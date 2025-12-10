14 साल की शमिका ने आंखों पर पट्टी बांध 350 सैंड आर्ट बनाए, एशिया गोल्डन बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज
शमिका ने कहा कि उन्होंने यह कामयाबी 'गांधारी विद्या' की मदद से हासिल की जो 'तीसरी आंख' की शक्ति का इस्तेमाल करने की तकनीक है.
Published : December 10, 2025 at 7:57 PM IST
पुत्तूर (कर्नाटक): कर्नाटक में उप्पिनंगडी के पास हिरेबंदडी गांव की चौदह साल की शमिका ने 24 घंटे में आंखों पर पट्टी बांधकर रेत से 350 कलाकृतियां बनाकर सबको हैरान कर दिया है, और एशिया गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है.
इंद्रप्रस्थ विद्यालय में क्लास 9 की स्टूडेंट शमिका पिछले चार सालों से 'गांधारी विद्या' की प्रैक्टिस कर रही है, जो इंट्यूशन या “तीसरी आंख” को बढ़ाने से जुड़ी एक टेक्निक है. कोविड लॉकडाउन के दौरान, उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ना, लिखना और तस्वीरों को पहचानना सीखा, इस स्किल ने बाद में उन्हें सैंड आर्ट करने के लिए प्रेरित किया.
उनकी मैराथन की कोशिश शनिवार सुबह 10 बजे शुरू हुई और पुत्तूर के वर्णकुटीरा आर्ट स्कूल में रविवार सुबह 10 बजे तक चली. हालांकि उन्होंने शुरू में 300 आर्टवर्क बनाने का टारगेट रखा था, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट से ज़्यादा कर लिया, और हर तीन घंटे में सिर्फ़ 15 मिनट के ब्रेक के साथ 350 पीस बनाए.
शंखनाद से शुरू हुए सेशन में सिंगर्स ने 300 से ज़्यादा गाने गाए. आखिर में, भगवान महालिंगेश्वर के गाने के साथ परफॉर्मेंस पूरी हुई. उनके असाधारण हुनर और सहनशक्ति को देखते हुए, स्टेट कोऑर्डिनेटर भारत कामत ने शमिका को एशिया गोल्डन बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स का सर्टिफ़िकेट दिया और उन्हें अचीवर घोषित किया.
ईटीवी भारत से बात करते हुए शमिका ने कहा, "मैंने आंखों पर पट्टी बांधकर सैंड आर्ट बनाया. मैंने लॉकडाउन के दौरान तीसरी आंख को टैप करने की शक्ति सीखी. उन्होंने कहा, मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही थी. पिछले साल, मुझे गणेश चतुर्थी पर एक प्रोग्राम में बुलाया गया था. वहां, मैंने आंखें बंद करके सैंड आर्ट बनाया. फिर मेरे सर ने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का आइडिया दिया. इसी तरह, अब मैंने दो से तीन महीने के गैप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. मैं 300 से 400 तस्वीरें बनाऊंगी. मैं इससे खुश हूं."
इंद्रप्रस्थ स्कूल की प्रधानाध्यापिका वीणा आर. प्रसाद ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, “यह हमारे संस्थान के लिए गर्व की बात है. शमिका मल्टी-टैलेंटेड है और पेंटिंग, सिंगिंग और कीबोर्ड के साथ पढ़ाई में भी बैलेंस बनाती है. टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस से वह इस शानदार लेवल तक पहुंची है.”
