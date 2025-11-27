ETV Bharat / bharat

कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संघर्ष: सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार किसी को चुनें, राहुल गांधी की परीक्षा

कर्नाटक कांग्रेस में खींचतान के बीच राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौती है कि वह सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में से किसी को चुनें.

Karnataka Power Struggle tough task for Rahul Gandhi to choose between Siddaramaiah, DK Shivakumar
सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के साथ राहुल गांधी (File/ IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 27, 2025 at 6:06 PM IST

By Anil Gejji

बेंगलुरु: कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस में खींचतान जारी है. यह न सिर्फ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की पार्टी विधायकों के बीच अपनी पसंद की परीक्षा ले रही है, बल्कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संकट प्रबंधन कौशल की भी परीक्षा है.

इसका कारण यह है कि राहुल गांधी के सामने ऐसी स्थिति है जहां उन्हें कर्नाटक में पार्टी के दो बड़े नेताओं में से किसी एक को चुनना है; सिद्धारमैया के रूप में एक बड़े नेता, जिन्होंने 2006 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही मुस्लिम, ओबीसी और दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में किया और डीके शिवकुमार, जो गांधी परिवार के वफादार हैं, जो हर मुश्किल में पार्टी के साथ खड़े रहे. शिवकुमार एक ऐसे नेता जिनके पास बेहतरीन संगठनात्मक कौशल और संसाधन जुटाने की क्षमताएं हैं, साथ ही वह पार्टी कैडर के बीच भी लोकप्रिय हैं.

राजनीतिक जानकार और रिटायर्ड प्रोफेसर रवींद्र रेशमे कहते हैं, "राहुल गांधी के लिए सिद्धारमैया और शिवकुमार में से किसी एक को चुनना सच में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कर्नाटक में पार्टी के लिए दोनों ही समान रूप से जरूरी हैं. सिद्धारमैया अपनी साफ-सुथरी छवि और सामाजिक रुकावटों को पार करते हुए सामाजिक स्वीकृति से (पार्टी में) विश्वसनीयता लाते हैं. इसके अलावा, वह राहुल गांधी के वैचारिक मेंटर हैं. जाति जनगणना और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे, जिनकी राहुल आजकल बात कर रहे हैं, असल में सिद्धारमैया की राजनीतिक विचारधारा से लिए गए हैं. दूसरी ओर, शिवकुमार कांग्रेस कैडर में ऊर्जा, आक्रामकता और जोश लाते हैं."

कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है, जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 20 नवंबर को वर्तमान कार्यकाल में ढाई साल पूरे कर लिए और शिवकुमार ने 2023 के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद राहुल गांधी की मौजूदगी में उनके और सिद्धारमैया के बीच हुए एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट का हवाला देते हुए सीएम पोस्ट के लिए दावा किया. खबर है कि कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी को सत्ता में लाने की उनकी कोशिशों के लिए दोनों को 30-30 महीने के कार्यकाल के साथ इनाम देने का फैसला किया था.

सीएम सिद्धारमैया ने कई मौकों पर किसी भी पावर शेयरिंग एग्रीमेंट के होने से इनकार किया है, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वह 2028 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे. दूसरी ओर, शिवकुमार राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर समझौते का सम्मान करने और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का दबाव बना रहे हैं.कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार के खेमे के कई विधायक, जिनमें कृषि मंत्री एन. चालुवरायस्वामी, एचसी बालकृष्ण, शरत बच्चेगौड़ा, अनेकल श्रीनिवास और अन्य शामिल हैं. पिछले कुछ दिनों में इनमें से कई दिल्ली भी गए थे.

दोनों नेताओं के बीच उलझा कांग्रेस हाईकमान कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के फायदे और नुकसान का गहराई से आकलन कर रहा है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला कर्नाटक में पार्टी की सरकार को नुकसान पहुंचाएगा, जो एकमात्र बड़ा राज्य है जहां पार्टी सत्ता में है. दूसरी बातों के अलावा, हाईकमान की मुख्य चिंता यह है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पद से हटाने से 2028 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को कितना नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें मुसलमानों, SC/ST और OBC के बीच काफी समर्थन है, जिसमें उनका अपना कुरुबा समुदाय भी शामिल है, जो राज्य की आबादी का 7 प्रतिशत है.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को ज्यादातर विधायकों का समर्थन भी हासिल है. विधायक केएन राजन्ना ने कई मौकों पर कहा, "बिना किसी वजह के सिद्धारमैया को सीएम पद से हटाने से आने वाले चुनावों में कांग्रेस को निश्चित रूप से नुकसान होगा. सिद्धारमैया के बिना, कर्नाटक में कांग्रेस नहीं रहेगी."

कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान को इस बात की भी चिंता है कि अगर पार्टी ने सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, तो क्या होगा, जैसे अशोक गहलोत ने राजस्थान में सचिन पायलट के मामले में किया था. रेशमे कहते हैं, "मुझे नहीं लगता कि सिद्धारमैया बगावत करेंगे क्योंकि उनमें ऐसा करने का कोई क्षमता या ताकत नहीं है. लेकिन अगर उन्हें हटाया जाता है, तो अहिंदा वोट बैंक (Ahinda vote bank) का एक हिस्सा नाराज हो सकता है."

हालांकि, कांग्रेस नेताओं का एक ग्रुप ऐसा भी है जो सोचता है कि कर्नाटक में कांग्रेस के लिए नई लीडरशिप ढूंढना जरूरी है क्योंकि सिद्धारमैया अगले साल 78 साल के हो जाएंगे. एक कांग्रेस विधायक ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, "इसमें कोई शक नहीं है कि सिद्धारमैया अभी भी एक जन नेता हैं. लेकिन उम्र उनके पक्ष में नहीं है. अगर अभी नहीं, तो पार्टी को आने वाले दिनों में दूसरी लीडरशिप ढूंढनी होगी. तो अभी क्यों नहीं."

शिवकुमार के समर्थक भी इससे सहमत हैं. एक और विधायक का कहना है, "शिवकुमार में BJP से मुकाबला करने के सभी गुण हैं, साथ ही पार्टी को एकजुट और जोश से भरा रखने के भी. वह चुनावी राजनीति के दांवपेच जानते हैं और उनकी लीडरशिप से पार्टी कैडर में नई जान आएगी." उन्होंने आगे कहा कि गांधी परिवार भी शिवकुमार की पार्टी और उनके प्रति वफादारी को देखते हुए उनकी मांग को नजरअंदाज करने की हालत में नहीं है.

लेकिन पार्टी में डीके शिवकुमार के विरोधियों का मानना ​​है कि आम जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता बहुत कम है, भले ही वह पार्टी के युवा विधायकों और कैडर के बीच लोकप्रिय हैं.

इन अलग-अलग विचारों के बीच, राहुल गांधी को एक फैसला लेना है जिसे वह इस मामले की गंभीरता को देखते हुए टाल नहीं सकते. पहले ही कई नेताओं ने उनसे खुले तौर पर इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की है. इस हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद एचसी बालकृष्ण, जिन्हें मगदी बालकृष्ण के नाम से जाना जाता है, ने कहा, "पार्टी इस मामले को और आगे नहीं खींच सकती. अगर इसे जल्द ही नहीं सुलझाया गया, तो यह जल्द ही एक संकट बन जाएगा, जिससे पार्टी और सरकार की छवि खराब होगी."

रेशमे को भी लगता है कि बदलाव हो सकता है. उन्होंने आगे कहा, "सिद्धारमैया अपने राजनीतिक करियर में जो कुछ भी हासिल करना चाहते थे, उन्होंने हासिल कर लिया है. उनके पास चढ़ने के लिए और कोई सीढ़ी नहीं है. इसलिए, मेरा मानना ​​है कि राहुल इस बार जोखिम लेंगे."

यह भी पढ़ें- कर्नाटक में सीएम पद को लेकर खींचतान पर खड़गे ने कहा, 'हाईकमान लेगा फैसला

