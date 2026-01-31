ETV Bharat / bharat

कर्नाटक के सांसद का भागीरथपुरा पर सवाल, जवाब की तैयारी में राज्य सरकार के छूटे पसीने

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित और जहरीले पानी से लगातार हो रही मौतों का मामला अब राज्यसभा में गूंजेगा. इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन के जवाब को सदन में पेश करेंगे केंद्रीय जलशक्ति मंत्री.

Bhagirathapura deaths case
कर्नाटक के सांसद ने राज्यसभा में उठाया भागीरथपुरा का मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 6:09 PM IST

इंदौर: इंदौर के भागीरथपुरा में 31 लोगों की मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार अब तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि आखिरकार इतने लोगों की मौत का वास्तविक कारण क्या है? और अब तक अधिकृत तौर पर कितने लोगों की मौत हो चुकी है? इस बीच कर्नाटक के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने यह पूरा मामला राज्यसभा में उठाया है. इसके बाद अब इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन के जवाब को जलशक्ति मंत्री राज्यसभा में प्रस्तुत करेंगे.

भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 31 लोगों की मौत

भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने का शिकार हुए लोगों की मौत का सिलसिला अभी भी जारी है. यहां अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है. शुक्रवार सुबह एक और मरीज 65 साल के एकनाथ सूर्यवंशी ने बॉम्बे हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया. उन्हें उल्टी-दस्त के कारण बीते दिनों सेल्वी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद हालत बिगड़ने पर मुंबई अस्पताल रेफर किया गया था जहां वे 4 जनवरी से वेंटिलेटर पर थे.

भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों का मामला (ETV Bharat)

इससे पहले बुधवार को एक अन्य महिला लक्ष्मी रजक की मौत हो गई जबकि मंगलवार को 75 साल के खूबचंद की भी दूषित पानी की बेंट चढ़ गए. इसके अलावा अभी भी पांच लोग अस्पतालों में भरती हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है.

स्थानीय लोगों ने कहा, मामले के उजागर होने के पहले हुई मौतौं को रिकॉर्ड पर ही नहीं लिया गया

भागीरथपुरा के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस पूरे मामले के उजागर होने के पहले ही कई लोगों की मौत हो चुकी थी जिन्हें रिकॉर्ड पर ही नहीं लिया गया. वहीं पोस्टमार्टम नहीं कराए जाने से पीड़ित लोग मुआवजे का दावा करने की स्थिति में भी नहीं रहे. हालांकि अब भी जिन लोगों की मौत हो रही है उनकी मौत की वजह डायरिया और उल्टी-दस्त के बजाय अन्य बीमारी बताकर मामले से पल्ला झाड़ा जा रहा है.

Bhagirathapura deaths case
भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों का मामला (ETV Bharat)

मौत का कारण आधिकारिक तौर पर अभी भी स्पष्ट नहीं

भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से इतने लोगों की मौत के मामले को शुरू से ही संदेह की दृष्टि से देखा गया. क्योंकि दूषित पानी के मामले इंदौर में कई स्थानों पर देखे गए हैं लेकिन भागीरथपुरा में कई लोगों के ऑर्गन फेल होने और अचानक तबियत बिगड़ने के बाद मौत के बाद ये मामले सामने आए.

अधिकांश मामलों में इंदौर जिला प्रशासन ने पोस्टमार्टम नहीं कराया लेकिन बाद में जिन लोगों के पोस्टमार्टम हुए उनकी रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया गया. वहीं कुछ अस्पतालों ने पानी की केमिकल आधारित जांच के लिए निर्देशित किया था जो आज तक सार्वजनिक नहीं की गई.

इसे लेकर सबसे शर्मनाक स्थिति यह रही कि इंदौर जिला प्रशासन अंत्येष्टि से लेकर इलाज और अन्य व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर निर्भर रहा. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरे मामले को छुपाने में लग रहे जिसके फलस्वरूप आज तक भागीरथपुरा कांड के असली कारण अभी भी रहस्य बने हुए हैं.

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मामले से झाड़ा पल्ला

भागीरथपुरा कांड के दौरान पत्रकार को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्द को लेकर छीछालेदरके अब विजयवर्गीय भागीरथपुरा मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं. इतना ही नहीं उन्होंने पूरा मामला अब नगर निगम के जिम्मे दे दिया है जो भागीरथपुरा की ड्रेनेज और पानी की पाइपलाइन बदलने के काम में जुटा है.

इंदौर नगर निगम के कमिश्नर क्षितिज सिंघल बताते हैं कि भागीरथपुरा में पानी की लाइन बदले जाने के बाद वहां कुछ इलाकों में नर्मदा जल की सप्लाई शुरू कर दी गई है जबकि बाकी बचे इलाके में भी पाइपलाइन बदलने का काम तेजी से किया जा रहा है.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गठित किया जांच आयोग

इस मामले में सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब लगातार हो रही मौतों के स्पष्ट कारण और मृतकों की संख्या राज्य शासन नहीं बता पाया तो कोर्ट को मामले में एक पूर्व जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच आयोग गठित करना पड़ा. यह आयोग जांच के बाद 5 मार्च को पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट देगा. इसी दौरान इस मामले में हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी.

