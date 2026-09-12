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'एक साल बंधक बनाकर काम कराया..' कर्नाटक पुलिस ने मजदूर का रेस्क्यू कर रोहतास डीएम को सौंपा

कर्नाटक पुलिस ने बिहार के मजदूर विकास को बंधन मुक्त कराकर उसके घर सकुशल पहुंचाया. सुपुर्दगी डायरेक्ट डीएम को की गई. रिपोर्ट- रवि कुमार

कर्नाटक पुलिस बंधक मजदूर का रेस्क्यू कर पहुंची रोहतास
कर्नाटक पुलिस ने रेस्क्यू कर मजदूर को कलेक्टर को सौंपा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2026 at 8:53 PM IST

5 Min Read
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रोहतास : बिहार के रोहतास जिले के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के शंकरपुर बढ़िहा गांव निवासी एक मजदूर को कर्नाटक पुलिस ने कथित तौर पर बंधक बनाए जाने के मामले में रेस्क्यू कर सुरक्षित रोहतास पहुंचाया है. कर्नाटक पुलिस ने बंधक मजदूर को जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा के सुपुर्द किया है.

कर्नाटक पुलिस बंधक मजदूर का रेस्क्यू कर पहुंची रोहतास

बताया जाता है कि विकास कुमार समेत करीब 35 मजदूरों को कर्नाटक के चामराजनगर जिले के रामपुरा इलाके में कथित तौर पर बंधक बनाकर रखा गया था. मजदूरों से जबरन मजदूरी कराने, मजदूरी के पैसे नहीं देने और उनके साथ मारपीट व प्रताड़ना किए जाने के आरोप सामने आए हैं. मामले की जानकारी मिलने के बाद कर्नाटक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बंधक बनाए गए मजदूरों को मुक्त कराया.

कर्नाटक से मजदूर को रेस्क्यू कर पहुंचाया रोहतास (ETV Bharat)

35 मजदूरों को मुक्त कराने के बाद एक्शन

मिली जानकारी के अनुसार रामपुरा क्षेत्र में मजदूरों की कथित बदहाली की जानकारी वहां की ग्राम पंचायत सभा और किसान संघ के सदस्यों को हुई. इसके बाद दोनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना के आधार पर कर्नाटक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहां बंधक बनाकर रखे गए करीब 35 मजदूरों को मुक्त कराया.

रेस्क्यू किए गए मजदूरों में रोहतास के शंकरपुर बढ़िहा गांव निवासी विकास कुमार भी शामिल था. कर्नाटक पुलिस की टीम विकास को लेकर रोहतास पहुंची, जहां उसे जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सौंप दिया गया. 35 में से एक मजदूर बिहार का था, शेष अन्य राज्यों से संबंधित मजदूर थे.

"बंधकों में एक ही आदमी बिहार का था जिसे हम लोगों की टीम रोहतास लेकर आई है. विकास कुमार को बंधक बनाकर काम कराया जा रहा था. हमें सूचना मिली तो छापा मारकर सभी को बंधनमुक्त कराया गया और सभी को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है."- पारसिल जे., कांस्टेबल, कर्नाटक पुलिस

बंधक मजदूर का किया गया रेस्क्यू
बंधक मजदूर का किया गया रेस्क्यू (ETV Bharat)

'खाना तक नहीं दिया जाता था'- पीड़ित विकास कुमार

बंधन से मुक्त होकर रोहतास पहुंचे विकास कुमार ने अपने साथ हुई कथित ज्यादती को लेकर कई गंभीर बातें बताईं. विकास के अनुसार उसे लंबे समय तक एक परिसर में रखा जाता था और वहां से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी. उससे जबरन गन्ने के खेत में काम कराया जाता था.

"मुझे मिस्त्री का काम कराने के लिए 700 रुपए दिहाड़ी पर लेकर गया. उन लोग मुझसे झूठ बोला. वहां गया तो वो मुझे गन्ने के खेत में गन्ना कटवाते थे. विरोध करने पर मारते पीटते थे. वहां पर एक साल से ज्यादा समय तक मुझे बंधक बनाकर काम कराया. लोहे और रॉड से पीटते थे. खाने को भी नहीं देते थे."- विकास कुमार, पीड़ित मजदूर

विकास का आरोप है कि काम करने के बावजूद उसे मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता था. विरोध करने या काम में किसी तरह की कमी होने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी. कई बार उसे खाना तक नहीं दिया जाता था. उसके मुताबिक लगातार डर और दबाव के बीच उससे काम कराया जाता था.

विकास ने यह भी बताया कि वहां मजदूरों के साथ कथित तौर पर अन्य तरह के अनैतिक कार्य भी कराए जाते थे. हालांकि इस संबंध में विस्तृत जानकारी और आरोपों की आधिकारिक जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

वापस लौटने पर परिवार में खुशी

करीब एक साल बाद विकास के वापस रोहतास पहुंचने से उसके परिजनों में राहत और खुशी का माहौल है. परिवार के लिए यह किसी बड़ी चिंता के खत्म होने जैसा है. लंबे समय तक दूसरे राज्य में रहने और संपर्क की स्थिति को लेकर परिजन परेशान रहे थे.

कर्नाटक पुलिस की टीम के साथ रामपुरा ग्राम पंचायत के सचिव महादेव यरु भी विकास को लेकर रोहतास पहुंचे. उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत और किसान संघ ने मिलकर मजदूरों की स्थिति की जानकारी जुटाई और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस के सहयोग से मजदूरों को मुक्त कराने की कार्रवाई की गई.

कर्नाटक पुलिस के सहयोग से मुक्त हुए मजदूर

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक-दो नहीं बल्कि करीब 35 मजदूरों को कथित तौर पर बंधक बनाकर रखा गया था. इन मजदूरों से लंबे समय तक काम लिए जाने और उन्हें उनके मेहनताने से वंचित किए जाने की बात सामने आई है.

कर्नाटक पुलिस के सहयोग से मजदूरों को मुक्त कराने के बाद संबंधित मजदूरों को उनके गृह क्षेत्रों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की गई. इसी क्रम में रोहतास के विकास कुमार को भी कर्नाटक पुलिस की टीम लेकर पहुंची.

आरोपों की संबंधित एजेंसियां कर रहीं जांच

अब स्थानीय स्तर पर प्रशासन के समक्ष विकास की आपबीती सामने आने के बाद पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है. मजदूरों के साथ कथित तौर पर मारपीट, जबरन मजदूरी, मजदूरी का भुगतान नहीं करने और उन्हें परिसर से बाहर नहीं निकलने देने जैसे आरोपों की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा सकती है.

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