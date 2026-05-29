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कर्नाटक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, टायर फटने के बाद खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार

चित्रदुर्ग में टायर फटने से एक बेकाबू कार सड़क किनारे खड़ी लॉरी से टकरा गई, कार सवार सभी लोगों की मौत हो गई.

Karnataka Road Accident
ट्रक से टकरायी कार. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 29, 2026 at 7:08 PM IST

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चित्रदुर्ग (कर्नाटक): चित्रदुर्ग जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. जिले के मोलाकालमुरु तालुक में गुरुवार की रात एक तेज रफ्तार कार और खड़े ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए. एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया.

कैसे हुआ हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा मोलाकालमुरु तालुक के तुमकुरलाहल्ली के पास श्रीनिवास होटल के नजदीक नेशनल हाईवे पर हुआ. पुलिस के मुताबिक, तेज रफ्तार इंडिगो कार की टायर अचानक फट गया. जिस वजह से कार अनियंत्रित हो गई. कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह सीधे सड़क किनारे खड़ी एक 14 टायरों वाले ट्रक से जा टकराई. टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन कार सवार सभी पांच लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था.

मृतकों की पहचान हुई

इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान रघु (40 वर्ष), रुद्रेश (36 वर्ष), सोमशेखर (35 वर्ष), मल्लिकार्जुन और प्रमोद (35 वर्ष) के रूप में हुई है. हादसे की खबर मिलते ही पुलिस उप-निरीक्षक (PSI) महेश होस्पेट ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का मुआयना किया.

पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. इस संबंध में मोलाकालमुरु पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गयी थी.

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