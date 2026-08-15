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कर्नाटक के जंगल में एनकाउंटर : 3 लोगों की मौत, वनकर्मियों ने बताया 'शिकारी' तो रिश्तेदारों ने कहा 'वे किसान थे'

चामराजनगर (कर्नाटक): जिले के दत्ती वन क्षेत्र में शनिवार की सुबह वनकर्मियों के साथ मुठभेड़ में तीन कथित शिकारी मारे गए. सूत्रों के मुताबिक, यह घटना कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के तहत आने वाले घने जंगल में हुई. बताया जाता है कि ये तीनों लोग कथित तौर पर जंगली जानवरों का शिकार कर रहे थे और उनके मांस को अलग कर रहे थे.

मृतकों की पहचान एंटोनीस्वामी, पीटर और कुमार के रूप में हुई है. तीनों, हनूर तालुक के तोमियार माल्या गांव के रहने वाले थे. सूत्रों की मानें तो वनकर्मियों ने इन लोगों को अपने हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था. लेकिन उन्होंने कथित तौर पर वनकर्मियों पर ही गोलियां चला दीं. इसके बाद वनकर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाईं, जिसमें तीनों शिकारी मारे गए.

इस घटना के बाद, मृतकों के रिश्तेदारों ने हनूर तालुक में शग्या वन कार्यालय में तोड़फोड़ की. जिससे फर्नीचर, उपकरण, एक मोटरसाइकिल और कार्यालय के बोर्ड को नुकसान पहुंचा. हनूर वन विभाग कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए, वन कार्यालय के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गोलीबारी के शिकार तीनों लोग शिकारी नहीं थे. उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों पर कोई हमला नहीं किया था, इसके बावजूद जवाबी कार्रवाई के नाम पर उन्हें गोली मार दी गई. ग्रामीणों ने इस घटना की जांच एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराये जाने की मांग की है.