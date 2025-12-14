ETV Bharat / bharat

किसान आत्महत्या मामले में कर्नाटक देश में दूसरे नंबर पर, ढाई साल में 2809 किसानों ने की आत्महत्या

विरोध प्रदर्शन करते किसान (फाइल फोटो ) ( ANI )

बेंगलुरु: कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या करने के चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार किसानों की आत्महत्या करने के मामले में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है. महाराष्ट्र में इस तरह की आत्महत्याओं की संख्या सबसे अधिक है. ये आंकड़े भारत के सबसे ज्यादा आर्थिक और टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़े राज्यों में से एक में लगातार संकट को दिखाते हैं. आईटी, बायोटेक्नोलॉजी और साइंस में अपनी कामयाबी के बावजूद, ग्रामीण जिलों में किसानों की परेशानी एक भयानक सच्चाई बनी हुई है. राज्य कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 और नवंबर 2025-26 के बीच 2,809 किसानों ने अपनी जान दे दी. आंकड़ों से पता चलता है कि 2023-24 में 1254 आत्महत्याएं दर्ज की गई. इसके बाद 2024-25 में 1178 और नवंबर 2025-26 तक 377 मामले दर्ज किए गए. तकनीकी दिक्कतों की वजह से मुआवजे में देरी हुई राज्य सरकार के नियमों के तहत वेरिफाइड किसान सुसाइड पीड़ितों के परिवार 5 लाख रुपये के मुआवजे के हकदार हैं. हालांकि, कृषि विभाग ने माना कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम में टेक्निकल दिक्कतों की वजह से पैसे देने में देरी हुई. अधिकारियों ने कहा कि दिक्कतें ठीक होने के बाद पेमेंट फिर से शुरू हो जाएगा.