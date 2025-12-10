ETV Bharat / bharat

14 साल की शमिका ने आंखों पर पट्टी बांध 350 सैंड आर्ट बनाए, एशिया गोल्डन बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज

आंखों पर पट्टी बांध 350 सैंड आर्ट बनाती शमिका ( ETV Bharat )

पुत्तूर (कर्नाटक): कर्नाटक में उप्पिनंगडी के पास हिरेबंदडी गांव की चौदह साल की शमिका ने 24 घंटे में आंखों पर पट्टी बांधकर रेत से 350 कलाकृतियां बनाकर सबको हैरान कर दिया है, और एशिया गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है. इंद्रप्रस्थ विद्यालय में क्लास 9 की स्टूडेंट शमिका पिछले चार सालों से 'गांधारी विद्या' की प्रैक्टिस कर रही है, जो इंट्यूशन या “तीसरी आंख” को बढ़ाने से जुड़ी एक टेक्निक है. कोविड लॉकडाउन के दौरान, उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ना, लिखना और तस्वीरों को पहचानना सीखा, इस स्किल ने बाद में उन्हें सैंड आर्ट करने के लिए प्रेरित किया. उनकी मैराथन की कोशिश शनिवार सुबह 10 बजे शुरू हुई और पुत्तूर के वर्णकुटीरा आर्ट स्कूल में रविवार सुबह 10 बजे तक चली. हालांकि उन्होंने शुरू में 300 आर्टवर्क बनाने का टारगेट रखा था, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट से ज़्यादा कर लिया, और हर तीन घंटे में सिर्फ़ 15 मिनट के ब्रेक के साथ 350 पीस बनाए. एक रिपोर्ट (ETV Bharat)