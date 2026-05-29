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कर्नाटक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, टायर फटने के बाद खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार

चित्रदुर्ग (कर्नाटक): चित्रदुर्ग जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. जिले के मोलाकालमुरु तालुक में गुरुवार की रात एक तेज रफ्तार कार और खड़े ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए. एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया.

कैसे हुआ हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा मोलाकालमुरु तालुक के तुमकुरलाहल्ली के पास श्रीनिवास होटल के नजदीक नेशनल हाईवे पर हुआ. पुलिस के मुताबिक, तेज रफ्तार इंडिगो कार की टायर अचानक फट गया. जिस वजह से कार अनियंत्रित हो गई. कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह सीधे सड़क किनारे खड़ी एक 14 टायरों वाले ट्रक से जा टकराई. टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन कार सवार सभी पांच लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था.

मृतकों की पहचान हुई