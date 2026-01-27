ETV Bharat / bharat

कर्नाटक के प्रसाद भारद्वाज ने किया लगातार 24 घंटे गमक का पाठ, बनाया नया रिकॉर्ड

इस सफलता का गवाह शिवमोग्गा का रवींद्र नगर गणपति मंदिर बना. इस सफलता के पीछे प्रसाद की कड़ी मेहनत और लगातार प्रैक्टिस है. उन्होंने पहले 10 घंटे और 8 घंटे लगातार गणपति पूजा की थी.

प्रसाद के इस पाठ को लगातार 24 घंटे कैमरे में रिकॉर्ड किया गया और हेड ऑफिस में देखा गया. हर घंटे 5 मिनट का ब्रेक देने और यह देखने के बाद कि उन्होंने लगातार 24 घंटे गमक का पाठ किया है, संस्था ने उन्हें मौके पर ही रिकॉर्ड सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया.

प्रसाद भारद्वाज ने लगातार 24 घंटे गमक का पाठ करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है. उनका मिशन गमक की कला को बचाना और बढ़ाना है. एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि उनकी इस उपलब्धि को देखने आए और उन्हें रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया.

होसाहल्ली (Hosahalli) के ही केशवमूर्ति ने गमक की कला में महारत हासिल की और इसे अपने शिष्यों को भी सिखाया. केशवमूर्ति की इन उपलब्धियों को पहचानते हुए, केंद्र सरकार ने उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया. केशवमूर्ति रेडियो पर गमक सुनाते थे. भारतीय शास्त्रीय संगीत की यह कला केवल कर्नाटक में ही देखी जा सकती है. राज्य में केवल कुछ ही लोगों ने इस कला में महारत हासिल की है. होसाहल्ली के प्रसाद भारद्वाज उनमें से एक हैं. खास बात यह है कि वह पद्म श्री पुरस्कार विजेता केशवमूर्ति के शिष्य हैं.

शिवमोगा (कर्नाटक): शिवमोग्गा तालुक के रहने वाले प्रसाद भारद्वाज ने साबित कर दिया है कि अगर दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है. प्रसाद भारद्वाज ने लगातार 24 घंटे गमक (Gamaka) का पाठ करके एक नया रिकॉर्ड बनाया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया.

प्रसाद भारद्वाज ने कहा, "इस कामयाबी से मुझे बहुत खुशी मिली है. यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी एक रिकॉर्ड है. मुझे इतनी शोहरत मिली है. इस कामयाबी में हमारे गुरु केशवमूर्ति का आशीर्वाद है. कामयाबी का मकसद कला का फोकस बढ़ाना है, यह मेरा नाम नहीं है. जो कला खत्म हो रही है, वह जीवित रहेगी. मैंने यह कामयाबी अगली पीढ़ी को यह कला सिखाने और इस कला को बचाकर रखने और बढ़ाने की चाहत से हासिल की है.

गमक कला का इतिहास

इस बारे में बात करते हुए, शिवमोग्गा जिला गमक कला परिषद के अध्यक्ष सुब्रमण्य शास्त्री (Subramanya Shastri) ने कहा कि गमक बहुत पुरानी कला है. इसका जन्म रामायण काल ​​में हुआ था. इस कला को लवकुश ने श्री राम के दरबार में राम के सामने उनका इतिहास सुनाकर पेश किया था. तब से गमक कला को सुनाया जाता रहा है.

उन्होंने कहा कि गमक कलाकार पुराने कन्नड़ कवियों की लिखी कविताओं को पढ़कर सुनाते हैं, और कमेंटेटर उसका मतलब समझाते हैं, और कहानी, कवि की खासियतें, कविता की खासियतें या दूसरे रूपक की विशेषताएं बताते हैं. कन्नड़ कविताओं को पेश करने में इस कला को खास अहमियत मिली है. गमका एक अनोखी कला थी जिसने शुरुआती में कवि पंपा, रन्ना, कुमारव्यास और लक्ष्मीशा की कविताओं को पेश किया.

होसल्ली और मट्टूर के कलाकारों ने ज्यादातर कुमारव्यास और लक्ष्मीशा की कविताओं को पढ़ा है और उनके अंदर के विशेष गुणों को दिखाने की एक खास कला बनाई है. पद्म श्री केशवमूर्ति ने इसे लोकप्रिय बनाया. अब प्रसाद भारद्वाज इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं.

गमक कला परिषद की उपाध्यक्ष श्रीलक्ष्मी शास्त्री ने कहा कि जब प्रसाद भारद्वाज गाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे केशवमूर्ति खुद गा रहे हैं. इस तरह की कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल है. डांस में यह इशारों से किया जा सकता है. लेकिन यहां सुर लय ताल, राग और व्याख्या के गाते हुए गाना गले के लिए बहुत मुश्किल है. यहां, अगर सुर में दरार आ जाए, तो दिक्कत होगी. प्रसाद ने इसे एक चुनौती के तौर पर रिकॉर्ड किया है. वह कामयाब हुए हैं. गमक में इस तरह से किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया है. यह दूसरों के लिए प्रेरणा होगी.

