बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बसों के खराब होने से मोबिलिटी पर असर, केंद्र से तत्काल कार्रवाई की मांग

बेंगलुरु: कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बीएमटीसी (बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन) के इलेक्ट्रिक (ईवी) बस बेड़े में तकनीकी खराबी की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. सोमवार को बेंलगुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के तहत चलने वाली पर्यावरण-अनुकूल बसों में अब तक 13,000 से ज्यादा खराबी के मामले सामने आ चुके हैं. रेड्डी ने कहा, "मैंने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी को पत्र लिखकर इलेक्ट्रिक बसों में बैटरी खराब होने, ड्राइवर प्रशिक्षण संबंधी समस्याओं और खराब रखरखाव जैसी बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है." उन्होंने बताया कि जीसीसी मॉडल के तहत, निजी कंपनियां बसों का रखरखाव और ड्राइवर नियुक्तियां करती हैं, जबकि बीएमटीसी केवल कंडक्टर उपलब्ध कराती है. केंद्र सरकार इन निजी ऑपरेटरों को सीधे सब्सिडी भी देती है. कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाते हुए (File/ ETV Bharat) रेड्डी ने कहा कि FAME II, CESL, स्मार्ट सिटी और अन्य पूंजी निवेश परियोजनाओं के तहत कार्यरत ऑपरेटरों के प्रदर्शन की समीक्षा की जानी चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "दुर्घटनाओं को कम करने, सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने और चालक प्रशिक्षण में सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए." जांच के दायरे में निजी ऑपरेटरों का प्रदर्शन

वर्तमान में, चार प्रमुख निजी ऑपरेटर - एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, स्विच मोबिलिटी और ओएचएम ग्लोबल मोबिलिटी - बेंगलुरु में जीसीसी मॉडल के तहत ईवी बसें चलाते हैं. एनटीपीसी 90 ईवी बसें संचालित करती है, जिनमें पिछले ढाई वर्षों में 6.22% कैंसिलेशन दर और 150 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं. बैटरी की समस्याओं के कारण 842 ब्रेकडाउन और नशे में या लापरवाही से गाड़ी चलाने की 59 घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण कुल 9.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बेंगलुरु में संचालित होने वाली इलेक्ट्रिक बस (File/ ETV Bharat) इसकी प्रकार, स्विच मोबिलिटी 300 ईवी बसें चलाती है. इनकी कैंसिलेशन दर 5.68% दर्ज की गई है. इसने बैटरी से जुड़ी 10,976 खराबी, लापरवाही या नशे में गाड़ी चलाने के 68 मामले और 3.05 करोड़ रुपये का जुर्माना दर्ज किया है. टाटा मोटर्स 1,031 इलेक्ट्रिक बसें चलाती है, जिनमें 3.86% रद्दीकरण दर और 992 ब्रेकडाउन हैं, जिनमें 2,120 बैटरी फेलियर शामिल हैं. नशे में या लापरवाही से गाड़ी चलाने के 467 मामले सामने आए, जिनमें कुल 11.99 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.