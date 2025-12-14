किसान आत्महत्या मामले में कर्नाटक देश में दूसरे नंबर पर, ढाई साल में 2809 किसानों ने की आत्महत्या
जिलेवार आंकड़ों से पता चलता है कि हावेरी, बेलगावी, धारवाड़, कलबुर्गी, मैसूर और बीदर में आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले सामने आए.
Published : December 14, 2025 at 8:29 AM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या करने के चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार किसानों की आत्महत्या करने के मामले में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है. महाराष्ट्र में इस तरह की आत्महत्याओं की संख्या सबसे अधिक है.
ये आंकड़े भारत के सबसे ज्यादा आर्थिक और टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़े राज्यों में से एक में लगातार संकट को दिखाते हैं. आईटी, बायोटेक्नोलॉजी और साइंस में अपनी कामयाबी के बावजूद, ग्रामीण जिलों में किसानों की परेशानी एक भयानक सच्चाई बनी हुई है.
राज्य कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 और नवंबर 2025-26 के बीच 2,809 किसानों ने अपनी जान दे दी. आंकड़ों से पता चलता है कि 2023-24 में 1254 आत्महत्याएं दर्ज की गई. इसके बाद 2024-25 में 1178 और नवंबर 2025-26 तक 377 मामले दर्ज किए गए.
तकनीकी दिक्कतों की वजह से मुआवजे में देरी हुई
राज्य सरकार के नियमों के तहत वेरिफाइड किसान सुसाइड पीड़ितों के परिवार 5 लाख रुपये के मुआवजे के हकदार हैं. हालांकि, कृषि विभाग ने माना कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम में टेक्निकल दिक्कतों की वजह से पैसे देने में देरी हुई. अधिकारियों ने कहा कि दिक्कतें ठीक होने के बाद पेमेंट फिर से शुरू हो जाएगा.
2023-24 में 1081 योग्य परिवारों को लगभग 54 करोड़ रुपये बांटे गए जबकि 2024-25 में 896 परिवारों को 44.8 करोड़ रुपये जारी किए गए. मौजूदा वित्त वर्ष में 193 लाभार्थियों को 9.65 करोड़ रुपये दिए गए और 112 मामले अभी भी विचाराधीन है.
2023-24 में अधिकारियों ने निजी कारणों की जांच के बाद 164 केस खारिज कर दिए, जबकि 1090 को सरकारी मुआवजे के लिए योग्य माना गया. इसी तरह 2024-25 में 156 केस खारिज कर दिए गए और 1022 परिवारों को योग्य माना गया.
इस वित्त वर्ष में 15 नवंबर तक 377 केस में से 331 को राहत के लिए मंजूरी दी गई, जबकि 46 रिजेक्ट कर दिए गए. हावेरी, बेलगावी और कलबुर्गी सबसे ज्यादा प्रभावित जिले के हिसाब से आंकड़ा दिखाता है कि हावेरी, बेलगावी, धारवाड़, कलबुर्गी, मैसूर और बीदर में सबसे ज्यादा सुसाइड के मामले सामने आरहे हैं.
पिछले ढाई साल में अकेले हावेरी में 297 मौतें हुई. इसके बाद बेलगावी में 260, कलबुर्गी में 234, धारवाड़ में 195, मैसूर में 190, बीदर में 159, हासन में 118 और मांड्या में 115 मौतें हुई. विशेषज्ञ इस खतरनाक ट्रेंड की वजह फसल का नुकसान, कर्ज का बोझ, गिरती कीमतें और अनियमित बारिश को मानते हैं. सूखे और बेमौसम भारी बारिश, दोनों ने किसानों की हालत और खराब कर दी है. इससे कई लोग अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं.