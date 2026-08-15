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कर्नाटक के जंगल में एनकाउंटर : 3 लोगों की मौत, वनकर्मियों ने बताया 'शिकारी' तो रिश्तेदारों ने कहा 'वे किसान थे'

ग्रामीणों ने एनकाउंटर को बताया फर्जी, वन विभाग के कार्यालय में तोड़फोड़ भी की. भारी तनाव के बीच सीएम ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश।

Karnataka poachers shooting row
वन कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद बिखरा पड़ा सामान. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 4:45 PM IST

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चामराजनगर (कर्नाटक): जिले के दत्ती वन क्षेत्र में शनिवार की सुबह वनकर्मियों के साथ मुठभेड़ में तीन कथित शिकारी मारे गए. सूत्रों के मुताबिक, यह घटना कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के तहत आने वाले घने जंगल में हुई. बताया जाता है कि ये तीनों लोग कथित तौर पर जंगली जानवरों का शिकार कर रहे थे और उनके मांस को अलग कर रहे थे.

मृतकों की पहचान एंटोनीस्वामी, पीटर और कुमार के रूप में हुई है. तीनों, हनूर तालुक के तोमियार माल्या गांव के रहने वाले थे. सूत्रों की मानें तो वनकर्मियों ने इन लोगों को अपने हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था. लेकिन उन्होंने कथित तौर पर वनकर्मियों पर ही गोलियां चला दीं. इसके बाद वनकर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाईं, जिसमें तीनों शिकारी मारे गए.

इस घटना के बाद, मृतकों के रिश्तेदारों ने हनूर तालुक में शग्या वन कार्यालय में तोड़फोड़ की. जिससे फर्नीचर, उपकरण, एक मोटरसाइकिल और कार्यालय के बोर्ड को नुकसान पहुंचा. हनूर वन विभाग कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए, वन कार्यालय के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गोलीबारी के शिकार तीनों लोग शिकारी नहीं थे. उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों पर कोई हमला नहीं किया था, इसके बावजूद जवाबी कार्रवाई के नाम पर उन्हें गोली मार दी गई. ग्रामीणों ने इस घटना की जांच एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराये जाने की मांग की है.

कर्नाटक के मंत्री सी. पुट्टंरगशेट्टी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने इस संबंध में कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के अधिकारियों से बात की है. अधिकारियों का कहना है कि जब शिकारियों ने देसी पिस्तौल से वनकर्मियों पर हमला किया, तो जवाबी कार्रवाई में तीन लोगों की मौत हो गई. स्थानीय लोगों द्वारा मृतकों को बेकसूर बताये जाने पर मंत्री ने कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.

बेंगलुरु में चामराजनगर जंगल में हुए एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा- "मुझे सुबह करीब 5 बजे इसकी जानकारी मिली. हमने मजिस्ट्रेट की अगुवाई में जांच के आदेश दे दिए हैं. जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी." मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना वन क्षेत्र में हुई है. कुछ सामान और बंदूकें जब्त की गई हैं. एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. बाकी लोगों को हिरासत में ले लिया गया है.

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