्रशिक्षण में सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए."
जांच के दायरे में निजी ऑपरेटरों का प्रदर्शन
वर्तमान में, चार प्रमुख निजी ऑपरेटर - एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, स्विच मोबिलिटी और ओएचएम ग्लोबल मोबिलिटी - बेंगलुरु में जीसीसी मॉडल के तहत ईवी बसें चलाते हैं. एनटीपीसी 90 ईवी बसें संचालित करती है, जिनमें पिछले ढाई वर्षों में 6.22% कैंसिलेशन दर और 150 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं. बैटरी की समस्याओं के कारण 842 ब्रेकडाउन और नशे में या लापरवाही से गाड़ी चलाने की 59 घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण कुल 9.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इसकी प्रकार, स्विच मोबिलिटी 300 ईवी बसें चलाती है. इनकी कैंसिलेशन दर 5.68% दर्ज की गई है. इसने बैटरी से जुड़ी 10,976 खराबी, लापरवाही या नशे में गाड़ी चलाने के 68 मामले और 3.05 करोड़ रुपये का जुर्माना दर्ज किया है. टाटा मोटर्स 1,031 इलेक्ट्रिक बसें चलाती है, जिनमें 3.86% रद्दीकरण दर और 992 ब्रेकडाउन हैं, जिनमें 2,120 बैटरी फेलियर शामिल हैं. नशे में या लापरवाही से गाड़ी चलाने के 467 मामले सामने आए, जिनमें कुल 11.99 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.
ओएचएम ग्लोबल मोबिलिटी 251 इलेक्ट्रिक बसें चलाती है, जिनमें 10.81% कैंसिलेशन दर, 464 ब्रेकडाउन और 144 बैटरी से जुड़ी खराबी दर्ज की गई हैं. कंपनी पर विभिन्न उल्लंघनों के लिए 67 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
हड़ताल, राजस्व नुकसान और सुरक्षा संबंधी चिंताएं
मंत्री ने कहा कि ईवी बस चालकों की लगातार हड़तालों ने भी बड़ी बाधाएं पैदा की हैं. टाटा मोटर्स के चालक वेतन और बोनस के मुद्दों को लेकर 15 बार हड़ताल पर गए, जिसके कारण 790 यात्राएं रद्द हुईं और 54.5 लाख रुपये का राजस्व नुकसान हुआ. ओएचएम चालकों ने दो बार हड़ताल की, जिससे 117 यात्राएं रद्द हुईं और 13.7 लाख रुपये का नुकसान हुआ. स्विच मोबिलिटी के चालक चार बार हड़ताल पर गए, जिससे 24.6 लाख रुपये का नुकसान हुआ. रेड्डी ने कहा, "निजी कंपनियों द्वारा संचालित ईवी बसों में बीएमटीसी की डीजल बसों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक यात्राएं रद्द होती हैं."
उन्होंने कहा कि बीएमटीसी की 5,423 डीजल बसें कुशलतापूर्वक काम कर रही हैं, केवल 321 ब्रेकडाउन की सूचना मिली है और 2023 और 2025 के बीच यात्र रद्द होने की दर मात्र 2% है.
वहीं, निजी ऑपरेटरों के अधीन ईवी बसें के जरिये 2023 से 70 दुर्घटनाएं हुई हैं. मंत्री ने कहा, "लापरवाही और गैर-जिम्मेदार ड्राइविंग के कारण घातक दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जो परिवहन प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकता है."
सख्त नियमन और दंड की मांग
परिवहन मंत्री रेड्डी ने आग्रह किया है कि भविष्य की निविदाओं में सेवा शुरू होने से पहले ड्राइवरों के उचित प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बाध्यकारी प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए. उन्होंने कहा, "परिवहन निगमों और मंत्रालय को मिलकर सुरक्षा और सेवा गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए एक अनुपालन निगरानी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए."
उन्होंने बताया कि निजी ऑपरेटरों को बार-बार तकनीकी खराबी और खराब प्रदर्शन के बारे में चेतावनी दी गई है. उन्होंने कहा, "हमने पहले ही 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, और अगर समस्याएं बनी रहीं, तो हम जुर्माना राशि और बढ़ा देंगे."
उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को राज्य परिवहन निगमों की सीधी निगरानी में रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "ये मुद्दे राज्य और केंद्र सरकार, दोनों की छवि धूमिल कर रहे हैं." उन्होंने जनहित की रक्षा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पहलों में विश्वास बनाए रखने के लिए त्वरित सुधार कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया.
